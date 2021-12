MSI OPTIX MPG321QRF-QD, analyse et avis | Jeux

Pour moi, le composant le plus difficile à choisir lors de la configuration d’une configuration de jeu est le moniteur. Lorsque vous assemblez un PC, vous devez regarder la compatibilité pour que tous les composants soient utilisés au maximum, mais il semble que dans les moniteurs, soit vous dépensez 1 000 euros, soit vous devez toujours renoncer à quelque chose.

Et ce n’est pas non plus facile à travailler, c’est pourquoi des moniteurs comme Mateview -analyse- de Huawei ou UltraGear Ergo -analyse- de LG facilitent un peu les choses. Maintenant, cependant, nous allons nous concentrer sur le « jeu » avec cette proposition MSI qui semble avoir tout… sauf la résolution 4K.

Ensuite, Nous vous donnons notre avis sur le MSI Optix MPG321QRF-QD.

MSI OptixMPG321QRF-QDPinches32 « Résolution 2 560 x 1 440 pixels | Ratio 16: 9 Type de panneau Rapid IPS | Finition mate Rafraîchir 175 Hz | Compatible G-Sync | 1 ms gris à gris Luminosité 400 nits typique | 600 nits de crête Espace colorimétrique95% DCI-P3 | 144 % sRGBArmVESA | Peut être relevé et abaissé, incliné et tournéConnexionUSB-C | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type A | USB 3.2 Gen 1 Type B | 2 x HDMI 2.0b | DP 1.4a | Microphone et port audioAlimentationInternePrixEnviron 894 euros dans les composants PC

Sections d’examen MSI Optix MPG321QRF-QD:

Coupe classique avec des montures très étroites et un bon bras

Commençons par le design même si, vraiment, il n’y a rien de trop spécial sur le devant. Et, nous avons un moniteur qui semble assez classique malgré le fait qu’il soit sur le menton on voit quelques éléments qui montrent que c’est un modèle de 2021.

Les cadres sont assez étroits, et c’est quelque chose que j’ai aimé. Plus ils sont étroits, plus l’immersion est importante et cette sensation plein écran est favorisée.

Le menton, cependant, est un peu plus épais et comporte le logo MSI, une paire de microphones pour une technologie audio dont nous allons maintenant parler et quelque chose qui ressemble à une caméra.

En réalité, c’est un capteur de luminositécar il existe un mode dans lequel le moniteur ajuste automatiquement la luminosité du panneau en fonction de la lumière ambiante, comme le font certains téléviseurs.

En bas à droite, nous avons le bouton d’alimentation et, à gauche, le bouton qui active différentes améliorations en mode jeu et image, ainsi qu’un crochet qui vient dans la boîte pour y passer le câble de la souris. La vérité est que c’est un bon ajout pour essayer d’avoir la configuration la plus propre.

À l’arrière, nous avons une série de lumières LEG RGB Cela, la vérité, ils n’ajoutent pas grand-chose à l’expérience car ils ne sont pas trop puissants, mais nous avons également une belle finition qui simule la fibre de carbone et, en plus, une plaque en finition noir piano qui ressemble à un miroir.

D’un côté se trouve le bouclier dragon MSI et, de l’autre, un joystick qui nous permettra de contrôler très, très facilement les options du moniteur.

J’aime que ces modes de contrôle soient devenus à la mode, car ils sont beaucoup plus intuitifs que les boutons heureux.

J’ai aussi aimé la base, car elle est grande, mais elle a l’air robuste et, en plus, le bras est assez intéressant. Il nous permet d’incliner, de tourner et de relever/abaisser facilement le moniteur sans que la base ne bouge le moins du monde.

Et petit plus à dire dans le design au delà c’est un peu épais et ça sert à mettre quelques ports sur le côté, chose qui n’est pas mal du tout.

Chargé de ports pour ne rien manquer et prêt pour PS5 et Xbox

Justement, nous allons parler des ports, puisqu’il s’agit de l’un des points que j’ai le plus aimé sur ce moniteur MSI.

Sur le côté droit, nous avons, comme s’il s’agissait d’une télévision, une série de ports. Il y a deux USB-A 3.2, une entrée micro et une sortie audio. Cet emplacement est assez pratique car le moniteur peut être utilisé comme HUB.

A l’arrière nous avons deux HDMI 2.0b, un USB-C que l’on peut utiliser comme DP et un DP 1.4a. Avec HDMI, nous pouvons atteindre QHD à 144 Hz et avec DisplayPort à QHD à 175 Hz, le rafraîchissement natif du panneau.

Mais bon, sur ce dos on a aussi un autre USB-A 3.2 et un USB 3.2, mais de Type B. C’est celui-là qu’on connecterait à l’ordinateur et pour pouvoir utiliser les trois USB-A du moniteur pour se connecter une clé USB, un clavier, une souris ou tout ce que nous voulons.

Si vous utilisez un ordinateur portable, c’est assez pratique, car vous pouvez connecter l’ordinateur portable avec un USB-C ou avec le HDMI + USB-B pour avoir un ordinateur de bureau sans avoir à connecter un clavier/souris à l’ordinateur portable lui-même.

Maintenant bien, Vous vous demandez peut-être comment un moniteur qui n’est pas en 4K et n’a pas de HDMI 2.1 est prêt pour les nouvelles consoles.

Eh bien, MSI a inclus un paramètre « PS5 ready », qui fonctionne également pour Xbox, qui vous permet de connecter les consoles au moniteur en résolution 4K. Le moniteur prend en charge ce signal, mais le suréchantillonne ensuite en QHD et vous permet d’utiliser un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Nous avons joué à des titres PS5 sur ce moniteur et la vérité est que l’expérience est fantastique, mais où nous obtenons tout le jus est sur PC avec le câble DisplayPort ou USB-C.

Mais bon, l’important est que vous n’allez pas manquer de ports.

Spectaculaire à jouer, même si je manque de résolution pour d’autres tâches

Mais bon, passons aux bases sur un moniteur. Dans ce cas, nous avons une dalle IPS supportée par la technologie Quantum Dot. Cela signifie que nous avons des couleurs beaucoup plus vives que dans un IPS traditionnel, et cela se remarque à la fois dans le niveau de contraste et dans la saturation de la scène.

C’est un vrai plaisir de jouer sur ce moniteur grâce au taux de rafraîchissement élevé dont nous disposons, au Technologie G-Sync cela nous permet de ne pas avoir de déchirure sans avoir à activer la synchronisation verticale sur notre PC et, bien sûr, aux couleurs que la dalle est capable de reproduire.

Les angles de vision sont plus que corrects avec la parité 178º / 178º de ce type de dalle et J’ai adoré le fait que le fini soit mat.

Cela limite grandement les reflets et, bien que dans certains contenus, notamment ceux qui abusent beaucoup de la couleur noire, on remarque qu’il y a une source lumineuse qui brille sur l’écran. C’est encore quelque chose de totalement naturel.

Dans mon unité, je n’ai trouvé aucun saignement ou fuite de lumière évident autour du périmètre du panneau et la vérité est que, avec le mode de luminosité automatique activé, l’affichage du panneau a toujours été optimal.

Nous avons une luminosité typique de 400 nits avec un pic de 600 nits et, selon le fabricant, il est conforme à la norme DisplayHDR600. Il n’est pas aussi riche que le HDR d’un téléviseur, même à distance, mais la vérité est qu’en ce sens, il surpasse de nombreux autres moniteurs un peu moins chers à jouer.

Comme je l’ai dit, j’ai aimé à la fois jouer et voir du contenu. La réponse est très rapide et j’aime à la fois les options logicielles et le calibrage du panneau lui-même.

Maintenant, 1440p en 32″ commence à se faire rare. pour tout ce qui ne joue pas.

Et, pour travailler à cette taille, la résolution optimale est la 4K native, notamment au niveau de la retouche photo, ce à quoi cette dalle se prête du fait de ses valeurs de profil colorimétrique, et bien que nous pourrons le faire, une densité de pixels plus élevée est manquant.

Et à ce sujet, à la fois sur PC et sur consoles, nous pourrons introduire un signal 4K que le moniteur mettra à l’échelle à 1440p.

Cette technique, appelée suréchantillonnage, qui permet d’atténuer considérablement les dents de scie puisque, en mal parlant, elle reçoit le signal 4K et « foule » tous ces pixels pour qu’ils entrent dans les 1440py, dans les consoles de nouvelle génération, nous pourrons profiter d’un taux de 120 Hz, même si le HDR n’est pas, comme je le dis, comme celui de la télévision.

Un 32″ pour profiter de votre tout nouveau PC gamer

À la fin, on est devant un très très bon moniteur pour jouer. Si vous voulez que cela fonctionne, il existe d’autres options supérieures en termes de résolution pour un prix inférieur, mais si l’occupation principale doit être les jeux vidéo, c’est un excellent moniteur.

J’aime que le design ne soit pas flashy, mais il cache des détails tels que la gestion des câbles de la base et de la souris, le nombre de ports est plus que suffisant et il peut fonctionner comme s’il s’agissait d’un HUB et, en plus, le la source est interne.

Le MSI MSI Optix MPG321QRF-QD est un moniteur QHD doté d’une dalle IPS Quantum Dot à 175 Hz et HDR600 compatible avec les consoles et PC de nouvelle génération. Il dispose de la technologie G-Sync et d’un design classique, mais très bien pensé.

Quant à la dalle, on a des couleurs très riches grâce à une bonne dalle IPS et la technologie Quantum Dog, les cadres sont assez fins, Il possède un filtre qui réduit la lumière bleue et le rafraîchissement jusqu’à 175 Hz avec la technologie G-Sync est un délice.

Évidemment, ce n’est pas un moniteur bon marché tant pour la marque que pour les caractéristiques, mais si vous recherchez un bon moniteur pour votre PC et que vous avez l’une des consoles de nouvelle génération dans votre configuration, c’est un achat très réussi. .