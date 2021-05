MSFT Stock: Microsoft Stock est tout simplement très cher

Malgré toutes les plaintes concernant la dernière épave technologique, Microsoft (NASDAQ:MSFT) le stock a plutôt bien résisté.

Les actions sont en baisse de seulement 3,5% depuis qu’il a annoncé des bénéfices jugés décevants le 27 avril. Mais ils sont toujours en hausse de 7,5% sur l’année. Les analystes continuent de battre la table pour l’action MSFT, prévoyant une hausse de 25% au cours de l’année prochaine.

Microsoft devait ouvrir le 13 mai à environ 241 $ / action. Cela représente une capitalisation boursière de 1,8 billion de dollars sur un chiffre d’affaires de 143 milliards de dollars en 2020, dont plus de 44 milliards de dollars ont atteint la ligne de revenu net. Pour ceux qui notent à la maison, le ratio cours / bénéfices est de 32,5 et le ratio prix / ventes est de 12,5.

C’est un stock cher.

Pourquoi MSFT Stock?

Microsoft a réussi à croître de 14% l’an dernier, à grande échelle, et à augmenter ses bénéfices de 13%. Malgré un réseau de centres de données cloud évalué à 53 milliards de dollars, il a terminé le mois de mars avec 125 milliards de dollars en espèces. Son achat de Nuancer (NASDAQ:NUAN) pour 16 milliards de dollars, 19,7 milliards de dollars y compris la dette, est donc facilement abordable.

Nuance n’est que la dernière d’une série d’acquisitions effectuées récemment par Microsoft pour stimuler la croissance. Auparavant, il avait dépensé 7,6 milliards de dollars pour Zenimax, une société de jeux vidéo, et 10 milliards de dollars pour Discord, une application de chat.

Comment Microsoft a expliqué Nuance mérite d’être noté. J’ai vu Nuance pendant des années comme un programme de traduction vocale. Microsoft l’appelle un élément clé de sa stratégie cloud de soins de santé. C’est parce que Nuance a trouvé de la traction en transcrivant les notes des médecins dans les dossiers de santé et en mettant ce logiciel sur le cloud. Ainsi, Microsoft espère utiliser Nuance pour remporter davantage de contrats de cloud hospitalier.

C’est une croyance raisonnable. Les grandes entreprises se tournent vers le cloud computing aussi vite que possible. Microsoft rivaux comme Alphabet (NASDAQ:GOOGL) investissent des milliards dans des vendeurs pour faire appel à ces clients, offrant des prix bas et bas qui incluent des suites d’applications complètes. La manière de rivaliser est de fournir des services cloud spécifiques aux industries, comme cela se faisait avec les applications de base de données il y a dix ans. Microsoft continue de gagner des parts de cloud.

Combien est trop?

L’action MSFT a été une star dans mon portefeuille personnel et donne à beaucoup d’autres personnes une retraite en or. Les actions ont augmenté de 367% au cours des cinq dernières années. Alors que le rendement du dividende actuel est inférieur à 1%, ces actions vieilles de 5 ans obtiennent un rendement de 4%, que j’ai transformé en encore plus d’actions Microsoft.

Alors que Microsoft n’a pas été aussi durement touché par le dernier ralentissement que Amazon (NASDAQ:AMZN), en baisse de 6,6% le mois dernier, c’est le nom que les analystes cherchent en premier à rebondir. Vous pouvez appeler cela surévalué, mais les analystes s’en moquent. C’est quoi International Business Machines (NYSE:IBM) était lorsque Microsoft était une start-up.

Le plus gros risque dans le stock est la sécurité. Le logiciel Microsoft était l’application cible du piratage de Solarwinds. L’entreprise a dû repenser sa façon de faire de la sécurité.

Cela ralentit le développement à tous les niveaux. Une nouvelle version de Windows 10, conçue pour concurrencer Google Chrome, a été mise de côté. Son service cloud blockchain est en cours de fermeture.

La ligne de fond

Microsoft n’est plus une action pour devenir riche rapidement. C’est un jeu défensif. C’est quelque chose qu’un analyste recommande lorsque le marché baisse et qu’il n’a rien d’autre à dire.

Microsoft a de sérieux problèmes de sécurité. Le coût de l’expansion du cloud Azure augmente désormais aussi rapidement que les revenus. Bien que le cloud soit le moyen le plus rentable de déployer des logiciels, nous sommes dans une période de cyberguerre. Microsoft est un élément essentiel de notre défense nationale.

Si je devais sacrifier l’un des tsars du cloud dans mon portefeuille aujourd’hui, ce serait Microsoft.

