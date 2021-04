MSNBC Lamely tente de blâmer la “ suprématie blanche ” pour la violence entre les Noirs et les Asiatiques ⋆ .

Sur The Sunday Show, l’animateur de MSNBC (et chroniqueur du Washington Post) Jonathan Capehart a consacré un segment à blâmer la «suprématie blanche» pour les récents cas très médiatisés de noirs agressant violemment les Américains d’origine asiatique, souvent filmés en vidéo.

MSNBC

Le spectacle du dimanche

11 avril 2021

11 h 15, heure de l’Est

JONATHAN CAPEHART: Il y a quelques semaines dans ma signature, j’ai parlé de la montée des crimes haineux contre la communauté asiatique américaine et de la fusillade meurtrière à Atlanta visant principalement des femmes d’origine asiatique par un homme blanc. Par la suite, j’ai été inondé de commentaires me demandant: «Qu’en est-il des crimes haineux envers les Américains d’origine asiatique perpétrés par des Noirs?» Et cela a suscité une conversation que je pense que nous devons avoir. Certaines des images les plus diffusées des attaques anti-asiatiques concernaient des auteurs noirs.

Vous êtes ici parce que vous avez tous les deux écrit un éditorial dans USA Today intitulé «Comment les femmes noires et asiatiques américaines travaillent ensemble pour vaincre le racisme». Et je voulais que vous en parliez pour ce segment parce que je pense que nous devons en parler. Et si quoi que ce soit, pour que les gens qui sont tous dans mon fil disent: “Hé, mais qu’en est-il des Noirs?” de se détourner de ce qui s’est passé à Atlanta pour entendre que ce qu’ils poussent n’est pas acheté par beaucoup de gens.

(…)

Et vous écrivez: «À la suite de la récente – d’un récent pic de violence anti-asiatique et avec peu de preuves, beaucoup ont commencé à signaler un fossé entre les Noirs et les Américains d’origine asiatique comme le véritable problème auquel sont confrontées nos communautés au lieu nommer le vrai coupable, la suprématie blanche.«Parlez-en davantage.

A’SHANTI F. GHOLAR, EMERGE: Je le ferai certainement. Merci de nous recevoir. Le fait est que je fais partie de ces Américains qui sont indignés par la violence qui se produit contre la communauté asiatique, et je suis l’un de ces Noirs américains qui est vraiment bouleversé par le fait qu’une fois de plus ce récit dangereux réapparaissait qu’il y a un fossé entre les communautés noires et asiatiques parce que je sais que ce n’est pas vrai. Quand nous regardons Black Lives Matter et Stop Asian Hate, nous nous sommes montrés l’un pour l’autre. Quand je regarde mes amitiés – Linh et moi nous sommes rencontrés il y a deux ans – elle est immédiatement devenue une famille. Et nous travaillons ensemble pour augmenter la représentation de plus de femmes noires et asiatiques en politique.

Et je regarde le travail que nous faisons à EMERGE. Je suis la première femme noire à diriger cette organisation. J’ai pris le relais juste au moment où la pandémie a frappé, et la première déclaration publique que je nous ai fait faire était de solidarité avec la communauté asiatique. Nous avons eu des conversations dans notre réseau sur la manière de soutenir les femmes asiatiques. Il est important pour nous de vivre nos valeurs. La réalité ici est que ce qui divise nos communautés, c’est la suprématie blanche. C’est une autre tactique pour ne pas admettre que la suprématie blanche est la plus grande menace non seulement pour nos communautés, mais aussi pour notre pays.

(…)

CAPEHART: Vous savez, l’une des choses qui, vous savez, est également ressortie de ma lecture sur tout cela, c’est comment la droite et les conservateurs nous opposent en ce qui concerne l’enseignement supérieur et essaient d’utiliser les Américains d’origine asiatique pour souffler. mettre en place ou supprimer les programmes d’action positive ou les programmes soucieux de la race, en particulier dans les collèges et universités de l’Ivy League, afin de parvenir à leurs propres fins. J’aimerais que vous me donniez tous les deux votre point de vue très rapidement sur le fait d’être utilisé de cette manière. Ashanti?

GHOLAR: Encore une fois, c’est une autre tactique de suprématie blanche. «Vous êtes le bon asiatique. Tu es le bon noir. Vous êtes celui dont nous avons besoin dans ce pays. Vous êtes celui dont nous avons besoin dans la société. C’est aussi une façon pour eux d’essayer de nous opposer aux nôtres dans notre communauté, comme: «Oh, vous êtes la – vous êtes la bonne personne noire. Vous êtes la bonne personne asiatique. ” Et nous ne devons pas céder à ces types de stéréotypes. C’est un autre outil et tactique de suprématie blanche. Il n’y a pas qu’une seule bonne façon d’être noir. Il n’y a pas qu’une seule bonne façon d’être asiatique. Nous sommes qui nous sommes. Nos communautés sont diverses. Nous sommes américains, et nous devons vraiment nous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour garder l’œil sur le vrai problème qui est, encore une fois, la suprématie blanche, et nous n’avons pas besoin d’être accablés par toutes ces distractions.

CAPEHART: Et, très vite, Linh, dernier mot à vous.

LINH NGUYEN, RUN AAPI: Oui, je vais dire, je veux dire, c’est la suprématie blanche et c’est le mythe de la minorité modèle en pleine action, non? C’est un système qui vise à nous dresser les uns contre les autres et à nous opprimer.