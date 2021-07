MSNBC admet que le financement de la police fait du mal aux dems ⋆ 10z viral

Ce n’est pas souvent que les médias de gauche admettent ouvertement que les démocrates sont du côté des perdants d’un problème. C’est pourquoi nous, ici à NewsBusters, sommes toujours heureux d’en faire rapport quand cela se produit. Au cours d’un segment sur Morning Joe, l’analyste politique de MSNBC, Elise Jordan, a exposé les téléspectateurs à un rare moment d’honnêteté, quelque chose que les téléspectateurs de la chaîne câblée de gauche sont habitués à voir.

Tout en discutant des résultats de la primaire du maire démocrate de New York au cours de laquelle le candidat plus modéré Eric Adams est sorti vainqueur, le co-animateur Joe Scarborough a observé : «Les électeurs primaires démocrates du Queens, dans le Bronx, à Staten Island, à Brooklyn, ont répondu en élisant le candidat le plus conservateur qu’ils pouvaient élire. Un ancien flic qui ne va pas faire ce que beaucoup de gens d’extrême gauche demandent depuis quelques années. C’est bien sûr une référence au financement de l’effort policier poussé par la base radicale du parti.

En réponse, Jordan a averti :

Joe, financer la police est un message perdant pour les démocrates. Nous voyons cela dans cette course, et nous allons le voir dans d’autres courses, où, vous savez, alors que les Américains réagissent à l’augmentation de la criminalité dans leurs communautés, et vous regardez ce qui s’est passé à New York et cela s’est déroulé sur le terrain ici parmi certains des électeurs les plus libéraux du pays, mais ils veulent une ville sûre et ils veulent que la police soit suffisamment financée. Ils ne demandent pas d’exagération. Nous n’avons pas besoin d’avoir des véhicules militaires dans nos villes du centre-ville. Nous n’avons pas besoin, vous savez, d’avoir une force de police militarisée mais nous ne voulons pas abolir complètement la police, et le concept de financer la police, juste le radicalisme de ce que cela signifierait en théorie, cela fait peur aux électeurs démocrates . Cela leur fait assez peur, car cela va nuire à la fête s’ils ne reçoivent pas leur message directement.

Compte tenu du résultat des élections de 2020, où les démocrates devaient augmenter leur majorité à la Chambre des représentants et considérés comme sur la bonne voie pour obtenir une majorité claire au Sénat, de nombreux analystes comme Jordan pensent qu’un soutien au financement de la police et des radicaux ” Le mouvement Black Lives Matter a déjà nui au Parti démocrate.

En conséquence, les républicains ont choqué les pronostiqueurs politiques en remportant 14 sièges à la Chambre des représentants, dont deux sièges dans le comté de Miami-Dade, à forte concentration hispanique, que personne ne s’attendait à ce que les républicains gagnent. Ces bouleversements sont largement imputés au soutien du Parti démocrate au financement de la police. Il s’avère que les gens de toutes races et de tous horizons veulent vivre dans des collectivités sûres.

Il n’est donc pas surprenant que MSNBC essaie de pousser le Parti démocrate au bord de la ruine après avoir vu ce qui s’est passé l’année dernière au niveau du Congrès.

Ce rare moment d’honnêteté sur MSNBC vous est présenté par Allstate et Expedia.

Pour lire la transcription pertinente, cliquez sur « développer » :

Matin Joe

7/7/2021

6h05

JOE SCARBOROUGH: Oui, et Elise Jordan, vous pouvez regarder ce qui s’est passé à New York, bien sûr, regardez ce qui est arrivé à la primaire démocrate en 2020. Ah, Joe Biden, vraiment le modéré dans tout le domaine. Je pense que la plupart des gens diraient qu’ils ont fini par gagner la course, et vous regardez les folies criminelles qui traversent les États-Unis en ce moment. Les taux de criminalité augmentent. Certes, les taux de meurtres et de crimes violents augmentent. Les crimes avec armes à feu augmentent. Et mon garçon, il y a certainement beaucoup de parallèles, semble-t-il, avec ce que nous avons vu dans les années 1970 et les démocrates, les électeurs primaires démocrates du Queens, du Bronx, de Staten Island, de Brooklyn, ont répondu en élisant le candidat le plus conservateur possible. élire. Un ancien flic qui ne va pas faire ce que beaucoup de gens d’extrême gauche demandent depuis quelques années.

ELISE JORDAN : Joe, financer la police est un message perdant pour les démocrates. Nous voyons cela dans cette course, et nous allons le voir dans d’autres courses, où, vous savez, alors que les Américains réagissent à l’augmentation de la criminalité dans leurs communautés, et vous regardez ce qui s’est passé à New York et cela s’est déroulé sur le terrain ici parmi certains des électeurs les plus libéraux du pays, mais ils veulent une ville sûre et ils veulent que la police soit suffisamment financée. Ils ne demandent pas d’exagération. Nous n’avons pas besoin d’avoir des véhicules militaires dans nos villes du centre-ville. Nous n’avons pas besoin, vous savez, d’avoir une force de police militarisée mais nous ne voulons pas abolir complètement la police, et le concept de financer la police, juste le radicalisme de ce que cela signifierait en théorie, cela fait peur aux électeurs démocrates . Cela leur fait assez peur, car cela va nuire à la fête s’ils ne reçoivent pas leur message directement.