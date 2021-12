MSNBC évite de briser les nouvelles de la suspension de Chris Cuomo, s’abstenir de critiquer l’ancre rivale de CNN

MSNBC était sensiblement silencieux sur la suspension étonnante de CNN de son présentateur vedette Chris Cuomo pendant plusieurs heures après son annonce.

CNN a publié mardi soir une déclaration selon laquelle l’hôte de « Cuomo Prime Time » était suspendu « indéfiniment » au milieu de révélations accablantes du bureau du procureur général de New York qui montraient que Cuomo était beaucoup plus impliqué dans l’aide à son frère en difficulté, le gouverneur démocrate Andrew Cuomo, pendant son scandale de harcèlement sexuel qu’on ne le savait auparavant.

Cependant, alors que la suspension a envoyé des ondes de choc dans le paysage médiatique pendant le créneau horaire de 18 h HE, l’animateur de MSNBC Ari Melber a ignoré les dernières nouvelles.

CNN SUSPEND CHRIS CUOMO « INFINITI » EN ATTENTE DE L’ÉVALUATION DE SON IMPLICATION DANS LES SCANDALES DE FRÈRE

Les stars de MSNBC Joy Reid, Chris Hayes, Rachel Maddow, qui rivalise avec Cuomo dans le même créneau horaire de 21 h HE, Lawrence O’Donnell et Brian Williams ont tous également évité le sujet.

Le « Rapport spécial » de Fox News ainsi que « NBC Nightly News », « World News Tonight » et « CBS Evening News » d’ABC ont tous inséré les informations sur CNN dans leurs émissions au fur et à mesure qu’elles sont apparues.

CNN a retardé le traitement de la suspension jusqu’à la fin de l’heure de 20 h HE, Anderson Cooper informant les téléspectateurs de l’absence de Cuomo et reprenant également le créneau horaire de Cuomo à 21 h HE.

Chris Cuomo de CNN était l’une des nombreuses personnalités extérieures non rémunérées et de confiance consultées par le gouverneur Cuomo et son personnel de la Chambre exécutive pour lutter contre les nombreuses allégations de harcèlement sexuel contre lui cette année. (Bishop/Banque de photos NBCU/NBCUniversal via . via .)

MSNBC avait auparavant offert une couverture minimale du scandale qui afflige son plus proche rival du réseau libéral, ignorant complètement le vidage de documents lundi et diffusant de brefs reportages sur le scandale Cuomo tôt mardi matin, en commençant par le témoignage du gouverneur Cuomo devant la caméra.

L’animateur de « Way Too Early » Jonathan Lemire et le co-animateur de « Morning Joe » Mika Brzezinski ont lu le même rapport mot pour mot du téléprompteur tandis que leur collègue Stephanie Ruhle a également abordé la controverse sans fournir aucun commentaire.

ANDERSON COOPER ADRESSE MALADORABLEMENT LA SUSPENSION DE CHRIS CUOMO AUX TÉLÉSPECTATEURS DE CNN, REMPLIT POUR L’ANCRE EMBATTE

Le réseau Peacock avait précédemment ignoré l’allégation de harcèlement sexuel à laquelle le présentateur de CNN lui-même avait été confronté après que la productrice de télévision vétéran Shelley Ross se soit manifestée en affirmant que Cuomo l’avait harcelée sexuellement. MSNBC a également évité le retour maladroit de Jeffrey Toobin, analyste juridique en chef de CNN et star de la masturbation Zoom.

CNN, en retour, ne couvre presque jamais les controverses de MSNBC et les commentaires farfelus. Plus récemment, CNN a harcelé les tweets de Nicki Minaj exprimant son hésitation vis-à-vis du vaccin, mais a réussi à éviter de mentionner la querelle virale que la superstar du rappeur a eue avec l’hôte de MSNBC Joy Reid.

CNN a annoncé qu’il retirait Cuomo au milieu des appels croissants à son licenciement pour son implication dans les scandales de son frère.

« Le bureau du procureur général de New York a publié lundi des transcriptions et des expositions qui jettent un nouvel éclairage sur l’implication de Chris Cuomo dans la défense de son frère », a commencé CNN mardi soir. « Les documents, dont nous n’étions pas au courant avant leur diffusion publique, soulèvent de sérieuses questions. Lorsque Chris nous a admis qu’il avait offert des conseils au personnel de son frère, il a enfreint nos règles et nous l’avons reconnu publiquement. Mais nous avons également apprécié la position unique. il était dedans et comprenait son besoin de faire passer la famille en premier et le travail en second. »

« Cependant », a poursuivi CNN, « ces documents indiquent un plus grand niveau d’implication dans les efforts de son frère que nous ne le pensions auparavant. En conséquence, nous avons suspendu Chris indéfiniment, en attendant une évaluation plus approfondie. »

LE PRODUCTEUR D’ABC QUI A ACCUSÉ CHRIS CUOMO DE HARCÈLEMENT APPELLE LA SUSPENSION DE CNN « SANS SIGNIFICATION », PRÉDIT QU’IL SERA DE RETOUR

Les transcriptions de son entretien avec les enquêteurs montrent que la star de CNN admet qu’il contacterait des sources médiatiques pour connaître les nouveaux accusateurs qui ne se sont pas encore manifestés publiquement.

« Quand on me le demandait, je contactais des sources, d’autres journalistes, pour voir s’ils avaient entendu parler de quelqu’un d’autre », a déclaré Cuomo aux enquêteurs.

L’aveu de Cuomo contredit ce qu’il a dit aux téléspectateurs de CNN en août lorsqu’il a affirmé: « Je n’ai jamais appelé la presse au sujet de la situation de mon frère. »

UltraViolet, l’une des principales organisations nationales de justice pour les femmes, a appelé CNN à licencier immédiatement Chris Cuomo. .

Trois jours après que le New York Times a révélé l’histoire d’Anna Ruch, qui a allégué que le gouverneur l’avait harcelée sexuellement lors d’une réception de mariage en 2019, le présentateur de CNN a envoyé un texto à Melissa DeRosa, assistante de Cuomo, « J’ai une piste sur la fille du mariage. »

Dans un autre échange, DeRosa a envoyé un texto à Cuomo, « Rumeur circulant de la part de politiciens 1-2 personnes supplémentaires sortiront demain », puis lui demandant « Pouvez-vous vérifier vos sources? »

Cuomo a répondu « à ce sujet », écrivant plus tard « Personne n’a encore entendu cela. »

Le présentateur de CNN s’est fouillé dans les progrès du reportage de Ronan Farrow sur son frère et l’a relayé au cercle restreint du gouverneur.

CHRIS CUOMO DE CNN S’EST TOURNÉ VERS DES SOURCES MÉDIATIQUES POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES ACCUSATEURS DE BROTHER : « J’AI UNE DIRECTION SUR LA FILLE DE MARIAGE »

Il a admis avoir contacté des collègues de Farrow pour des mises à jour, mais a affirmé qu’il était simplement « comme d’habitude » d’utiliser de telles méthodes. Des SMS publiés par des enquêteurs de l’État ont montré à DeRosa des questions sur « des informations que le présentateur de CNN avait sur le rapport de Farrow le 15 mars, auxquelles il a répondu qu’il n’était pas prêt à être publié. L’histoire de Farrow a finalement été publiée le 18 mars.

De plus, la transcription de l’entretien des enquêteurs avec la stratège démocrate et alliée d’Andrew Cuomo, Lis Smith, a montré que Chris Cuomo avait transmis ses documents concernant la deuxième accusatrice du gouverneur, Charlotte Bennett, et son « temps à l’université ».

Chris Cuomo de CNN a joué une comédie d’accessoires avec son frère, le gouverneur de New York Andrew Cuomo lors d’un segment largement diffusé en 2020. .

Bennett a demandé à CNN de mettre fin à l’ancre, affirmant que « Tout ce qui n’est pas licencié Chris Cuomo reflète un réseau dépourvu à la fois de morale et de colonne vertébrale ».

Shelley Ross, l’accusatrice de Chris Cuomo, a qualifié l’annonce de suspension de CNN de « dénuée de sens » et a prédit son retour à l’antenne.

« Il y a plus à rendre des comptes qu’une suspension », a déclaré Ross à Fox News. « Chris Cuomo a toujours soutenu qu’il n’était pas un conseiller, c’était un frère. Il a menti à CNN et à ses téléspectateurs. Il doit reconnaître publiquement ses méfaits envers les femmes, les victimes de harcèlement sexuel, d’agressions et de préjugés sexistes, envers ses collègues, aux autres journalistes qu’il a compromis ou tenté, et aux téléspectateurs qu’il a induits en erreur. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ross est devenu public en septembre en écrivant un essai invité dans le New York Times alléguant que Cuomo lui avait serré les fesses lors d’un travail en 2005 alors qu’ils étaient tous les deux collègues à ABC News. Elle a partagé l’e-mail qu’il lui avait envoyé pour s’excuser de l’incident.

Elle a renversé CNN sur sa déclaration annonçant qu’elle suspendait « indéfiniment » Cuomo, le qualifiant de « mot dénué de sens » pour le réseau.

« Quand il sera réinvité, il devrait toujours se voir attribuer une série sur le harcèlement sexuel et l’éthique sur le lieu de travail », a déclaré Ross.

Fox News a demandé à Ross si ses commentaires signifiaient qu’elle ne s’attendait pas à ce que Cuomo soit licencié en conséquence, ce à quoi elle a répondu: « Non, étant donné la grande profondeur du pardon de CNN pour les infractions sexuelles. »

David Rutz de Fox News a contribué à ce rapport.