MSNBC Fox News et CNN

Jeudi, avant les vacances de Noël, MSNBC Rachel Maddow avait la cinquième émission la plus regardée sur les nouvelles du câble.

Maddow a animé son émission jeudi et vendredi, tandis que ses concurrents comme Sean Hannity et Laura Ingraham ont été remplacés par des hôtes invités. Maddow, qui suit généralement à la fois Ingraham et Hannity, a réussi jeudi à dominer l’hôte invité d’Ingraham Angle. Raymond Arroyo au total de téléspectateurs, de 1,85 million à 1,66 million, respectivement. Arroyo a toujours gagné dans la tranche d’âge clé des 25-54 ans.

Vendredi, Fox News a réussi un balayage total dans la démo clé. Fox avait les 13 meilleurs programmes de la journée, ce qui signifie que toute la programmation de Fox se classait au-dessus de CNN et MSNBC dans la démo.

Fox’s The Five Special était l’émission la mieux notée de vendredi à la fois en nombre total de téléspectateurs et en démo, avec 2,02 millions et 295 000, respectivement.

Voici une ventilation complète des cotes d’écoute des actualités câblées de jeudi par émission (faites défiler vers le bas pour les numéros du vendredi) :

Nombre total de téléspectateurs (en milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

921 NOUVEAU JOUR :

273 MATIN JOE :

801 ASSISE : HUCKABEE ET TR :

15 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

55 7a RENARD ET AMIS :

1259 NOUVEAU JOUR :

306 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

84 MATIN EN AMÉRIQUE :

13 8a RENARD ET AMIS :

1650 NOUVEAU JOUR :

390 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1671 CNN SALLE DE PRESSE :

508 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

773 RAPPORT NATIONAL :

169 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

1669 CNN SALLE DE PRESSE :

459 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

634 — JAG :

77 11a FAULKNER FOCUS, LE :

1640 A CETTE HEURE :

547 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

548 — JAG :

135 12p DÉPASSÉ EN NOMBRE :

1746 A CETTE HEURE :

547 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

631 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

162 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

188 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

1734 CNN SALLE DE PRESSE :

698 MTP QUOTIDIEN :

699 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

229 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

2030 CNN SALLE DE PRESSE :

942 RAPPORTS KATY TUR :

785 AGENDA AMÉRICAIN :

156 SANG BLEU :

228 3p HISTOIRE, LA :

1610 CNN SALLE DE PRESSE :

782 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

825 — SANG BLEU :

312 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAVUTO :

1385 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

730 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

1148 ERIC BOLLING LA BALANCE :

199 SANG BLEU :

398 5p CINQ, LE :

3091 SALLE DE SITUATION :

713 – NOL DE MIKE HUCKABEE :

125 NEWSNATION : HEURE DE POINTE :

148 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

SALLE DE SITUATION 2196 :

602 BEAT AVEC ARI MELBER :

925 ÉPICES & CO :

267 RAPPORT DONLON, LE :

73 7p FOX NEWS PRIMETIME :

1816 ERIN BURNETT EXTÉRIEUR :

618 REIDOUT :

858 RAPPORTS GREG KELLY :

372 SUR SOLDE AVEC VITTERT :

29 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

2536 ANDERSON COOPER 360 :

676 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

1159 STINCHFIELD :

174 DAN ABRAMS EN DIRECT :

32 9p HANNITY :

1984 CNN CE SOIR :

562 SPECTACLE DE RACHEL MADDOW :

1850 CORTES & PELLEGRINO :

82 NOUVELLES PRIME :

27 10p INGRAHAM ANGLE, LE :

1666 DON CITRON CE SOIR :

424 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

1257 ROB SCHMITT CE SOIR :

80 BANFIELD :

24 11p GUTFELD ! :

1501 ANDERSON COOPER 360 :

359 11ÈME HEURE :

791 RAPPORTS GREG KELLY :

76 AU SOL AVEC VITTERT :

14

25-54 Démo (milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a FOX ET AMIS :

187 NOUVEAU JOUR :

52 MATIN JOE :

81 ASSISE : HUCKABEE ET TR :

2 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

9 7a RENARD ET AMIS :

186 NOUVEAU JOUR :

59 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

16 MATIN EN AMÉRIQUE :

1 8a RENARD ET AMIS :

248 NOUVEAU JOUR :

60 — — — 9a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

268 CNN SALLE DE PRESSE :

70 RAPPORTS DE STEPHANIE RUHLE :

91 RAPPORT NATIONAL :

36 — 10a SALLE DE PRESSE AMÉRIQUES :

271 CNN SALLE DE PRESSE :

78 RAPPORTS JOSE DIAZ-BALART :

73 — JAG :

4 11a FAULKNER FOCUS, LE :

240 À CETTE HEURE :

97 RAPPORTS CRAIG MELVIN :

64 — JAG :

23 12p EN NOMBRE SUPÉRIEUR :

266 À CETTE HEURE :

82 RAPPORTS ANDREA MITCHELL :

69 JOHN BACHMAN MAINTENANT :

45 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

23 RAPPORTS AMÉRIQUES 1p :

288 CNN SALLE DE PRESSE :

98 MTP QUOTIDIEN :

68 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

40 RAPPORTS AMÉRIQUES 2p :

349 CNN SALLE DE PRESSE :

164 RAPPORTS KATY TUR :

74 AGENDA AMÉRICAIN :

32 SANG BLEU :

38 HISTOIRE 3p, LA :

294 CNN SALLE DE PRESSE :

150 RAPPORTS DE HALLIE JACKSON :

91 — SANG BLEU :

48 4p VOTRE MONDE AVEC NEIL CAUVTO :

265 PLOMB AVEC JAKE TAPPER :

124 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

129 ERIC BOLLING LA BALANCE :

36 SANG BLEU :

71 5p CINQ, LE :

458 SALLE DE SITUATION :

159 — NOL DE MIKE HUCKABEE :

33 NOUVELLES : HEURE DE POINTE :

38 6p SPÉCIAL RPT AVEC BRET BAIER :

367 SALLE DE SITUATION :

136 BEAT AVEC ARI MELBER :

103 ÉPICERIE & CIE :

57 RAPPORT DONLON, LE :

23 7p FOX NEWS PRIMETIME :

305 ERIN BURNETT EXTÉRIEUR :

139 REIDOUT :

93 RAPPORTS DE GREG KELLY :

74 SUR BALANCE AVEC VITTERT :

0 8p TUCKER CARLSON CE SOIR :

399 ANDERSON COOPER 360 :

169 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

117 STINCHFIELD :

43 DAN ABRAMS EN DIRECT :

3 9p HANNITY :

305 CNN CE SOIR :

140 RACHEL MADDOW SPECTACLE :

221 CORTES & PELLEGRINO :

28 NOUVELLES PRIME :

5 10p INGRAHAM ANGLE, LE :

297 DON CITRON CE SOIR :

119 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

106 ROB SCHMITT CE SOIR :

11 BANFIELD :

9 11p GUTFELD ! :

281 ANDERSON COOPER 360 :

91 11ÈME HEURE :

79 RAPPORTS DE GREG KELLY :

7 SUR L’ÉQUILIBRE AVEC VITTERT :

3

Quant aux trois nouvelles du câble réseaux dans l’ensemble, voici les moyennes quotidiennes totales du nombre total de téléspectateurs et de la catégorie 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 525 000

Renard : 1,62 million

MSNBC : 849 000

25-54 Démo :

CNN : 105 000

Fox News : 272 000

MSNBC : 91 000

Voici les moyennes aux heures de grande écoute – englobant les émissions diffusées de 20 h à 23 h – dans le nombre total de téléspectateurs et la démo 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 554 000

Fox News : 2,06 millions

MSNBC : 1,42 million

25-54 Démo :

CNN : 143 000

Fox News : 334 000

MSNBC : 148 000

Pour plus d’informations et d’analyses sur les évaluations, rendez-vous sur ShowBuzz Daily.

Voici une ventilation complète des cotes d’écoute des actualités câblées de vendredi par émission :

Nombre total de téléspectateurs (en milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a SPÉCIAL FOX ET AMIS :

861 SPÉCIAL NOUVEAU JOUR :

315 MATIN JOE :

468 CONVERSATIONS AVEC NANCY :

6 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

52 7a SPÉCIAL RENARD ET AMIS :

1214 SPÉCIAL NOUVEAU JOUR :

371 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

71 MATIN EN AMÉRIQUE :

27 8a SPÉCIAL RENARD ET AMIS :

1642 SPÉCIAL NOUVEAU JOUR :

478 — — — 9a SPÉCIAL FOX NEWS EN DIRECT :

1680 CNN SALLE DE PRESSE SPCL :

519 RAPPORTS MSNBC – EN DIRECT :

623 RAPPORT NATIONAL :

117 — 10a FOX NEWS SPÉCIAL EN DIRECT :

1731 CNN NEWSROOM SPCL :

630 — — JAG :

102 11a SPÉCIAL FOX NEWS EN DIRECT :

1584 A CETTE HEURE SPCL :

671 RAPPORTS MSNBC – EN DIRECT :

601 NOL DE MIKE HUCKABEE :

78 JAG :

129 12p SPÉCIAL INFÉRIEUR EN NOMBRE :

1633 A CETTE HEURE SPCL :

620 — JOHN BACHMAN MAINTENANT :

90 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

179 1p FOX NEWS SPÉCIAL EN DIRECT :

1334 CNN NEWSROOM SPCL :

588 RAPPORTS MSNBC – EN DIRECT :

536 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

221 2p FOX NEWS EN DIRECT SPÉCIAL :

1203 CNN NEWSROOM SPCL :

590 — AGENDA AMÉRICAIN :

101 SANG BLEU :

312 SPÉCIAL EN DIRECT FOX NEWS 3p :

1269 CNN NEWSROOM SPCL :

648 RAPPORTS MSNBC – EN DIRECT :

464 — SANG BLEU :

367 4p VOTRE MONDE AVEC CAPUTO SPCL :

1139 CNN NEWSROOM SPCL :

596 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

768 ERIC BOLLING LA BALANCE :

139 SANG BLEU :

458 5p CINQ, LE SPCL :

2021 CNN NEWSROOM SPCL :

666 HISTOIRE AU FEU AVEC MB :

700 SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

116 NEWSNATION : HEURE DE POINTE :

186 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC :

1344 MAUVAISES HERBES 6 :

459 BATTEMENT AVEC ARI MELBER :

615 ÉPICERIE & CO :

153 RAPPORT DONLON, LE :

66 7p QUI PEUT OUBLIER NOL :

970 JÉRUSALEM :

367 REIDOUT :

613 NOL DE MIKE HUCKABEE :

117 SUR BALANCE AVEC VITTERT :

32 8p TUCKER CARLSON SPÉCIAL :

1226 JÉRUSALEM :

334 TOUT EN AVEC CHRIS HAYES :

689 STINCHFIELD :

98 DAN ABRAMS EN DIRECT :

21 9p HANNITY SPÉCIAL :

1165 JÉRUSALEM :

275 RACHEL MADDOW SPECTACLE :

1223 CORTES & PELLEGRINO :

85 NOUVELLES PRIME :

29 SPÉCIAL ANGLE INGRAHAM 10p :

1215 JÉRUSALEM :

302 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

827 ROB SCHMITT CE SOIR :

118 BANFIELD :

31 SPÉCIAL GUTFELD 11p :

1225 JÉRUSALEM :

302 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

373 RAPPORTS GREG KELLY :

102 SUR BALANCE AVEC VITTERT :

21

25-54 Démo (milliers)

ET FNC CNN MSNBC NEWSMAX NEWSNATION 6a SPÉCIAL FOX ET AMIS :

127 NOUVEAU JOUR SPÉCIAL :

57 MATIN JOE :

27 CONVERSATIONS AVEC NANCY :

4 MEURTRE, ELLE A ÉCRIT :

14 7a SPÉCIAL RENARD ET AMIS :

187 SPÉCIAL NOUVEAU JOUR :

54 — RÉVEILLEZ L’AMÉRIQUE :

8 MATIN EN AMÉRIQUE :

6 8a SPÉCIAL RENARD ET AMIS :

323 SPÉCIAL NOUVEAU JOUR :

65 — — — 9a SPÉCIAL FOX NEWS EN DIRECT :

280 CNN SALLE DE PRESSE SPCL :

66 RAPPORTS MSNBC – EN DIRECT :

60 RAPPORT NATIONAL :

21 — 10a SPÉCIAL DIRECT FOX NEWS :

280 CNN SALLE DE PRESSE SPCL :

100 — — JAG :

20 11a SPÉCIAL FOX NEWS EN DIRECT :

242 À CETTE HEURE SPCL :

127 RAPPORTS MSNBC – EN DIRECT :

75 NOL DE MIKE HUCKABEE :

12 JAG :

20 SPÉCIAL SUR NOMBRE SUPÉRIEUR 12p :

203 À CETTE HEURE SPCL :

110 — JOHN BACHMAN MAINTENANT :

5 DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

36 1p SPÉCIAL FOX NEWS EN DIRECT :

184 CNN NEWSROOM SPCL :

68 RAPPORTS MSNBC – EN DIRECT :

47 — DANS LA CHALEUR DE LA NUIT :

41 SPÉCIAL DIRECT FOX NEWS 2p :

192 CNN NEWSROOM SPCL :

77 — AGENDA AMÉRICAIN :

11 SANG BLEU :

44 SPÉCIAL EN DIRECT FOX NEWS 3p :

198 CNN NEWSROOM SPCL :

95 RAPPORTS MSNBC – EN DIRECT :

49 — SANG BLEU :

47 4p VOTRE MONDE AVEC CAPUTO SPCL :

137 CNN NEWSROOM SPCL :

103 DATE LIMITE : MAISON BLANCHE :

61 ERIC BOLLING LA BALANCE :

21 SANG BLEU :

78 5p CINQ, LE SPCL :

295 CNN SALLE DE PRESSE SPCL :

146 HISTOIRE AU FEU AVEC MB :

49 SPECTACLE CHRIS SALCEDO, LE :

20 NOUVELLES : HEURE DE POINTE :

28 6p SPCL RPT W/BRET BAIER SPC :

196 MAUVAISES HERBES 6 :

110 BEAT AVEC ARI MELBER :

56 ÉPICES ET CIE :

27 RAPPORT DONLON, LE :

21 7p QUI PEUT OUBLIER NOL :

151 JÉRUSALEM :

68 REIDOUT :

60 NOL DE MIKE HUCKABEE :

12 SUR ÉQUILIBRE AVEC VITTERT :

15 8p TUCKER CARLSON SPÉCIAL :

172 JÉRUSALEM :

48 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

79 STINCHFIELD :

6 DAN ABRAMS EN DIRECT :

2 SPÉCIAL HANNITY 9p :

161 JÉRUSALEM :

31 SPECTACLE DE RACHEL MADDOW :

107 CORTES & PELLEGRINO :

2 NOUVELLES PRIME :

2 SPÉCIAL ANGLE INGRAHAM 10p :

205 JÉRUSALEM :

40 DERNIER MOT AVEC L. ODONNELL :

68 ROB SCHMITT CE SOIR :

2 BANFIELD :

2 SPÉCIAL GUTFELD 11p :

265 JÉRUSALEM :

41 ALL IN AVEC CHRIS HAYES :

57 RAPPORTS DE GREG KELLY :

1 SUR ÉQUILIBRE AVEC VITTERT :

0

Quant aux trois nouvelles du câble réseaux dans l’ensemble, voici les moyennes quotidiennes totales du nombre total de téléspectateurs et de la catégorie 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 443 000

Renard : 1,23 million

MSNBC : 573,00

25-54 Démo :

CNN : 74 000

Fox News : 203 000

MSNBC : 53 000

Voici les moyennes aux heures de grande écoute – englobant les émissions diffusées de 20 h à 23 h – dans le nombre total de téléspectateurs et la démo 25-54.

Nombre total de téléspectateurs :

CNN : 304 000

Fox News : 1,20 million

MSNBC : 913.000

25-54 Démo :

CNN : 40 000

Fox News : 179 000

MSNBC : 85 000

Pour plus d’informations et d’analyses sur les évaluations, rendez-vous sur ShowBuzz Daily.

