MSNBC CNN et Fox News

celui de Chris Cuomo L’émission de CNN, Cuomo Prime Time, a été stimulée par une séance en tête-à-tête avec HBO Bill Maher mercredi soir, CNN a dépassé le million de téléspectateurs à 21 heures pour la première fois depuis la soirée électorale du 2 novembre.

Cependant, Cuomo – avec 1,06 million de téléspectateurs au total – est toujours loin derrière Fox News Sean Hannity, avec 3,45 millions de téléspectateurs au total et MSNBC Rachel Maddow, qui comptait 2,16 millions de téléspectateurs au total.

Dans le groupe démographique clé des 25-54 ans, Hannity a plus que doublé le nombre de téléspectateurs de Cuomo et de Maddow avec 668 000 téléspectateurs contre 245 000 et 281 000 téléspectateurs, respectivement.

Le mastodonte de Fox News, The Five, a de nouveau dominé la course aux cotes d’écoute du câble avec 3,73 millions de téléspectateurs au total, battant à la fois Hannity et Tucker Carlson.

Voici une ventilation complète des cotes d’écoute des actualités câblées de mercredi par émission :

Nombre total de téléspectateurs (en milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

1146 NOUVEAU JOUR :

345 MATIN JOE :

895 GARS SAGES AVEC JOHN TABAC :

16 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

20 7a RENARD ET AMIS :

1604 NOUVEAU JOUR :

408 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

132 MATIN EN AMÉRIQUE :

16 8a RENARD ET AMIS :

1795 NOUVEAU JOUR :

488 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1923 SALLE DE PRESSE CNN :

628 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

760 RAPPORT NATIONAL :

191 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

SALLE DE PRESSE CNN 1934 :

725 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

650 — JAG :

84 11a FAULKNER FOCUS, LE :

1908 A CETTE HEURE :

659 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

531 — JAG :

113 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

2606 POLITIQUE INTERIEURE :

740 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

653 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

215 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

127 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

2509 CNN SALLE DE PRESSE :

650 MTP PAR JOUR :

744 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

153 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

1783 SALLE DE PRESSE CNN :

698 — AGENDA AMÉRICAIN :

243 SANG BLEU :

118 3p HISTOIRE, LE :

1785 CNN SALLE DE PRESSE :

843 — — SANG BLEU :

173 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAVUTO :

1710 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

949 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

1385 ERIC BOLLING LA BALANCE :

368 SANG BLEU :

212 5p CINQ, LE :

3727 SALLE DE SITUATION :

872 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

329 NEWSNATION : HEURE DE POINTE :

97 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

2851 SALLE DE SITUATION :

866 BEAT AVEC ARI MELBER :

1275 ÉPICERIE & CO :

355 RAPPORT DONLON, LE :

40 7p FOX NEWS PRIMETIME :

2845 ERIN BURNETT AVANT :

880 REIDOUT :

1271 RAPPORTS GREG KELLY :

398 SUR SOLDE AVEC VITTERT :

25 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

3630 ANDERSON COOPER 360 :

995 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

1428 STINCHFIELD :

233 DAN ABRAMS EN DIRECT :

34 9p HANNITY :

3446 CUOMO PRIME TIME :

1055 SPECTACLE RACHEL MADDOW :

2163 CORTES & PELLEGRINO :

167 NOUVELLES PRIME :

47 10p INGRAHAM ANGLE, LE :

2872 DON CITRON CE SOIR :

699 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

1611 ROB SCHMITT CE SOIR :

221 BANFIELD :

58 11p GUTFELD ! :

2116 DON CITRON CE SOIR :

477 11ÈME HEURE S/B. WILLIAMS :

1041 RAPPORTS GREG KELLY :

183 SUR SOLDE AVEC VITTERT :

34

25-54 Démo (milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

171 NOUVEAU JOUR :

59 MATIN JOE :

101 GARS SAGES AVEC JOHN TABAC :

3 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

0 7a RENARD ET AMIS :

262 NOUVEAU JOUR :

83 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

7 MATIN EN AMÉRIQUE :

2 8a RENARD ET AMIS :

272 NOUVEAU JOUR :

114 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

341 CNN SALLE DE PRESSE :

137 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

80 RAPPORT NATIONAL :

20 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

329 CNN SALLE DE PRESSE :

176 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

62 — JAG :

11 11a FAULKNER FOCUS, LE :

353 À CETTE HEURE :

179 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

61 — JAG :

16 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

497 POLITIQUE INTERIEURE :

185 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

82 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

38 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

16 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

532 CNN SALLE DE PRESSE :

150 MTP PAR JOUR :

101 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

19 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

408 CNN SALLE DE PRESSE :

166 — AGENDA AMÉRICAIN :

49 SANG BLEU :

7 HISTOIRE 3p, LA :

SALLE DE PRESSE 365 CNN :

145 — — SANG BLEU :

21 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAUVTO :

325 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

186 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

156 ERIC BOLLING LA BALANCE :

50 SANG BLEU :

26 5p CINQ, LE :

SALLE DE SITUATION 620 :

183 — SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

40 NOUVELLES : HEURE DE POINTE :

21 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

539 SALLE DE SITUATION :

187 BEAT AVEC ARI MELBER :

168 ÉPICES ET CIE :

37 RAPPORT DONLON, LE :

14 7p FOX NEWS PRIMETIME :

532 ERIN BURNETT AVANT :

207 REIDOUT :

191 RAPPORTS DE GREG KELLY :

42 SUR ÉQUILIBRE AVEC VITTERT :

2 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

681 ANDERSON COOPER 360 :

218 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

222 STINCHFIELD :

25 DAN ABRAMS EN DIRECT :

6 9p HANNITY :

668 CUOMO PRIME TIME :

245 RACHEL MADDOW SPECTACLE :

281 CORTES & PELLEGRINO :

20 NOUVELLES PRIME :

2 10p INGRAHAM ANGLE, LE :

590 DON CITRON CE SOIR :

181 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

189 ROB SCHMITT CE SOIR :

37 BANFIELD :

3 11p GUTFELD ! :

446 DON CITRON CE SOIR :

133 11ÈME HEURE S/B. WILLIAMS :

124 RAPPORTS DE GREG KELLY :

27 SUR ÉQUILIBRE AVEC VITTERT :

3

Quant aux trois nouvelles du câble réseaux dans l’ensemble, voici les moyennes quotidiennes totales du nombre total de téléspectateurs et de la catégorie 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 667 000

Renard : 2,12 millions

MSNBC : 973 000

25-54 Démo :

CNN : 153 000

Fox News : 404 000

MSNBC : 121 000

Voici les moyennes aux heures de grande écoute – englobant les émissions diffusées de 20 h à 23 h – dans le nombre total de téléspectateurs et la démo 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 916 000

Fox News : 3,32 millions

MSNBC : 1,73 million

25-54 Démo :

CNN : 215 000

Fox News : 647 000

MSNBC : 230 000

Pour plus d'informations et d'analyses sur les évaluations, rendez-vous sur ShowBuzz Daily.

