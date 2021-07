MSNBC ignore que son ami Michael Avenatti est condamné à la prison ⋆ 10z viral

Chérie des médias libéraux et “avocat porno effrayant” Michael Avenatti était condamné jeudi après-midi à deux ans et demi de prison pour tentative d’extorsion de Nike, mettant ainsi fin au premier des trois procès au cours desquels Avenatti pourrait passer une grande partie de ses années restantes derrière les barreaux. Mais malheureusement, MSNBC a refusé de le couvrir dans l’une des neuf émissions depuis que le juge Paul Gardephe a prononcé sa peine.

Dans un contraste choquant, trois émissions de CNN à la hauteur de l’assiette (sur sept spectacles possibles), passer six minutes et 44 secondes sur la chute d’un de leurs anciens piliers ; parce qu’il les a tous fait se sentir bien à l’intérieur et a promis qu’il avait la marchandise pour vaincre le président de l’époque, Donald Trump.

En tant que NewsBusters signalé en avril 2019, CNN a offert à Avenatti “un énorme 122 apparitions” en un an, MSNBC ayant « mérité une seconde près avec 108 ». So, on pourrait dire qu’il n’était pas tout à fait surprenant qu’au moins l’un d’entre eux censure toute mention de la façon dont un homme qu’ils ont adoré irait en prison.

Au lieu de cela, MSNBC a défendu la nécessité d’enseigner aux enfants que l’Amérique est un pays maléfique et raciste, s’est énervé contre les affirmations des hommes de paille sur la façon dont les conservateurs et les républicains allaient interdire aux Noirs de voter, affirmé la droite transformait le pays en Afrique du Sud de l’ère de l’apartheid et a taquiné une interview vendredi avec un rappeur à propos de son nouveau single sur le vaccin COVID.

Cela signifie Katy Tur Reports de MSNBC (avec l’hôte de remplacement Geoff Bennett), Ayman Mohyeldin Reports, Date limite: White House, The Beat (avec l’hôte de remplacement Jason Johnson), The ReidOut, All In, The Rachel Maddow Show, The Last Word et The 11th Hour (avec Ali Velshi) n’ont tous vu aucun besoin de dire aux téléspectateurs comment un allié de confiance était maintenant un criminel condamné. Et, comme mon collègue Nick Fondacaro l’a écrit jeudi soir, le CBS Evening News et le NBC Nightly News ressenti la même chose.

Mais pour en revenir à CNN, ce fut une surprise de voir le co-animateur de CNN Newsroom en semaine, Victor Blackwell, donner non pas un mais deux taquineries sur Avenatti avant un segment de 90 secondes.

«Et juste pour CNN, Michael Avenatti, vous vous souvenez du nom. Il est l’avocat – ou était l’avocat de Stormy Daniels. Il a été condamné dans une affaire d’extorsion. Découvrez combien de temps il passera en prison et ce que le juge en a dit. a déclaré Blackwell dans la première allumeuse, offrant une inflexion presque joviale sur l’ère précédente.

Blackwell a maintenu ce ton dans le segment : « Vous connaissez le nom des années Trump, Michael Avenatti. Il était l’avocat qui représentait Stormy Daniels. Il vient d’être condamné à deux ans et demi de prison fédérale pour avoir tenté d’extorquer des millions de dollars à Nike.

La co-animatrice Alisyn Camerota s’est également penchée sur le rôle de CNN dans Avenatti, remarquant que, “comme vous [all] savoir », Avenatti a représenté Daniels.

Elie Honig, analyste juridique anti-Trump dérangé, a été invité à résumer l’affaire et la condamnation (dont Camerota ignorait apparemment qu’Avenatti avait été inculpé dans deux autres affaires) (cliquez sur “développer”) :

HONIG : Tout compte fait, un très bon résultat pour Michael Avenatti. Je veux dire, j’ai fait des cas d’extorsion impliquant moins d’argent – c’était plusieurs millions – qui avaient résulté en plus de deux ans et demi. Maintenant, Avenatti est allé devant le juge et il a fait la chose intelligente pour n’importe quel accusé. Il a exprimé des remords Qu’ils soient sincères ou non, qui sait. Mais il a eu un peu de répit. Mais voici l’important. Il a deux autres actes d’accusation fédéraux en instance, un en Californie, un à New York. Il va seulement obtenir – s’il est condamné –

Avance rapide dans une édition sans Avenatti de The Lead (avec l’animatrice de remplacement Pamela Brown), The Situation Room de CNN et l’animateur Wolf Blitzer ont eu un segment de quatre minutes et 31 secondes à 18h00 heure de l’Est .

De même, refusant de reconnaître le rôle de CNN dans Avenatti, Blitzer l’a plutôt qualifié de “L’avocate devenue célèbre en représentant la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels dans sa bataille juridique contre l’ancien président Trump vient d’être condamnée à deux ans et demi de prison” dans « une chute remarquable » de la proéminence.

La correspondante Kara Scannell a livré un reportage en direct, disant à Blitzer que Gardephe avait dit Avenatti « était devenu ivre du pouvoir de sa plate-forme, ou de ce qu’il percevait comme étant sa plate-forme », et que celui d’Avenatti « les problèmes juridiques sont loin d’être réglés » avec la sélection du jury à partir de la semaine prochaine pour une affaire dans laquelle il est accusé d’avoir volé « des millions de dollars de ses clients, dont un paraplégique ».

L’analyste juridique de longue date de CNN, Joey Jackson, a ensuite fourni une analyse importante et sobre, mais lui aussi a envoyé les liens personnels d’Avenatti avec le réseau (cliquez sur « développer »):

Écoute, tu sais, Wolf, il y a certaines règles d’engagement concernant les relations avec les clients. De toute évidence, la défense ici était qu’il ne faisait rien de plus qu’un avocat zélé. Certes, c’est tout ce que tout avocat prête serment de faire. Mais il y a une distinction entre être un avocat zélé et secouer ou extorquer autrement. C’est ce qu’a conclu un jury. Ce ne sont pas mes mots. Et donc, à la fin de la journée, lorsque vous êtes tenu pour responsable, vous avez un procès devant jury. Rappelez-vous, notre système de justice, Wolf, il a été jugé en février de l’année dernière et il a tenté de faire valoir son point de vue, qu’il essayait simplement d’obtenir un règlement qu’il jugeait juste, juste et approprié et qu’il a utilisé des tactiques intransigeantes. à cela. Le jury l’a rejeté – catégoriquement – et a déclaré que ce n’était pas une tactique intransigeante. C’était de la fraude, c’était de l’extorsion, et cela a abouti à votre condamnation à l’unanimité — c’est-à-dire 12 jurés. Et donc, ce qu’il faut garder à l’esprit, Wolf, c’est que depuis deux ans et demi, personne ne veut passer un jour en prison. Nous savons qu’il a passé du temps en prison et il en sera certainement crédité. Le juge avait beaucoup à dire sur le temps qu’il a passé – ce juge – à le condamner, et en fait, le juge a pris cela en considération, disant que les conditions étaient déplorables et que cela n’aurait jamais dû l’être et pense que le juge a même dit, Wolf , dans une prison à cette époque de notre époque aux États-Unis, cela n’aurait pas dû être. Mais en fin de compte, deux ans et demi, c’est beaucoup de temps. Il a certainement affronté plus que cela. La probation voulait huit ans, mais il fait toujours face à un monde de blessures en ce qui concerne ses crimes en Californie – crimes présumés – et à New York.

(….)

[W]Ce que nous examinons, c’est que nous examinons une affaire californienne concernant le fait qu’il traite mal les clients et les escroque. Nous examinons une affaire à New York concernant Stormy Daniels et apparemment un détournement de fonds là-bas. Et donc, quand vous regardez cela, dans le cas où il est condamné, vous allez voir des années et des années s’ajouter au temps ici. Mais c’était à un moment donné qu’il a un droit, certainement une présomption d’innocence, comme n’importe qui d’autre l’aura. Il a ces épreuves. Quant à cette affaire, il a perdu ce droit à la présomption d’innocence. Il a été condamné par un jury. Mais ces deux autres affaires pourraient ajouter beaucoup plus de temps au temps auquel il est déjà confronté en ce qui concerne l’accusation d’extorsion de Nike – deux ans et demi – que le juge l’a condamné aujourd’hui. Et je pense, très franchement, Wolf, vous savez, en termes de lignes directrices, il s’en est certainement tiré extraordinairement bien quand vous avez le procureur qui veut beaucoup plus de temps que cela, et la probation recommandant une peine de huit ans, le juge disant une longue la peine ne serait pas appropriée dans ces circonstances.