MSFT Stock reste un stock technologique de haute qualité à posséder

Récupérant de leur hoquet de fin septembre, Microsoft (NASDAQ :MSFT) les actions ont rebondi. En fait, l’action MSFT vient d’atteindre un nouveau sommet historique après la publication de son dernier rapport sur les résultats le 26 octobre.

Source : L’art des photos / Shutterstock.com

Mais lorsqu’il s’agit d’investir dans ce titan de la technologie, sa performance à court terme n’est pas ce sur quoi vous devriez vous concentrer.

Son attrait continu en tant que position d’achat et de conservation est le plus important. De temps en temps, les actions augmenteront sur des séries démesurées. D’autres fois, il verra la volatilité et fera des mouvements importants et temporaires vers le bas.

Pourtant, à long terme, l’action MSFT devrait continuer à offrir des rendements solides aux investisseurs.

Après son incroyable parcours à travers la pandémie de Covid-19, il est en hausse de plus de 100%. Impressionnant, étant donné que même à environ 150 $ par action, il affichait déjà une valorisation de plus de 1 000 milliards de dollars. Cependant, ne prenez pas sa capitalisation boursière élevée (2,3 billions de dollars) pour signifier qu’elle a atteint un sommet.

Si vous le possédez aujourd’hui, il y a du mérite à rester longtemps et à tenir bon. Examinons de plus près à quoi s’attendre des actions Microsoft à l’avenir.

Comment les actions MSFT pourraient-elles se comporter après la pandémie

Comme avec d’autres titans de la technologie, les soi-disant vents arrière pandémiques ont joué un rôle important dans la hausse des prix des actions MSFT. En raison des blocages de Covid-19 et des tendances ultérieures de « travail à domicile », la croissance de son activité cloud Azure s’est accélérée. Il en va de même pour la croissance de sa plateforme Office 365 basée sur le cloud.

Avec cela, vous craignez peut-être que, alors que le monde est en « mode de reprise », un ralentissement de la croissance nous attend. Pourtant, avec des tendances telles que le «grand remaniement» (lieu de travail hybride permanent à distance/à domicile post-Covid), ainsi que les estimations des analystes d’une croissance des bénéfices de 14,7 % pour le prochain exercice (fin juin 2023) ? Je ne m’inquiéterais pas trop du fait que le stock ait une «gueule de bois» post-virus que nous pourrions voir avec d’autres noms de technologie.

Si cela ne suffit pas, ce n’est pas seulement la perspective de bénéfices solides et continus qui laisse présager des gains progressifs pour l’action MSFT. Comme je l’ai évoqué plus tôt ce mois-ci, la politique de dividende et de rachat de la société est également de bon augure pour les actions.

Récemment, la société a effectué deux démarches qui remboursent du capital aux actionnaires. Premièrement, il a augmenté son dividende trimestriel de 56 cents par trimestre à 62 cents par trimestre. Parallèlement à cela, le conseil d’administration de Microsoft a autorisé un nouveau programme de rachat d’actions. Dans le cadre de ce programme, la société est en mesure de racheter jusqu’à 60 milliards de dollars d’actions.

Les augmentations de dividendes et les rachats ne déclencheront pas à eux seuls un grand rallye. Pourtant, en travaillant en tandem avec une croissance continue des bénéfices, c’est plus que suffisant pour générer de nouveaux gains à long terme graduels mais solides.

Le verdict avec MSFT Stock

Se négociant à un ratio cours/bénéfice de 35x, les actions Microsoft pourraient se négocier à une valorisation beaucoup plus élevée aujourd’hui qu’elles ne l’ont fait au cours de la plupart des 10 dernières années.

Mais les conditions de marché (comme on le voit avec les valorisations d’autres actions technologiques) aident à soutenir ce multiple. En outre, l’accélération de la croissance observée par Microsoft depuis la fin des années 2010 – grâce à son exposition aux tendances du cloud computing – contribue également à justifier cette évaluation.

Les gains à partir de maintenant peuvent arriver à un rythme plus progressif. C’est d’autant plus vrai qu’il a déjà grimpé de 48 % depuis le début de l’année et qu’il a plus que doublé depuis mars 2020.

Mais, quoi qu’il en soit, l’action MSFT reste un jeu solide à long terme que vous devriez conserver dans votre portefeuille.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue sur MSFT. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

