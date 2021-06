MSNBC fait l’éloge de la « réfutation des hommes conservateurs » du rappeur de gauche offensif 10z viral

MSNBC lance constamment des campagnes insensées contre les conservateurs pour tout et n’importe quoi. Dans l’épisode de The Beat de jeudi soir, l’animateur Ari Melber a évoqué “l’une des plus grandes controverses politiques, culturelles et de genre de notre temps”, la chanson “WAP” de Cardi B et Megan Thee Stallion. Il les a félicités pour leurs attaques méchantes contre les conservateurs qui étaient contrariés par la chanson provocatrice et son message.

Melber a commencé le segment en saluant « WAP », citant son succès sur YouTube, mais il n’a pas semblé comprendre la réaction négative de la droite à la vidéo. Au lieu de cela, il a accepté l’idée que les conservateurs ont attaqué la vidéo parce qu’ils sont misogynes.

Megan Thee Stallion a répondu aux critiques avec une nouvelle chanson que Melber a décrite : « Le clip montre un sénateur républicain vêtu d’une cravate MAGA rouge qui se connecte en ligne pour l’attaquer hypocritement en termes misogynes. Megan le confronte ensuite pour avoir manqué de respect aux femmes qui font fonctionner les choses.

Comme prévu, Melber l’a félicitée pour avoir critiqué les critiques :

C’est une réfutation provocante aux hommes conservateurs qui semblent obsédés par le corps des femmes et bouleversés par leur sexualité, leur voix et leur pouvoir. Megan les repousse, fléchit sa capacité à en tirer plus de succès, me voit à la banque et encourage les auditeurs à mettre certains des problèmes de ces critiques de droite sous le microscope.

Melber a également mentionné que les détails de la vidéo ne pouvaient pas être diffusés sur la télévision par câble, mais il ne semblait pas comprendre le problème de droite avec la sexualisation extrême dans la musique de Cardi B et Megan Thee Stallion. Au lieu de cela, il était obsédé par la description des conservateurs comme sexistes. Ce segment fournit un autre exemple de la promotion par les médias de la version extrême gauche du féminisme et de l’éloignement de la morale et des valeurs traditionnelles.

The Beat de MSNBC avec Ari Melber

17/06/2021

18h50 heure de l’Est

ARI MELBER : L’une des plus grandes controverses politiques, culturelles et de genre de notre époque, selon la personne à qui vous posez la question, concerne vraiment une chanson ou un hymne. Alors que Cardi B et Megan Thee Stallion vantaient avec assurance leur pouvoir féminin et érotique dans WAP, un acronyme sexuel qui est devenu un véritable phénomène. La chanson a fait ses débuts au numéro un avec les débuts en streaming les plus élevés de tous les temps. Il a battu le record YouTube d’un projet entièrement féminin, et tout cela a bouleversé de nombreux conservateurs.

[START VIDEO CLIP]

TUCKER CARLSON : C’est, c’est des ordures. Il s’adresse aux jeunes filles américaines.

BEN SHAPIRO : C’est ce qu’était le mouvement féministe.

INTERVENANT NON IDENTIFIÉ : Je déteste les paroles. Je pense que les paroles sont horribles.

SHAPIRO : C’est à propos de quoi [bleep], et si vous dites quelque chose de différent, c’est parce que vous êtes misogyne.

CANDACE OWENS : Ce sont des démonstrations comme celle-ci, des démonstrations de nudité et de sexualisation flagrantes, qui empêchent les femmes de rester dans cette société.

CARLSON : Totalement dégradant. Et les mêmes personnes qui le font vous diront que vous détestez les femmes ou quelque chose du genre.

INTERVENANT NON IDENTIFIÉ : j’ai trouvé ça dégoûtant, au point que je l’ai éteint

[END VIDEO CLIP]

MELBER : Les gens ont parfaitement le droit de désactiver ce qu’ils ne veulent pas entendre ou voir. Mais beaucoup plus d’Américains étaient à l’écoute. Tout au long de 2020, la chanson la plus googlée et la définition la plus googlée de n’importe quel mot était « WAP », battant des mots comme enchevêtrement et pandémie. Cela a été partout. Quant à toutes ces attaques conservatrices, eh bien, la nouvelle de ce soir est que Megan Thee Stallion y répond dans une nouvelle chanson qui amène l’argument directement à ses détracteurs politiques. Le clip montre une sénatrice républicaine vêtue d’une cravate rouge MAGA qui se connecte en ligne pour l’attaquer hypocritement en termes misogynes. Megan le confronte ensuite pour manque de respect aux femmes qui font fonctionner les choses.

[BEGIN VIDEO CLIP]

MEGAN THEE STALLION : Les femmes sur lesquelles vous essayez accidentellement de marcher sont toutes celles dont vous dépendez. Ils traitent vos maladies. Ils préparent vos repas. Ils transportent vos déchets. Ils conduisent vos ambulances. Ils vous gardent pendant que vous dormez.

[END VIDEO CLIP]

MELBER : Ils font tout ça. Et puis, dans la vidéo, ils prennent le sénateur en otage. Et Megan répond à toutes les critiques de droite en disant, une chose que je sais, deux choses sûres, aucune de ces personnes ne me le dit en face, et aucune d’entre elles ne va me voir à la banque. Et je continue de parler tout ce que je veux. Puis cette même équipe de femmes donne au sénateur républicain une opération fictive. Nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails ici sur les nouvelles, mais cela pourrait être différent de votre première supposition. C’est une réfutation provocante aux hommes conservateurs qui semblent obsédés par le corps des femmes et bouleversés par leur sexualité, leur voix et leur pouvoir. Megan les repousse, fléchit sa capacité à en tirer plus de succès, me voit à la banque et encourage les auditeurs à mettre certains des problèmes de ces critiques de droite sous le microscope. Cette nouvelle chanson atteint-elle les critiques? Eh bien, “WAP” a dépassé Google l’année dernière. Et maintenant, nous avons vérifié. La nouvelle chanson est déjà à la mode avec certains des plus grands intérêts en ligne dans les États rouges du Mississippi et de l’Oklahoma et, naturellement, à Washington, DC