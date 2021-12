MSG ou International Fight Week : Jon Jones dévoile ses deux dates de retour possibles dans l’Octogone

Malgré une période mouvementée proche de 2021, Jon Jones Il semble clair quand son retour à la compétition MMA aura lieu.

L’ex-champion des Semi-Complets de la UFC Il a accordé une interview à la station d’information d’Albuquerque, KRQE, et a fait part de ses plans pour le premier trimestre de l’année prochaine.

« J’espère combattre dans le courant du mois d’avril, peut-être au Madison Square Garden, ou à une date complètement opposée, en juillet, pendant l’International Fight Week », a révélé le combattant de 34 ans (via MMA Junkie). «Ce sont les deux dates que je vois. Je pense que cela dépendra de qui gagnera en janvier entre Francis Ngannoy et Ciryl Gane, et nous partirons de là.

Jones a fait la une des journaux du milieu à la fin de l’année pour avoir agressé sa fiancée dans un hôtel de Las Vegas et pour avoir quitté Jackson-Wink MMA en conséquence directe.

Près de deux ans après son dernier combat, Jones, qui s’entraînera désormais à temps partiel avec l’équipe Prêt au combatIl a assuré qu’il était dans une condition physique « extraordinaire ».

« Quand il s’agit de compétition, j’ai l’impression d’être en excellente forme. Je suis toujours ravi de représenter Albuquerque, Nouveau-Mexique. J’ai récemment rejoint une équipe appelée Fight Ready de l’Arizona. Donc, à partir de maintenant, je représenterai les deux États.

