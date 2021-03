MSNBC, CNN, Fox News ⋆ 10z viral

Augmentation significative du nombre de téléspectateurs et événements d’actualité majeurs – y compris l’insurrection au Capitole des États-Unis, l’inauguration du président Joe Biden, et le deuxième procès en destitution de l’ancien président Donald Trump – a lancé CNN et MSNBC pour remporter d’importantes victoires d’audience au premier trimestre 2021, tandis que Fox a également remporté une victoire notable au premier trimestre. MSNBC a remporté le nombre total de téléspectateurs pour la toute première fois, CNN a obtenu de gros résultats dans le précieux groupe démographique des téléspectateurs âgés de 25 à 54 ans, et Fox News a repris la première place aux heures de grande écoute.

MSNBC a remporté le trimestre avec le plus grand nombre de téléspectateurs sur l’ensemble du câble en journée totale, avec 1,38 million, selon les données de Nielsen. CNN était deuxième, avec 1,36 million de téléspectateurs au total, et Fox était troisième, avec 1,34 million.

CNN a dominé dans la démo clé en termes d’audience totale par jour au premier trimestre, avec une moyenne de 352 000, ce qui en fait le réseau le plus regardé de la démo dans toutes les actualités sur le câble et le câble pour le deuxième trimestre consécutif. Fox a terminé deuxième, avec 225 000, et MSNBC troisième, avec 219 000.

Fox a été le plus regardé aux heures de grande écoute du nombre total de téléspectateurs, avec une moyenne de 2,58 millions. MSNBC a terminé deuxième, avec 2,29 millions, et CNN troisième pour le nombre total de téléspectateurs, avec 1,94 million.

CNN a été le premier aux heures de grande écoute parmi les téléspectateurs de démonstration, avec 535 000, marquant la première fois que le réseau a dépassé la démo en 13 ans. Fox a terminé deuxième avec 408 000 et MSNBC troisième avec 375 000.

MSNBC et CNN ont vu leur audience augmenter au premier trimestre par rapport à 2020, tandis que Fox a globalement vu son audience diminuer. Au total, l’audience totale de CNN a augmenté de 63% et de 52% dans la démo. MSNBC a enregistré une croissance de 30% du nombre total de téléspectateurs et de 27% dans la démo. Le nombre total de téléspectateurs de Fox au premier trimestre a diminué de 30% au cours de la journée totale et de 36% dans la démo.

C’était une histoire similaire aux heures de grande écoute, car CNN a augmenté de 45% du nombre total de téléspectateurs et de 32% dans la démo. MSNBC a augmenté de 19% du nombre total de téléspectateurs aux heures de grande écoute et de 11% dans la démo. Fox a chuté de 25% du nombre total de téléspectateurs au premier trimestre par rapport à 2020 et de 31% dans la démo.

Les émissions sur MSNBC et Fox occupaient les cinq premières places des plus regardées au premier trimestre. The Rachel Maddow Show de MSNBC a été l’émission la plus regardée du premier trimestre, attirant un nombre record de téléspectateurs, avec 3,6 millions. Tucker Carlson Tonight de Fox a terminé deuxième avec 3,43 millions, Hannity troisième avec près de 3 millions et The Five quatrième avec 2,84 millions. Le dernier mot de MSNBC avec Lawrence O’Donnell a complété le top cinq, avec 2,65 millions de téléspectateurs au total.

CNN a eu trois des cinq émissions les plus regardées dans la démo clé du premier trimestre. Maddow a terminé premier, avec 595 000, et Cuomo Prime Time a terminé deuxième, avec 572 000. Carlson a terminé troisième, avec 567 000. Anderson Cooper 360 a terminé quatrième, avec 533 000, et Erin Burnett OutFront, cinquième, avec 493 000.

Alors que CNN et MSNBC ont fait preuve de résilience après les élections de 2020 et ont connu des succès historiques au premier trimestre, les chiffres de mars peuvent indiquer que Fox revient à sa domination pré-électorale. Fox a remporté le nombre total de téléspectateurs et la démo en journée et aux heures de grande écoute en mars, et les émissions Fox ont également organisé quatre des cinq émissions les plus regardées. Cependant, l’audience en mars était en baisse pour les trois réseaux câblés, avec une baisse de l’audience aux heures de grande écoute de Fox moins que la concurrence, MSNBC et CNN perdant moins d’audience que Fox en journée totale.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]