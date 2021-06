MSFT Stock est le patron mais ce serait encore mieux inférieur

La bourse a clôturé la semaine dernière sur une note rouge. Les indices ont chuté d’environ 1% pour clôturer une semaine rouge, mais pas pour le Nasdaq. Des actions comme Microsoft (NASDAQ :MSFT) a fait mieux que les autres. L’action MSFT est à un tic d’un sommet historique.

Source : VDB Photos / Shutterstock.com

En fait, vendredi, il était plus élevé que son précédent plus haut de clôture. Même si le stock a été sur une déchirure, il n’y a pas de mousse extrême. C’est parce que la direction est au rendez-vous depuis que Satya Nadella a pris ses fonctions de PDG. Les investisseurs récoltent les fruits d’une excellente stratégie d’adaptation.

Microsoft a augmenté ses revenus de 70 % au cours des quatre dernières années et a doublé son bénéfice net. Ce sont des statistiques impressionnantes qui justifient quelque peu l’action des prix. J’ai dit « un peu » exprès parce que je suis prudent ici.

Ma raison à cela est plus extrinsèque que spécifique à Microsoft. Je suis convaincu qu’ils continueront à tirer à plein régime. Mes inquiétudes découlent des six prochains mois de conditions macroéconomiques.

Actions MSFT et économie

Nous avons eu des programmes d’assouplissement quantitatif et de relance si longs et si forts que je m’attends à une déception. Ce patient a pris les médicaments les plus lourds disponibles, et s’en débarrasser va être douloureux. L’économie se porte très bien grâce en grande partie aux aides gouvernementales.

Premièrement, la Réserve fédérale fournit une liquidité extrême. Leurs programmes de rachat d’actifs injectent 1 400 milliards de dollars par an. Deuxièmement, la Maison Blanche triple ce montant en aide directe à ses citoyens. Ces mesures prennent fin et le marché boursier manquera de leur impact.

De plus, nous sommes dans un scénario d’inflation bizarre. Nous savons tous que tout est plus cher que jamais. Pourtant, l’IPC dit le contraire, et la Fed le qualifie de transitoire. Je crains qu’il y ait quelque chose de plus sinistre qui se cache. Je ne veux pas répéter le blindside de 2008, alors il vaut mieux se préparer un peu.

Un regard sur le graphique de MSFT

Source : Graphiques par TradingView

Ma prévision est qu’il y aura un sertissage des dépenses d’ici 2022. Si j’ai raison, les indices devraient en souffrir et l’action MSFT devra fonctionner dans ce cadre. Le coin ascendant qu’il a fourni depuis le creux de la pandémie est très raide. Il est en hausse de près de 100 % depuis lors et de 210 % par rapport à 2018. Même si je suis confiant dans les raisons fondamentales pour lesquelles il est ici, je me méfie de la configuration technique.

Lorsque les actions explosent, elles revisitent souvent les encolures antérieures. Dans ce cas, il a trois zones de pivot principales différentes. Aucun d’entre eux n’aurait l’air joli s’ils se réalisaient.

Pour le court terme, je reconnais le potentiel de hausse restant. Au cours des six derniers mois, l’action MSFT a enregistré des hausses de 15%. Chacun s’est évanoui à mi-chemin avant de lancer le rallye suivant. Ce troisième est toujours en cours et pourrait contenir encore 6%. Les investisseurs qui achètent des actions de taille doivent être plus confiants que moi quant à leur calendrier.

Une question de timing pour MSFT Stock

Je comprends la perspective traditionnelle à long terme, mais cette logique va dans les deux sens. Les investisseurs patients disent souvent qu’ils n’essaient pas de chronométrer les entrées. Si oui, alors quel est le mal et attendre quelques ticks plus haut ou plus bas ?

Appelez-moi fou, mais je préfère commencer sur une note positive que d’acheter un haut.

L’action MSFT a de nombreux niveaux de support solides entre ici et les plus bas de 2020. Je vois des acheteurs se cacher dans près de 238 $ et 225 $ par action. En dessous, il y a une zone de consolidation encore plus forte grâce à 200 $ par action. Ce stock serait un excellent achat s’il y allait. Le seul scénario que j’ai pour cela est si l’ensemble du marché se corrige.

En attendant, il est impératif de prendre des positions par tranches. La conviction devrait être inférieure à la normale lorsque les marchés boursiers sont aussi élevés. Être patient est prudent même si cela signifie manquer un potentiel de hausse. À long terme, cela fonctionne mieux si nous faisons de petites erreurs.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.