MSNBC enchanté par le «professeur Biden» nous éduquant ⋆ 10z viral

L’équipe de protection de Joe Biden est entrée en action mercredi dès que le président a terminé sa conférence de presse après avoir rencontré Vladimir Poutine. Chuck Todd de MSNBC s’est extasié sur le “professeur Biden”. Sur CNN, Jeff Zeleny a été enchanté par le démocrate… enlevant sa veste.

Un Todd très impressionné a réagi à la conférence de presse de Biden en s’émerveillant, “À un moment donné, j’ai écrit au professeur Biden parce que je pensais qu’il essayait essentiellement d’être au-dessus de cela, d’être au-dessus de la réunion.» L’animateur de Meet the Press s’est enthousiasmé : « Il avait clairement une posture de – l’expression que je veux utiliser qui est la diplomatie pragmatique. »

La collègue de Todd, Kasie Hunt, était tout aussi excitée, louant: “Donc, cette phrase” monte au-dessus “est exactement celle que j’allais utiliser.”

Sur CNN, Jeff Zeleny ressemblait à une campagne Biden 2024, encourageant le démocrate à retirer sa veste sous la chaleur. D’une manière ou d’une autre, Zeleny a également décidé que cette réunion était la seule raison pour laquelle Biden s’est présenté à la présidence :

C’est le même Zeleny qui, en 2009, a demandé à Barack Obama ce qui l’avait « surpris, troublé, enchanté et humilié » à propos de la Maison Blanche.

Les transcriptions partielles sont ci-dessous. Cliquez sur “développer” pour en savoir plus.

MTP Quotidien

16/06/2021

1:54

CHUCK TODD: J’étais sur le point d’utiliser l’expression diplomatie pragmatique, puis nous avons eu un peu – je pense que le président a un peu fait le dos rond, Kasie –

KASIE HUNT : Il était en colère.

TODD ​​: – à propos de l’implication qu’il exprimait d’une manière ou d’une autre sa confiance que Poutine changerait son comportement. Et puis assez dédaigneux de la question de suivi comme si « vous ne comprenez pas comment fonctionne la diplomatie ». Et je pense – j’ai l’impression que c’est lui qui a dit – et il y en aura peut-être – nous avons eu des gens dans notre oreille qui ont dit qu’il devait vraiment repousser les hésitations et qu’il devait le faire, peut-être qu’il ne l’a pas fait. Il avait clairement une posture de – l’expression que je veux utiliser qui est la diplomatie pragmatique, comme « regardez, il est qui il est. Nous savons où nous en sommes. Je pense que je sais où il en est. Nous avons exprimé cela et nous verrons ce qui se passe, n’est-ce pas ? » C’était ceci, “Je ne vais pas m’asseoir ici et dire que ça va aller bien, mais je crois toujours en celui-ci.” Écoutez, il a essayé d’embrasser les domaines qu’il pensait que Poutine voulait également embrasser. C’était – c’est juste une posture intéressante. Je l’ai regardé – à un moment donné, j’ai écrit au professeur Biden parce que je pensais qu’il essayait essentiellement d’être au-dessus de cela, d’être au-dessus de la réunion et d’expliquer : « Les gars, il a un jeu, les Russes ont ce problème avec la Chine, ils pensent que nous avons un Question de la Chine, essentiellement ? La Russie va bientôt avoir un problème avec la Chine. En fait, j’ai pensé pendant un bon moment que c’était très efficace.

HUNT : Donc, cette phrase « s’élever au-dessus » est exactement celle que j’allais utiliser, car il monte même sur scène, regarde les journalistes et dit : « Oh, je viens de terminer ma dernière réunion. Je sais que vous étiez plus intéressés par celui-ci, mais j’ai eu toutes ces autres réunions. Cela a été si soigneusement chorégraphié pour montrer qu’il embrassait nos alliés d’une manière que l’administration précédente ne faisait pas. Il n’arrêtait pas d’utiliser l’expression « capacité stratégique », essayant essentiellement de s’élever au-dessus de toutes les manières dont Vladimir Poutine essayait de l’élever, de créer sa propre réalité. Il a eu une réponse très brève le 6 janvier, que Poutine a bien sûr soulevée, même lorsqu’il parlait de cyber-crimes. Poutine est venu là-bas et a dit : « oh, nous ne sommes même pas sur la liste des personnes qui sont engagées dans cela. » Évidemment pas le cas, mais Biden a essayé de s’élever au-dessus. À la fin, cet éclair de colère, pensais-je, était extraordinairement révélateur dans la mesure où il avait en quelque sorte gardé son sang-froid jusque-là, puis, bien sûr, il a terminé sa liste de vrais journalistes. Il ne pouvait jamais tout à fait quitter la scène sans essayer de répondre à cette dernière question.

Salle de presse de CNN

16/06/2021

2:01

JEFF ZELENY : Il n’est pas allé point par point rue en butant tout ce que Vladimir Poutine a dit. Il y a eu une discussion entre les collaborateurs de la Maison Blanche sur ce dont il devrait parler, mais à la fin, il a parlé essentiellement de ce qu’il avait prévu d’y faire. Vous savez, certainement, il était certainement à l’aise à ce moment-là, enlevant sa veste, répondant à ces questions des meilleurs journalistes de politique étrangère dans le public qu’il n’appelait pas toujours. Wolf, alors que nous évaluons ce voyage, c’est pourquoi Joe Biden s’est présenté à la présidence. C’est pourquoi il a décidé de revenir dans l’arène, pour défier l’ancien président Donald Trump, car il voulait renforcer l’alliance transatlantique.