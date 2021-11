MSFT Stock est un nom de haute qualité avec une étiquette de prix supérieure

Microsoft (NASDAQ :MSFT) est l’un des principaux géants de la technologie sur le marché. La société possède des fondamentaux solides et des caractéristiques spéciales qui font le bonheur des investisseurs, comme les rachats et les augmentations de dividendes. Avec des gains d’environ 50 % depuis le début de l’année (YTD), l’action MSFT a également surperformé le marché boursier américain au sens large. Désormais, tous les regards sont tournés vers le rapport sur les résultats du premier trimestre de l’exercice 2022, que la société a publié le 26 octobre.

Source : Peteri / Shutterstock.com

L’action MSFT a-t-elle plus de potentiel de hausse cette année ? Le rapport sur les résultats est crucial pour que l’entreprise maintienne sa forte dynamique. Principalement, les deux facteurs qui me préoccupent désormais à propos de Microsoft sont la prime reflétée dans le cours de son action et le ralentissement potentiel de la croissance de son chiffre d’affaires.

Voici ce que vous devez savoir sur les actions MSFT à l’avenir.

Action MSFT : cohérence et bilan solide

Microsoft est un stock de qualité supérieure. Il est très rentable et a augmenté les revenus et les capitaux propres ainsi qu’une dette réduite. Parallèlement, elle a également mis en place un programme de rachat d’actions et a régulièrement augmenté son dividende. En fait, cette cohérence est quelque chose que j’apprécie le plus chez MSFT.

Les chiffres de croissance parlent d’eux-mêmes ici. Les données extraites de Morningstar montrent une solide croissance moyenne sur 3 ans du chiffre d’affaires (15,06 %), du bénéfice d’exploitation (25,87 %), du bénéfice net (54,63 %) et du bénéfice dilué par action (BPA) (55,77 %). Le bilan solide est un autre facteur positif. Microsoft a réduit son ratio d’endettement (D/E) à 0,42.

En plus de tout cela, l’une de mes mesures financières préférées – le flux de trésorerie disponible (FCF) – démontre également la force de ce nom. Le cash-flow libre est en constante augmentation depuis des années. Pour l’exercice 2021, Microsoft a déclaré un FCF de 56,12 milliards de dollars, soit une augmentation de 24 % en glissement annuel (YOY). Ce FCF est particulièrement exceptionnel, la société affichant une marge brute (68,9 %), une marge opérationnelle (41,6 %) et une marge nette (36,4 %) élevées également sur la période.

Tout compte fait, Microsoft a tiré sur tous les cylindres l’année dernière – et il semble continuer à tirer parti de cette force.

Augmentations de dividendes et rachats d’actions

Comme je l’ai déjà noté, une autre raison d’aimer les actions MSFT est l’augmentation des dividendes et les rachats d’actions. La constance de l’entreprise dans ce département est remarquable. Qui plus est, le 14 septembre, Microsoft a annoncé des nouvelles très positives pour les actionnaires.

Les nouvelles? Un dividende trimestriel de 62 cents – une augmentation de 11% par rapport au trimestre précédent – ​​ainsi qu’un « nouveau programme de rachat d’actions autorisant jusqu’à 60 milliards de dollars de rachats d’actions ».

Depuis quelque temps, le nombre d’actions en circulation ici diminue tandis que le dividende annuel augmente. En particulier, Microsoft semble suivre une augmentation annuelle moyenne de 10 % de son dividende. Notamment, cependant, son paiement actuel d’environ 27% est à la fois durable et aussi le ratio le plus bas signalé ces dernières années.

Ainsi, Microsoft a récompensé les investisseurs avec une politique de dividende cohérente et des rachats d’actions cohérents. C’est un gros plus pour les investisseurs. Mais la société pourrait facilement augmenter son taux de dividende à partir d’ici, étant donné le ratio de distribution actuel. Ma meilleure estimation ? La direction pèsera bientôt le compromis entre la croissance future et le retour du capital à ses actionnaires.

Que faire des gains récents

Les dividendes et autres mis à part, cependant, j’ai eu une préoccupation principale différente avec les actions MSFT. Mon souci ? Le ralentissement potentiel des revenus et des bénéfices. Cependant, le récent rapport sur les bénéfices a révélé quelques points positifs.

Lorsque Microsoft a publié ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2022 fin octobre, cela a montré un « bon début d’année ». Plus précisément, la vice-présidente exécutive et directrice financière Amy Hood a noté que Microsoft Cloud a généré « 20,7 milliards de dollars de revenus pour le trimestre, en hausse de 36 % d’une année sur l’autre ». Par ailleurs, le chiffre d’affaires de la période s’élève à 45,3 milliards de dollars, en hausse de 22 %. Pendant ce temps, le bénéfice d’exploitation était de 20,2 milliards de dollars – en hausse de 27 % – et le bénéfice net non conforme aux PCGR était de 17,2 milliards de dollars. Ce dernier était une augmentation de 24%. Enfin, le bénéfice dilué par action (BPA) non-GAAP était de 2,27 $, en hausse de 25 %.

Ces résultats financiers montrent qu’un ralentissement de la croissance ne semble pas envisageable, du moins pas encore. Mais si nous voyons des ratés dans les prochains trimestres ? Eh bien, les investisseurs voudront peut-être prendre les résultats futurs avec un grain de sel.

En un mot, tout dépend de la saisonnalité. Dans le rapport annuel 10-K de l’entreprise pour l’exercice 2021, Microsoft a déclaré ce qui suit (page 40) :

« Nos revenus fluctuent trimestriellement et sont généralement plus élevés aux deuxième et quatrième trimestres de notre exercice. Les revenus du deuxième trimestre sont déterminés par les tendances des dépenses des entreprises en fin d’année sur nos principaux marchés et les dépenses des consommateurs pendant la période des fêtes, et les revenus du quatrième trimestre sont déterminés par le volume de contrats sur site pluriannuels exécutés au cours de la période.

Ainsi, bien que les investisseurs puissent être enclins à s’inquiéter des ratés à l’avenir, ils n’en auront peut-être pas autant, en particulier pour les premier et troisième trimestres.

Une entreprise diversifiée et des actions chères

La dernière chose que je noterai à propos de Microsoft, cependant, est la pertinence de l’entreprise ces dernières années – et sa diversité.

D’une part, Microsoft a adopté sans réserve l’environnement de travail numérique. Il dispose de plusieurs sources de revenus diversifiées – de la Xbox à LinkedIn en passant par le cloud computing, la réalité virtuelle (VR) et l’intelligence artificielle (IA). De plus, il a également apporté des modifications à ses indicateurs d’investissement, améliorant la transparence et aidant les investisseurs à évaluer avec précision les progrès de l’entreprise. Mais tout cela signifie-t-il que vous devriez investir dans les actions MSFT ?

Mis à part les avantages de l’entreprise, MSFT est toujours un nom difficile à envisager d’acheter pour le moment. Bien entendu, l’évaluation relative n’est qu’une méthode d’analyse. Cependant, les données de CSI Market sont mitigées quant à savoir si Microsoft est sous-évalué ou non. Par exemple, le ratio cours/bénéfice (P/E) est actuellement de 37,26, comparé au P/E de l’industrie de 35 et du P/E du secteur de 27.

Cela dit, Microsoft a également un ratio PEG de 0,84. Cela suggère qu’il est sous-évalué. Néanmoins, en vérifiant le rapport prix-ventes (P/S) de 14, le P/S de l’entreprise est également supérieur à la médiane du secteur. Il en va de même pour le ratio prix-livre (P/B) et le ratio prix-flux de trésorerie de l’entreprise.

Dans l’ensemble, ces mesures suggèrent que l’action MSFT se négocie désormais à une prime.

Le verdict sur MSFT Stock

Tout compte fait, l’action MSFT est un excellent nom qui se négocie à un coût extrêmement élevé.

Cette société bénéficie de fondamentaux solides et d’une croissance robuste. Il rembourse également du capital aux actionnaires. Pourtant, c’est incroyablement cher aussi. Toute vente massive constituerait une meilleure opportunité d’investissement ajustée au risque ici – à moins que Microsoft n’augmente son taux de dividende encore plus rapidement ou n’étende son programme de rachat d’actions.

À un moment donné, un ralentissement du chiffre d’affaires et du BPA peut entrer en jeu. Ce facteur sera crucial pour les investisseurs potentiels. Cependant, cela peut également prendre du temps à arriver.

A la date de publication, Stavros Georgiadis n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.