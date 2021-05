MSNBC fait appel au fondateur antisémite du BDS pour demander le boycott d’Israël ⋆ .

Dans les rapports Ayman Mohyeldin de jeudi, l’hôte homonyme de l’émission MSNBC a poursuivi la tradition de ses collègues d’inviter les antisémites à discuter des développements en Israël et à Gaza. Cette fois, Mohyeldin a accueilli le co-fondateur du BDS, Omar Barghouti, pour justifier son mouvement, largement considéré comme antisémite, et pour montrer involontairement pourquoi la paix israélo-palestinienne n’arrivera pas de sitôt.

Mohyeldin, qui avait précédemment qualifié Bernie Sanders de «centriste» sur cette question, a simplement donné la parole à Barghouti, «dites-nous ce que votre mouvement réclame et quelle solution recherchez-vous».

Barghouti a répondu en tentant de dissimuler le mouvement en termes éveillés: «Le boycott, le désinvestissement et les sanctions en tant que mouvement non violent et antiraciste appelle à mettre fin à la complicité afin que les Palestiniens puissent mettre fin à l’occupation israélienne, mettre fin à l’apartheid d’Israël. qui est aujourd’hui reconnue par Human Rights Watch, par la plus grande organisation israélienne de défense des droits humains, B’Tselem.

Eh bien, si HRW le dit, cela doit être vrai. Barghouti a ajouté, «et le droit des réfugiés palestiniens au retour car ils constituent la plus grande majorité des Palestiniens.»

Barghouti faisait référence au soi-disant «droit au retour», le «droit» qui permettrait aux Palestiniens qui ont été déplacés (plus précisément: leurs descendants) par la guerre de 1948 de retourner dans les maisons de leurs ancêtres. Mais, un afflux aussi énorme de non-juifs dans l’État juif détruirait évidemment l’identité nationale d’Israël.

Pourtant, Barghouti s’est décrit lui-même et son mouvement simplement préoccupés par les droits de l’homme:

La première demande est de mettre fin à la complicité. Le gouvernement des États-Unis est complice à travers le financement militaire, les institutions universitaires, les institutions sociales, les fonds, les fonds d’investissement sont également complices lorsqu’ils investissent dans des entreprises qui permettent l’occupation, la démolition de maisons, etc. Donc, nous appelons à mettre fin à la complicité afin que les Palestiniens puissent faire valoir nos droits en vertu du droit international, et rien au-delà: la fin de l’occupation, la fin de l’apartheid et le droit des réfugiés.

En ce qui concerne le financement militaire, Mohyeldin est certainement d’accord, car il a précédemment accusé Israël d’utiliser ces fonds pour tuer «des Palestiniens innocents, des femmes et des enfants».

Plus tard dans le segment, Barghouti a doublé sa mise et a refusé de dire qu’Israël a le droit d’exister et qu’il appelle simplement à «la fin de [Israel’s] le déni des droits des réfugiés… est une nécessité absolue pour parvenir à une paix juste, à la liberté, à la justice et à l’égalité des Palestiniens.

Qu’en est-il d’une paix et d’une liberté justes pour les Israéliens?

L’allocation de MSNBC à la propagande antisémite était parrainée par Gillette.

