MSK parle de rejoindre la WWE, de travailler sous ses idoles et de vouloir s’amuser comme D-Generation-X

Très peu de talents ont eu le début de MSK à la WWE.

Wes Lee et Nash Carter sont entrés dans NXT en janvier de cette année après avoir signé le mois précédent et au moment où nous écrivons cela en mai, ils ont déjà remporté le Dusty Rhodes Tag Team Classic et sont les champions NXT Tag Team.

MSK se compose de Wes Lee [left] et Nash Carter [right]

Dans la lutte professionnelle, beaucoup considéreraient cela comme “ attacher la fusée ” à MSK et compte tenu de leurs performances jusqu’à présent, il est facile de comprendre pourquoi.

talkSPORT s’est entretenu avec le duo innovant pour discuter de son entrée dans l’entreprise, de son travail sous les légendes et leurs influences,

Comment ils ont signé avec NXT…

Nash Carter: «Pouvoir descendre et voir, faire le tour des choses était plutôt cool. Nous devons lui parler [Triple H]. Mais même avant cela, j’étais déjà un peu dans mon esprit parce que j’aime la WWE. J’ai toujours voulu être une superstar de la WWE. Je me suis toujours vu sous cette bannière et c’est encore complètement époustouflant. Pour moi, j’ai toujours voulu être ici.

Wes Lee: «J’ai toujours voulu être ici aussi. C’est là que se trouvent les meilleurs. Et je tiens beaucoup de moi à traverser de nombreuses périodes difficiles de ma vie à la lutte / WWE. C’est tellement cool! C’est vraiment difficile à mettre en mots, j’essaie de l’articuler et de faire en sorte que tout soit spécial et tout ça, mais c’est plus facile de le dépouiller et de dire que c’est vraiment, vraiment génial.

MSK, anciennement connu sous le nom de The Rascalz dans IMPACT, a fait une impression instantanée à la WWE

Sur qui ils ont travaillé en étroite collaboration depuis leur arrivée à la WWE…

NC: «Nous avons eu des conversations avec Triple H, Shawn Michaels, Terry Taylor, Road Dogg, Fit Finlay, Scott Armstrong; c’est tellement fou la richesse des connaissances qui est ici et surtout parce que la plupart de ces gars nous idolâtrons.

«Nous voulions être eux, et maintenant, ils sont dans notre coin en disant ‘allez, allez-y!’ et ils croient en nous. C’est la plus grande partie. La conviction que vous ressentez d’eux… Je veux être tellement géniale pour eux! »

MSK célèbre sa victoire dans la Dusty Rhodes Classic avec Triple H

WL: «C’est contagieux. «L’énergie et l’enthousiasme qu’ils ont en nous et la façon dont ils nous motivent à être les meilleures versions de nous-mêmes, c’est encore plus motivant de dépasser tous les plateaux que nous pourrions avoir.

«Pas seulement pour le faire les uns pour les autres et pour nous-mêmes, mais pour eux aussi parce qu’ils donnent tellement d’eux-mêmes avec leurs conseils, leurs critiques et différentes façons de se présenter qui amélioreraient les choses. Ou peut-être pas. Et ils nous donnent la possibilité de prendre cette décision. C’est spécial.

Quelle a été la réaction dans les coulisses après leur victoire phénoménale à la Dusty Rhodes Classic…

NC: «La première chose que nous avons faite a été de nous embrasser et de pleurer. Nous avons dit «je t’aime. Merci.’ Il y a tellement d’émotions là-bas que je ne peux pas vraiment identifier quoi que ce soit d’autre parce que c’était tellement. J’ai appelé ma mère, tout ça.

WL: «En revenant avec tous les confettis et juste les applaudissements de tout le monde, l’appréciation de ce que nous avons pu faire là-bas… Je me sentais hors de mon corps. J’ai peut-être une projection astrale et je regarde juste toute cette scène se dérouler.

«De parler avec Triple H et Shawn Michaels à parler avec tous ceux qui ont regardé le match, j’étais hors de moi juste en prenant cela. C’était difficile pour moi de croire que cela s’était produit jusqu’à ce que nous soyons montés dans les vestiaires et que l’adrénaline a un peu baissé et que nous nous sommes dit “ ouais, c’est arrivé! ” Maintenant, quelle est la prochaine étape.

C’est une énorme affaire pour MSK de remporter le Dusty Rhodes Classic si tôt dans sa carrière

Sur les équipes tag qui les ont le plus influencés…

WL: “Edge et Christian, les Hardy Boyz, les Dudley Boyz.”

NC: «Jetez DX là-dedans aussi. Toute variation d’entre eux. “

WL: «Road Dogg et Bad Ass Billy Gunn était génial. L’énergie qu’ils avaient. »

Désormais champions de NXT Tag Team, MSK a une cible sur le dos

NC: «Mais si vous allez en 2006 avec Shawn et Triple H, j’ai adoré ça. Lâcher de la merde sur des gens et des trucs, allez, mec!

WL: “Ce sont les choses amusantes que nous voulons faire.”

NC: “Laissez-moi prendre de la peinture en aérosol!”

