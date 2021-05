MSNBC bave sur Biden amoureuse de biscuits, détruit le “ faible ” McCarthy ⋆ .

Ils ne peuvent tout simplement pas s’aider eux-mêmes. Dans une démonstration classique de dévotion à la DNC mardi soir à la 11e heure, l’animateur de MSNBC Brian Williams a animé un panel dans lequel il a présenté le contraste entre la façon dont les médias de gauche bafouent les démocrates et la façon dont ils détruisent les républicains. Commodément, le double standard flagrant s’est produit en quelques minutes.

La discussion a commencé avec Williams et son panel, l’ancienne avocate américaine Barbara McQuade, Ashley Parker du Washington Post et AB Stoddard de Real Clear Politics, discutant à bout de souffle de la nouvelle que les procureurs de New York ont ​​convoqué un grand jury au sein de la Trump Organization.

Williams a ensuite interrogé Ashley Parker sur son «reportage fantastique et complet» sur Joe Biden, qui n’était en réalité rien de plus qu’une bouffée sur la façon dont Joe Biden est un père de famille et aime les sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée tout en gardant toujours la Maison Blanche approvisionnée en maison. gâteaux avec des pépites de chocolat.

Williams est ensuite allée à AB Stoddard pour la faire déchirer au leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy pour avoir pris plus de temps que les gauchistes de MSNBC voudraient dénoncer la membre du Congrès géorgien Marjorie Taylor Greene.

Malheureusement, c’est la même chose avec les médias libéraux. Le téléspectateur moyen n’a rien appris de ce segment autre que Biden aime sa famille et ses biscuits, et Kevin McCarthy est censé être un lâche et un facilitateur, selon la classe des experts partisans. C’est exactement ce qu’ils veulent que nous fassions.

BRIAN WILLIAMS: Ashley, reviens sur ton rythme à la Maison Blanche. Vous avez fait des reportages fantastiques et détaillés ce week-end sur Joe Biden, qui il est, sa vie, ses goûts et son style. Et ne pas demander au journaliste de trop en parler à Gail Sheehy, mais quels parallèles pourriez-vous en tirer sur ses schémas et habitudes, comment il vit sa vie et son style de gouvernement en tant que président?

ASHLEY PARKER: Eh bien, il – nous avons examiné cela parce que le temps personnel, le peu de temps libre dont dispose un président, la façon dont il structure sa journée, la manière dont il est scénarisé ou non est incroyablement révélateur. Ce que nous avons découvert, c’est que Joe Biden est une créature d’habitude, de routine. Passe une grande partie de son temps libre quand il l’a avec sa famille. Il y a une raison évidente à cela. C’est un homme qui a perdu sa première femme, sa jeune fille et plus tard son fils aîné d’un cancer. La famille est extrêmement importante. On m’a dit que peu importe ce qu’il fait, il abandonnera tout, s’arrêtera au milieu d’une conversation, se lèvera pour prendre un appel de sa femme, de ses enfants et petits-enfants. Il y avait des choses intéressantes que nous avons trouvées par rapport à ses prédécesseurs de ce qu’il a lu. Obama a lu The Atlantic, et Donald Trump a essentiellement lu Twitter et Breitbart News. Biden est très familier avec «Car & Driver», le magazine automobile, et Apple News qui est installé sur les iPhones lorsque vous les obtenez. Joe Biden, comme d’autres adultes plus âgés, n’a jamais enlevé cela et les assistants ont dit qu’il les régalerait avec de petites friandises, comme «avez-vous vu le plus grand papillon de nuit du monde?», Ou oh il y a cette femme japonaise, la femme la plus âgée du monde, 119 ans, imaginez ce qu’elle a vu. Juste de petits aperçus ici et là. Et la dernière chose, c’est que quelqu’un m’a dit que Joe Biden a le goût d’un enfant de cinq ans, mange du PB&J, Chop Salad avec du poulet grillé, Il aime Orange Gatorade et remplit le bureau ovale avec des biscuits aux pépites de chocolat et du sel faits maison. tire d’eau.

WILLIAMS: Cela ressemble à un repas. Hey AB, à la Chambre des représentants, parlez-moi du processus de réflexion lorsqu’un membre du caucus républicain fait une comparaison horrible entre l’holocauste et les mandats de masque, parlez-moi de ce qui prend quatre à cinq jours pour répondre et dénoncer cela si vous suis le chef du caucus

AB STODDARD: Eh bien, Brian, il est difficile d’entrer dans la tête de Kevin McCarthy. Mais nous savons qu’en février, il a essayé de jouer sur les deux tableaux et de pardonner à Marjorie pour son adoption passée des théories du complot, et de ne pas la renvoyer des comités de la manière attendue des dirigeants, mais de la mettre au vote, dans lequel il a obligé ses membres à marcher sur la planche et à prendre cette décision, une décision qu’un leader devrait prendre, pas des membres. Depuis lors, elle est devenue plus populaire auprès de la base, tweetant son chemin vers un énorme trésor de guerre sous forme de dons de campagne, et tout le monde autour d’elle envie son petit gain en dollars. Plus scandaleux, plus d’attaques, plus de peur que vous suscitez dans ces messages Snapchat que les électeurs reçoivent, plus d’argent entre. C’est donc une nouvelle force que Donald Trump et Marjorie Taylor Greene ont perfectionnée et cela effraie les autres membres car elle sait que plus elle est scandaleuse, plus elle reçoit d’attention. C’était donc évidemment répréhensible et hors du commun, mais c’est une grande différence entre sortir et dire quelque chose à ce sujet, comparer à l’holocauste et faire quelque chose. L’idée de McCarthy la renvoyant complètement de la conférence, je pense juste est au-delà de l’imagination. Il a démontré qu’il était trop faible pour faire ça. Il a peur que Trump la défende, alors je pense que nous allons continuer à le regarder se tortiller.

WILLIAMS: C’est à peu près là où se trouve notre politique alors que le printemps cède la place à l’été 2021. Merci à Ashley Parker. AB Stoddard, Barb McQuaid, Je l’apprécie beaucoup.