MSNBC coupe le rapport Live Minnesota ⋆ .

Correspondant de NBC News Ron Allen s’est entretenu avec un certain nombre de manifestants du Minnesota lundi soir alors qu’il était sur le terrain pour couvrir la réponse à la fusillade de la police sur Daunte Wright.

Allen a rapporté de près de l’endroit où la police a tiré des gaz lacrymogènes et a décrit comment des centaines de personnes «en colère et frustrées» ont manifesté.

Alors qu’Allen poursuivait son rapport, les manifestants se sont approchés et ont commencé à crier.

«Dites-moi ce qui s’est passé», dit Allen.

Un manifestant a déclaré: «La police tire maintenant sur des maisons, des maisons qui se trouvent juste de l’autre côté de la rue et qui n’ont rien à voir avec rien.»

Un autre manifestant s’est approché de la caméra et a crié: «Rentrez chez vous!»

Le premier manifestant a ajouté: “Je vais y aller, mais rapportez-le, NBC!”

Allen a tenté de parler à un groupe de manifestants et a déclaré: «Nous voulons dire au monde ce qui se passe ici!»

Les manifestants ont répondu en criant, l’un d’eux disant: «Vous n’êtes pas les bienvenus ici!»

«Dites-moi ce que vous voulez voir se passer ici», a déclaré Allen.

«Nous avons besoin que la police se retire. Nous sommes des manifestants pacifiques », a déclaré un manifestant. «Nous sommes ici pour parler du fait que Daunte Wright a été assassiné – assassiné – dans notre communauté!»

Allen a demandé quelle était l’explication du service de police selon laquelle l’officier avait pris son arme pour un taser.

«J’ai tiré avec une arme à feu. J’ai tenu un taser », a répondu le manifestant. «Je peux faire la différence entre… la gâchette d’un pistolet et la gâchette d’un taser! Le son est différent! Le poids est différent! »

Allen est retourné à son rapport en direct et a dit: «Vous avez entendu tout cela. Certains d’entre eux sont rationnels et, évidemment, certains sont très en colère et passionnés.

Alors qu’il continuait, des manifestants à proximité se sont approchés et ont crié: «Fuck the police!»

Quand Allen a demandé à l’un d’eux ce qu’ils voulaient voir se produire, le manifestant a répondu: «Je veux que ces salopes arrêtent de tuer des Noirs innocents! Ils veulent la paix!

Alors qu’il continuait, MSNBC coupa, et Rachel Maddow a dit aux téléspectateurs: «Nous allons simplement interrompre parce que nous avons une responsabilité en termes de langue, et je suis désolé de devoir vous interrompre là-bas, Ron, mais il y a certaines choses que nous pouvons diffuser et certaines choses que nous je ne peux pas.

“Nous nous excusons pour la langue que vous venez d’entendre là-bas.”

Vous pouvez regarder ci-dessus, via MSNBC.

