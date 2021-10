MSI Prestige 15 A11SCX15 : cet ordinateur portable a du punch

Le nouvel ordinateur portable apporte à la fois portabilité et puissance pour accélérer les flux de travail. Il prend en charge le stockage PCIe Gen 4 pour un calcul rapide, Windows Hello pour une connexion facile et un pavé tactile pour les gestes multi-doigts.

Le marché est inondé d’ordinateurs portables dans tous les segments de prix, dans des designs attrayants avec des composants puissants. Cependant, le consommateur ordinaire ne sait pas quoi acheter : un simple PC à petit budget pour le travail de base à domicile et les besoins d’apprentissage, une machine de productivité à haut rendement pour des tâches plus intenses ou un ordinateur portable de jeu avec des spécifications haut de gamme. C’est là que la réputation d’une marque compte le plus. Si vous recherchez une machine commerciale et productive, la Prestige 15 A11SCX (Rs 1,34,990) de Micro-Star International (MSI) peut être un bon choix ; la marque s’est fortement implantée dans le segment des jeux et de la création de contenu, et cible désormais les professionnels avec ses ordinateurs portables innovants et dotés de nombreuses fonctionnalités pour les professionnels.

Mes premières impressions : Prestige 15 A11SCX est une machine mince et légère, alimentée par le dernier processeur Intel de 11e génération (il offre des performances jusqu’à 20 % plus rapides que son prédécesseur) et un excellent choix pour les dirigeants d’entreprise. Le nouvel ordinateur portable apporte à la fois portabilité et puissance pour accélérer les flux de travail. Il prend en charge le stockage PCIe Gen 4 pour un calcul rapide, Windows Hello pour une connexion facile et un pavé tactile pour les gestes multi-doigts.

La prise en charge du stockage PCIe Gen 4 augmente les performances de cet ordinateur portable pour vous aider à améliorer votre productivité. Il garantit également une fiabilité et une intégrité améliorées du signal. Comme mentionné précédemment, cet ordinateur portable est livré avec Windows Hello pour vous permettre de vous connecter en utilisant votre empreinte digitale ou votre visage. De plus, le processus d’authentification FIDO 2 rend l’expérience sans mot de passe agréable. Il offre des solutions fiables pour tout le monde, des utilisateurs professionnels aux particuliers à la recherche d’une méthode de travail plus efficace. En termes simples, il est conçu pour le traitement haut de gamme et le multitâche et a du punch.

Notre unité d’essai était une unité gris carbone (nom du modèle : Prestige 15 A11SCX-273IN), elle pèse un poids modéré de 1,65 kg et mesure 356,8 x 233,7 x 16,9 mm (L x P x H) en dimensions corporelles. Le châssis tout en métal est à la fois durable et léger, les charnières sont également solides. En outre, il est doté d’un cadre plat à 180 ° et d’un cadre ultra-mince pour maximiser la surface de l’écran. Ainsi, vous pouvez profiter de visuels sans distraction.

À l’intérieur, nous examinons un écran FHD de 15,6 pouces, un écran mince de niveau IPS, un processeur Intel Core i7-1185G7, une carte graphique GeForce GTX1650, 16 Go de RAM DDR4, 512 Go de RAM SSD, le système d’exploitation Windows 10 64 bits. En fait, l’une des nouvelles options graphiques consiste à s’équiper avec les graphiques Intel Iris Xe, qui sont trois fois plus rapides que les graphiques intégrés standard.

Cet ordinateur portable MSI Prestige est doté de certaines des dernières technologies telles que le SSD PCIe Gen 4 et le Thunderbolt 4 avec USB 4.0, pour booster le travail quotidien et même permettre une sortie maximale du personnel pour une grande productivité. Une autre fonction cruciale conçue pour les travailleurs à distance est la fonction d’annulation du bruit. Il dispose d’une réduction de bruit bilatérale pour les microphones et les haut-parleurs, ce qui permet de réduire le bruit ambiant lors des vidéoconférences.

Cet ordinateur portable dispose de plusieurs ports Thunderbolt 4 qui vous permettent de le connecter à différents périphériques/écrans, et également de le charger rapidement. Pour un transfert de données rapide, il dispose du lecteur de carte haute vitesse UHS-III. Allumé et synchronisé avec le réseau domestique, le Prestige 15 A11SCX offre un réveil presque instantané, une connexion très rapide et une connexion Wi-Fi plus rapide qui le rendent beaucoup plus efficace pour faire gagner un temps précieux aux utilisateurs. Il dispose également d’options de connectivité sans fil pour une vitesse de mise en réseau rapide pour vous permettre de transférer des fichiers volumineux et/ou de faire des conférences téléphoniques sans tracas. J’ai une autonomie de presque 10 à 12 heures lors d’une utilisation modérée, et l’ordinateur portable prend environ 1,5 heure pour se recharger à 100%.

Si vous recherchez un appareil polyvalent, essayez le Prestige 15 A11SCX, idéal pour travailler, jouer, apprendre ou regarder des films.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 356,8 x 233,7 x 16,9 mm (L x P x H)

Écran : écran FHD de 15,6 pouces à bord mince de niveau IPS

Processeur : Processeur Intel Core i7-1185G7 de 11e génération

Système d’exploitation : Windows 10 Famille 64 bits

Mémoire : DDR4-3200, 2 emplacements, jusqu’à 64 Go

Emplacements de stockage : 1x SSD M.2 NVMe PCIe Gen3, 1 x SSD NVMe M.2 par PCIe Gen4

Batterie : 4 cellules, adaptateur secteur 90 W

Prix ​​public estimé : Rs 1,34,990

