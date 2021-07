MSNBC hype la panique climatique du gauchiste ‘Do or Die’, comme un compromis = mort 10z viral

Frappant Chuck Todd dans le MTP Daily de mardi, Garrett Haake de MSNBC a repris la carte de la panique climatique, soulignant un éditorial du New York Times intitulé hystériquement « Les démocrates ont un an pour sauver la planète ». Nous manquons “une opportunité pour les États-Unis de prendre enfin des mesures d’envergure pour freiner les pires effets d’un climat qui se dirige vers la catastrophe”.

L’invité de Haake était Leah Stokes, un professeur qui a souligné qu’elle avait été citée par Manjoo dans son article de panique. Il lui a dit : « Je veux parler de la façon dont vous pensez que c’est essentiel. Farhad Manjoo du New York Times l’a décrit comme un moment à faire ou à mourir, nous allons mettre un peu de son article à l’écran.

Mais il a seulement mis cette partie à l’écran : « Cela pourrait être notre moment de faire ou de mourir – avec les démocrates détenant la Maison Blanche et contrôlant à peine le Congrès, cela pourrait être la dernière meilleure opportunité politique du pays de faire quelque chose de grand sur le climat. »

Il a laissé de côté la pensée suivante : « Après l’annonce par Biden la semaine dernière d’un compromis édulcoré avec les sénateurs centristes sur un plan d’infrastructures, Je suis terrifié à l’idée que nous nous dirigions directement vers la mort plutôt que de le faire.

Haake a alors demandé : « Est-ce une hyperbole ? [!] Si les démocrates ne profitent pas de l’opportunité qu’ils ont maintenant avec les deux chambres et la Maison Blanche pour aborder ce problème de manière complète, que regardons-nous au coin de la prochaine vague de chaleur estivale ? »

Les vagues de chaleur auxquelles Haake faisait référence étaient les températures historiquement élevées dans le nord-ouest du Pacifique à la fin du mois de juin. Pourtant, ni Haake ni Stokes n’expliqueraient comment le Congrès aurait pu arrêter un tel événement qui a également brisé des records nationaux au Canada et qui a été décrit comme un événement unique dans un millénaire.

Pourtant, Stokes a affirmé: «Ce n’est pas de l’hyperbole, ce que Farhad Manjoo a écrit. J’ai été cité dans cet article et j’ai dit que c’était une fenêtre d’opportunité. Les fenêtres de changement de politique au Congrès s’ouvrent et se ferment. Crier « nous avons un an pour sauver la planète » n’est pas censé être une prévision météorologique. C’est un outil pour faire adopter votre législation.

Stokes a déclaré qu’il était “si important que 14 sénateurs se soient prononcés et ont dit” pas de climat, pas d’accord “” parce que “nous devons nettoyer le système électrique, pour atteindre 80% de propreté d’ici 2030. Nous pouvons le faire grâce à une norme propre et en étendant les crédits d’impôt. Ce sont des idées populaires que le public appuie, et c’est en fait tout à fait viable, et l’avantage de l’approche de réconciliation est qu’elle en fait un programme d’investissement avec le gouvernement fédéral.

Comme d’habitude, c’est d’abord passer l’ordre du jour de la gauche, poser les questions ensuite car nous n’avons pas le temps pour les questions. La mort est au coin de la rue.

GARRETT HAAKE : La partie bipartite de la législation sur les infrastructures laisse de côté la plupart des grandes initiatives climatiques promues par la Maison Blanche dans le plan pour l’emploi. Cela laisse les démocrates faire cela seuls sur le projet de loi de réconciliation. Je veux parler de la façon dont vous pensez que c’est essentiel. Farhad Manjoo du New York Times l’a décrit comme un moment à faire ou à mourir, nous allons mettre un peu de son article à l’écran. Est-ce une hyperbole ? Si les démocrates ne profitent pas de l’opportunité qu’ils ont maintenant avec les deux chambres et la Maison Blanche pour aborder ce problème de manière complète, que regardons-nous au coin de la prochaine vague de chaleur estivale ?

LEAH STOKES : Ce n’est pas une hyperbole ce que Farhad Manjoo a écrit. J’ai été cité dans cet article et j’ai dit que c’était une fenêtre d’opportunité. Les fenêtres de changement de politique au Congrès s’ouvrent et se ferment. Et la dernière fois que nous avons eu la chance d’adopter une loi du Congrès sur le climat, c’était il y a 12 ans. Avec le projet de loi Waxman-Markey et pourquoi il est si essentiel que 14 sénateurs se soient mobilisés et ont dit “pas de climat, pas d’accord”. Ils ne feront avancer aucune législation cet été sans un paquet climatique audacieux et nous savons ce qui doit être dans ce paquet climatique.

Nous devons assainir le système électrique, pour atteindre 80 % de propreté d’ici 2030. Nous pouvons le faire grâce à une norme de propreté et à l’extension des crédits d’impôt. Ce sont des idées populaires que le public appuie et qui sont en fait tout à fait viables et l’avantage de l’approche de réconciliation est qu’elle en fait en fait un programme d’investissement avec le gouvernement fédéral. Cela devient une sorte de partage des coûts que vous pourriez dire là où le gouvernement fédéral dit vous savez quoi? C’est ce que nous devons faire en tant que société pour assurer la sécurité des gens, pour protéger les infrastructures. Nous allons donc aider à couvrir les coûts, c’est une très bonne idée.

HAAKE: Professeur, il ne vous reste que 30 secondes environ, mais je pense que c’est important. Pouvez-vous me donner – si vous vous asseyez à la table et dites : « Ecoute, je peux faire entrer trois de ces dispositions, je peux mettre quelques choses sur le bureau du président. Quel est l’ordre ici ? Quelles sont les choses les plus critiques pour arriver au bureau du président en matière de climat ?

STOKES : Nous avons besoin de choses sur l’électricité, comme une norme d’électricité propre. Sur les transports, comme le soutien aux véhicules électriques et les choses sur les bâtiments propres pour sortir le gaz fossile des maisons grâce à des choses comme les pompes à chaleur et les cuisinières à induction et si nous obtenons des choses sur tous ces sujets, nous pouvons atteindre l’objectif du président de réduire la pollution de 50% d’ici 2030.