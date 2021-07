Remplissant l’émission The ReidOut de vendredi sur MSNBC, l’animatrice Tiffany Cross a mené une discussion unilatérale pour dénoncer les efforts du Mississippi pour promouvoir les droits des bébés à naître en essayant d’amener la Cour suprême des États-Unis à annuler Roe v. Wade.

Invoquant la série Hulu The Handmaid’s Tale, Cross s’est moqué de la juge Amy Coney Barrett de cette façon : “Il y a une vraie servante à la Cour suprême. On a l’impression qu’on est à 10 minutes de vivre à Gilead. ” L’animateur a fait peur à propos d’une Amérique sans cliniques d’avortement et a laissé entendre que ce serait bien si les cliniques d’avortement étaient aussi répandues que les cafés Starbucks.

Cross a ouvert le segment en se plaignant que les républicains soutenaient que les Américains avaient le droit de ne pas se faire vacciner même s’ils s’opposaient à l’avortement légal, puis a donné un forum à deux invités pro-avortement pour défendre la pratique. Après que le président de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, se soit plaint que les femmes devraient faire plus d’efforts pour contacter un fournisseur d’avortement si Roe v. Wade était annulée, Cross est intervenu pour brosser un tableau désastreux d’une Amérique qui protège les bébés à naître :

Ouais, je veux dire, je vais juste être un peu plus graphique pour que les gens comprennent, je veux dire, nous retournons aux cintres et aux hôtels miteux et aux femmes tuées par des pirates, vous savez, des médecins miteux prétendant pouvoir pour les aider. Ce n’est pas ce que nous voulons dans une société qui prétend se soucier des femmes. Maria, je vais te dire, ce qui me dérange vraiment, c’est qu’il ne s’agit pas de la protection du fœtus ou des enfants.

Elle a en outre tiré sur le Mississippi en ajoutant :

Mississippi, selon US News World and Report, ils se classent au dernier rang dans le domaine des soins de santé. Dans l’économie, ils se classent 48e. Ils se classent également au 48e rang dans les infrastructures. C’est de la même foule – la foule républicaine conservatrice – qui a encouragé les enfants en cage, qui a dit : il s’agit d’agir sur notre propre corps ?

Après que Johnson ait prétendu à tort que Roe v. Wade était populaire auprès du public, Cross a fait une fissure sur les opinions religieuses conservatrices du juge Barrett :

En ce qui concerne la Cour suprême, je suis terrifié à l’idée que la Cour suprême puisse renverser Roe v. Wade, je sais que cet argument dure depuis longtemps. Il y a une vraie servante à la Cour suprême. On a l’impression d’être à 10 minutes de Gilead. Pensez-vous que la Cour suprême se saisira de cette affaire et renversera potentiellement une loi qui était si conséquente en 1973?

Elle a rapidement conclu le segment en théorisant que les cliniques d’avortement seraient aussi courantes que Starbucks si les hommes tombaient également enceintes : “Je me permets de dire que si les hommes pouvaient tomber enceintes, peut-être que les cliniques d’avortement seraient comme Starbucks partout.”

Cet épisode de The ReidOut a été sponsorisé en partie par Fubo TV. Leurs coordonnées sont liées.

La transcription suit. Cliquez sur “développer” pour en savoir plus.

Le ReidOut de MSNBC

23 juillet 2021

19 h 22, heure de l’Est

TIFFANY CROSS : Oh, oui, le droit a été tout au sujet de « mon corps, mon choix » en ce qui concerne les vaccins et les masques, mais commodément cette liberté personnelle ne s’applique pas à l’avortement. Ils essaient d’annuler Roe v. Wade depuis que l’avortement est devenu légal en 1973. Et maintenant, grâce aux efforts fructueux de Trump et Mitch McConnell pour installer des juges conservateurs à la Cour suprême – et franchement les tribunaux inférieurs – ils peuvent enfin obtenir leur chance malgré le fait qu’une majorité d’Américains soutiennent le droit à l’avortement. Dans un dossier déposé hier, les avocats de l’État du Mississippi ont demandé à la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade ainsi qu’une affaire ultérieure – Planned Parenthood v. Casey.

Maintenant, ils ont écrit que les arguments en faveur du renversement de Roe et Casey sont accablants. … Mais le Mississippi est loin d’être le seul État où les républicains tentent d’enlever à une femme le droit de choisir. Rien que cette année, 97 restrictions à l’avortement ont été promulguées dans 19 États, et 10 États ont des lois interdisant tout ou presque tous les avortements. Maintenant, ces lois seraient déclenchées si Roe v. Wade était annulée. Me rejoindre maintenant, Alexis Johnson, président et chef de la direction de la Planned Parenthood Federation of America; et mon amie, Maria Teresa Kumar, présidente-directrice générale de Voto Latino.

Mesdames, je suis si heureux de vous avoir ici. Tu sais, je vais commencer par toi, Alexis, parce que je ne pense pas que les gens comprennent que tu n’iras pas obliger une femme à porter un enfant à terme si ce n’est pas son choix. Je veux que vous preniez un moment pour expliquer à nos téléspectateurs à quoi ressemble une société quand l’avortement est interdit partout.

ALEXIS MCGILL JOHNSON, PRÉSIDENT ET PDG DE PLANNED PARENTHOOD : Oh, eh bien, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, ça l’est, cela n’empêchera pas les gens de chercher à avoir accès à l’avortement, cela signifie qu’ils auront moins accès à un avortement sécurisé. Cela signifie qu’ils devront voyager, vous savez, de nombreux kilomètres hors de l’État vers d’autres États avec d’autres restrictions. Si Roe est renversé à cause de cela – cette affaire – et clairement le procureur général du Mississippi a dit à haute voix les parties silencieuses – ce que nous examinons, ce sont environ 25 millions de femmes vivant dans environ 26 États qui sont sur le point d’interdire carrément l’avortement, et donc il continue de signifier que notre contrôle sur notre corps – il s’agit toujours de notre contrôle, n’est-ce pas ? Il n’a jamais été question de choix. Il s’agissait de savoir si nous pouvons ou non contrôler ou si l’État peut contrôler notre corps pour forcer la grossesse dans les cas où les gens décident qu’ils ne veulent pas être enceintes.

CROSS : Ouais, je veux dire, je vais juste être un peu plus graphique pour que les gens comprennent, je veux dire, nous allons revenir aux cintres et aux hôtels miteux et aux femmes tuées par des pirates, vous savez, des médecins miteux prétendant pouvoir les aider. Ce n’est pas ce que nous voulons dans une société qui prétend se soucier des femmes. Maria, je vais te dire, ce qui me dérange vraiment, c’est qu’il ne s’agit pas de la protection du fœtus ou des enfants.

Mississippi, selon US News World and Report, ils se classent au dernier rang dans le domaine des soins de santé. Dans l’économie, ils se classent 48e. Ils se classent également au 48e rang dans les infrastructures. C’est de la même foule – la foule républicaine conservatrice – qui a encouragé les enfants en cage, qui

a déclaré : « Nous nous moquons des gens qui se présentent à la frontière – des mères désespérées et des enfants cherchant refuge – comment pouvons-nous les prendre au sérieux lorsqu’il s’agit d’agir sur notre propre corps ?

(…)

MCGILLIS : Eh bien, je pense qu’il s’agit de la volonté du peuple, et je pense en fait que les sondages à cet égard peuvent être très instructifs parce que nous savons que 80% des Américains pensent que Roe devrait être la loi du pays, et il y a littéralement aucun État où l’interdiction de l’avortement n’est populaire, même dans ces États qui imposent les restrictions les plus inconstitutionnelles les plus flagrantes à l’accès à l’avortement.

(…)

CROSS: En ce qui concerne la Cour suprême, je suis terrifié à l’idée que la Cour suprême puisse en fait annuler Roe v. Wade, je sais que cet argument dure depuis longtemps. Il y a une vraie servante en direct à la Cour suprême – on a l’impression que nous sommes à 10 minutes de vivre à Gilead. Pensez-vous que la Cour suprême se saisira de cette affaire et renversera potentiellement une loi qui était si conséquente en 1973?

(MARIA TERESA KUMAR)

CROSS : J’ose dire que si les hommes pouvaient tomber enceintes, peut-être que les cliniques d’avortement seraient comme Starbucks partout.