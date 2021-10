MSI Bravo 15, analyse et avis | Jeux

Chaque fois qu’un ordinateur portable de jeu tombe entre mes mains, c’est une joie. J’adore jouer aux jeux vidéo, je suis dans HobbyConsoles depuis longtemps et je suis passionné à la fois par le monde technique et récréatif, donc un ordinateur portable de jeu est la combinaison parfaite.

Au cours des derniers mois, nous avons analysé de nombreux ordinateurs portables de jeu dotés des derniers processeurs AMD et Intel, mais également dotés des GPU les plus puissants de Nvidia, le RX 3000, tels que l’Asus TUF Dash F15 -analyse- ou le Lenovo Legion. Slim 7i -analyse-.

Cependant, avec cette proposition MSI nous mettons les pieds sur terre Avec une équipe qui est créée pour un utilisateur qui recherche un ordinateur portable gamer d’entrée de gamme et n’a pas besoin de jouer à tous les jeux en ultra.

Cela dit, allons-y avec le analyse du MSI Bravo 15 avec les tripes d’AMD.

MSI Bravo 15Dimensions359 x 254 x 21,7 mm | 1,96 kg Système d’exploitation Processeur DOS gratuit AMD Ryzen 5 5600H RAM 16 Go Stockage 512 Go SSD Carte graphique PCIe3 AMD Radeon RX5500M Taille de l’écran 15,6″ | Panneau de niveau IPS | 144 Hz Rafraîchir Connectivité sans fil / réseauWi-Fi 6 | Bluetooth 5.1 Données / A / VRJ45 connecteurs | 2 x USB-C 3.2 | 2 x USB-A 3.2 | USB-A 3.0869 euros en Composants PC

Sections de l’analyse du MSI Bravo 15:

Lignes agressives avec un affichage à 144 Hz

Le MSI Bravo 15 est un ordinateur portable au design qui nous rappelle les générations passées.

C’est un ordinateur portable de jeu avec toutes les lois, ce qui signifie qu’il est assez potelé, a un châssis dans lequel le plastique est le matériau dominant et a des lignes agressives.

Il est strictement conforme aux normes des ordinateurs portables de jeu d’il y a quelques années et hé, c’est quelque chose qu’un certain segment de joueurs peut aimer car, certainement, ce n’est pas une équipe qui attire peu l’attention.

Sur la couverture, nous avons le logo du phénix que MSI utilise pour sa famille Bravo et un design particulier aux lignes agressives que l’on retrouve également dans les « sorties d’échappement ».

Et c’est que, dans le dos, nous avons deux bouches d’aération généreuses pour le CPU et le GPU et, si nous retournons l’équipement, nous pouvons voir une grande grille à travers laquelle l’air frais entre.

C’est marrant, mais cette grille n’est pas symétrique ou placée de manière très orthodoxe sur le capot inférieur, mais bon, ce qui compte dans ce cas, c’est la fonctionnalité, pas l’esthétique.

Si nous allons sur les côtés, nous trouvons les différentes connexions et je dois dire que le portable est assez bien armé.

Nous avons 1 USB-C 3.2, deux USB-A 3.2, un USB-A 2.0 (je ne comprends pas pourquoi l’USB 2.0 est encore utilisé en 2021, vraiment), le HDMI, un RJ45 pour Ethernet et le combo 3 jack , 5 millimètres.

J’aurais aimé un plus USB-C au lieu d’USB-A 2.0, mais bon, à la fin de la journée, j’ai pu connecter des périphériques sans problème pour le travail et le jeu, donc je peux dire que l’ordinateur portable a suffisamment de ports.

144 Hz sur une dalle IPS-Level

Lorsque nous ouvrons le couvercle, nous voyons l’écran 15,6 « et quelques cadres étranges. Les côtés sont extrêmement fins, mais en haut, nous avons un cadre qui augmente sa largeur jusqu’à la partie centrale, où se trouve la webcam.

Nous avons cinq tampons en caoutchouc de silicone pour protéger l’écran lorsque l’ordinateur portable est fermé, quelque chose que nous avons trouvé un bon détail, mais entre les cadres supérieur et inférieur, nous avons l’impression qu’il y a beaucoup de plastique autour de l’écran.

Mais bon, si on va au panel lui-même, on a quelque chose qui ne va pas au-delà de ce qui est établi pour la gamme dont on parle.

Il s’agit d’un panneau FullHD qui, selon MSI, est de niveau IPS. C’est ce qu’on dit souvent des dalles TN, surtout, qui répondent à certaines caractéristiques pour ressembler à un IPS.

Cependant, ni la reproduction des couleurs, avec seulement 45% du spectre NTSCNi les angles de vision, avec une nette perte de contraste et de luminosité à 45º, ne répondent aux normes d’un IPS.

Si nous le voyons de face et dans un environnement où aucune lumière ne pointe vers l’écran, le panneau semble plus que correct et a une surprise : 144 Hz.

C’est un rafraîchissement très apprécié au quotidien, mais que dans les jeux, nous ne pourrons profiter que de titres anciens ou d’autres plus modernes, peu exigeants et avec un graphisme moyen ou bas. valeurs.

Je pense que c’est un bon panel en termes généraux dans la gamme dans laquelle nous sommes et, vraiment, le public cible va apprécier les jeux, mais personnellement j’aurais opté pour une dalle 60 Hz avec une meilleure représentation des couleurs au lieu de miser sur ces 144 Hz.

100% AMD pour une suite robuste dans les jeux d’entrée de gamme

À l’intérieur, nous avons un cœur purement AMD, mais pas de dernière génération. Le processeur est le Ryzen 5 5600H, un processeur 6 cœurs et 12 threads cadencé à 3,3 GHz.

La fréquence turbo est de 4,2 GHz et elle est intégrée 7 nanomètres avec architecture Zen 3. Wow, c’est un tout nouveau processeur et adapté à tout type de tâche de bureautique, de retouche photo, de jeu et de vidéo, s’il était accompagné d’un puissant GPU.

On peut choisir 8 ou 16 Go de RAM DDR4 à 3 200 mAh et le GPU est le RX5500M.

Il dispose de 4 Go de mémoire GDDR6, donc la bande passante est excellente, mais les spécifications du graphique lui-même proviennent d’un GPU d’entrée et, comme vous pouvez le voir dans le tableau, Au niveau GPU le Ryzen est très puissant, mais le RX5500M pas tellement.

Dans des tâches comme celles que je dis sur la retouche photo, la bureautique, le travail universitaire et en tant qu’ordinateur plus « maison », l’équipement fonctionne parfaitement, car le processeur est très rapide et le SSD, bien qu’il ne soit pas de dernière génération, ne ne met pas trop de pierres sur le chemin.

Gardez à l’esprit que cela vient sans Windows et vous devrez l’acheter séparément. Notre version est livrée avec un Windows 10 non authentique installé.

Jeux et test de température

Mais bon, En quoi cela se traduit-il en jouant ? Quand on regarde les statistiques de performances, on voit que le GPU est celui qui souffre le plus, le CPU étant un composant qui reste dans pratiquement tous les jeux.

Nous avons testé les titres dans les paramètres recommandés pour notre équipement, généralement avec des graphismes à « moyen » et certaines valeurs à « élevée », mais comme vous le verrez, nous ne profiterons pas du taux de rafraîchissement élevé de la dalle.

FPS moyen Température maximale CPUT Température maximale GPUControl2874º61ºDOOM Eternal3887º64ºOverwatch8790º66ºDestiny 25079º64ºDeath Stranding4590º65º

Si des jeux comme Overwatch sont joués en mode moyen-bas, Nous parlons de 120 Hz, mais nous ne pouvons toujours pas extraire les 144 Hz de l’écran.

Le reste des jeux est parfaitement agréable, même si certains plus exigeants comme Control ou DOOM Eternal doivent être ajustés personnellement pour obtenir des taux plus élevés.

Il se peut que vous soyez ce type de joueur qui ne joue qu’aux MMO ou aux titres de stratégie, comme l’imminent Age of Empires IV et pour ces types de jeux, cet ordinateur portable est génial.

Si les titres sont un peu plus complexes et récents, force est de constater que le RX5500M échoue.

Et à propos des haut-parleurs, nous en avons un couple à l’avant de la partie inférieure qui ont une puissance de 2 W chacun.

Les performances sont correctes et si on va travailler en bureautique en écoutant de la musique ou des vidéos, on peut le faire sans problème.

Cependant, il ne sera pas possible de jouer avec les haut-parleurs intégrés car le bruit des ventilateurs nous fera mal entendre le contenu.

Clavier sans surprises lors de la lecture ou de la frappe

Bien que nous parlions d’un ordinateur portable d’entrée, la vérité est que MSI a fait un très bon travail en ce qui concerne le clavier et le pavé tactile..

On a un clavier rétroéclairé rouge qui est aussi assez rétro sur le segment des portables gamer, mais qui est très confortable au quotidien.

J’aime le son et le rebond des touches et si vous faites partie de ceux qui ratent le pavé numérique quand il n’est pas là, vous n’avez rien à craindre cette fois.

Bien sûr, nous n’avons pas de lecteur d’empreintes digitales et je le comprends pour le prix, mais au final c’est quelque chose qui nous rend la vie très confortable.

Le pavé tactile est de taille adéquate et précis. Il n’y a rien à redire à cet égard et, bien qu’une souris soit préférable pour jouer, pour tout le reste, c’est un ensemble très confortable.

Environ quatre heures si on ne joue pas à cause de sa batterie de 52 Wh

La batterie a trois cellules et une puissance de 52 Wh. Bien que le processeur soit construit en 7 nanomètres, il a un TDP de 45 W Et ce n’est pas un appareil qui consomme peu, justement, qui avec une petite batterie donne un résultat qui peut rester juste.

Avec une utilisation normale de la bureautique avec l’écran à 60% de luminosité, plusieurs onglets ouverts et applications comme Spotify ou Slack, J’obtiens entre trois heures et demie et quatre heures d’autonomie.

En jouant, cependant, nous n’arriverons pas à dépasser une heure et demie. C’est un ordinateur portable à accompagner de la source à tout moment.

Des souvenirs du passé, mais avec des performances constantes

Au final, le MSI Bravo 15 est un portable gamer d’entrée de gamme. avec tout ce que cela comporte. L’écran n’est pas le meilleur qu’ils aient pu monter et le design n’est pas le plus solide, ainsi que les performances dans les jeux qui tirent beaucoup du GPU.

Cependant, j’ai vraiment aimé le clavier et le touchpad, je pense que le processeur et la RAM offrent de très bons résultats et la dissipation de chaleur est également adéquate.

Je pense que pour un utilisateur avec un budget serré, c’est une très bonne option comme ordinateur portable tout-terrain, mais il conviendrait mieux au bureau d’un utilisateur qui aime les jeux de stratégie ou les MMO.

Pour ces types de jeux, les performances sont parfaites et c’est un ordinateur portable sur lequel vous pouvez passer de nombreuses heures. Bien sûr, ils coûtent environ 900 euros et sont livrés sans Windows, ce que vous devez également prendre en compte.