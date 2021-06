MSFT Stock: 7 choses sur le Xbox Game Pass News que les investisseurs de Microsoft devraient savoir

Nouvelles de Microsoft (NASDAQ :MSFT) devrait avoir tous les investisseurs en actions de Wall Street et MSFT sous surveillance jeudi.

Avant l’événement de jeu vidéo E3 qui s’est tenu ce week-end, la société de technologie a annoncé des mises à jour à venir pour sa console de jeu populaire, Xbox. Cela dit, l’une des principales fonctionnalités auxquelles les propriétaires de Xbox ont accès est le Xbox Game Pass. Il s’agit d’un service d’abonnement qui permet aux joueurs d’accéder à des centaines de jeux moyennant un abonnement mensuel. Et Xbox a annoncé des mises à jour majeures à venir pour la console et ce service.

Quels sont-ils et que doivent savoir les investisseurs MSFT ? Regardons de plus près l’annonce et découvrons.

Selon le communiqué, “Xbox travaille avec des fabricants mondiaux de téléviseurs pour intégrer l’expérience Xbox directement dans les téléviseurs connectés à Internet sans qu’aucun matériel supplémentaire ne soit requis, à l’exception d’un contrôleur.” De plus, Xbox construit également ses propres appareils de streaming pour les jeux en nuage. À leur tour, les joueurs pourront accéder à leurs jeux sur n’importe quel téléviseur ou moniteur sans avoir besoin d’une console. Dans l’ensemble, l’accent sera mis sur le fait de permettre aux gens de jouer avant de jouer. Il n’y avait pas beaucoup de détails publiés sur la conception de l’appareil. Cependant, comme le décrit TechCrunch, il s’agira probablement d’un « stick de streaming de type Chromecast ou d’un petit boîtier de type Apple TV ». De plus, l’annonce indique que les jeux en nuage via Xbox Game Pass Ultimate seront disponibles dans quatre pays plus tard cette année.

Phil Spencer, responsable de Xbox, et le PDG de Microsoft, Satya Nadella, l’ont déclaré dans le communiqué de presse.

« Nous pensons que les jeux, ce divertissement interactif, ne concernent pas vraiment le matériel et les logiciels. Il ne s’agit pas de pixels. Il s’agit de personnes. Les jeux rassemblent les gens. … En tant qu’entreprise, Microsoft mise sur les jeux. Le jeu est la catégorie la plus dynamique de l’industrie du divertissement. Trois milliards de consommateurs se tournent vers le jeu pour le divertissement, la communauté, la création, ainsi qu’un réel sentiment d’accomplissement, et notre ambition est de responsabiliser chacun d’entre eux, où qu’il joue.

