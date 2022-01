Avant la tentative futile du président Biden de soutenir une prise de contrôle fédérale des élections avec un discours prononcé mardi en Géorgie, même MSNBC a admis qu’il n’y avait aucune possibilité que cela passe par le Sénat également divisé. Lors de son émission à 9 h 00 HE, la présentatrice Stephanie Ruhle est allée jusqu’à dire que « Jesus » lui-même ne serait pas en mesure d’aider Biden à vendre la législation vouée à l’échec.

«Ainsi, même si l’administration Biden veut lancer ce discours, parler de toutes les personnes influentes qui seront là, peu importe si Joe Biden amène Steve Jobs, Jesus et Marilyn Monroe, s’il ne peut pas obtenir Joe Manchin et Kyrsten Sinema à bord, les choses ne vont pas bouger », proclama Ruhle.

Le co-fondateur de Punchbowl News, John Bresnahan, a ri sous cape et a approuvé son évaluation directe : « Ouais, ça ne va pas changer… avec 50 démocrates du Sénat, vous ne pouvez pas perdre un seul démocrate. Ils n’ont pas Manchin, ils n’ont pas Sinema.

À 10 h 00 HE, le co-fondateur de Punchbowl News de Bresnahan, Jake Sherman, a déclaré au présentateur Jose Diaz-Balart :

« Il n’y a aucune chance que ce projet de loi sur le droit de vote démocrate soit adopté, compte tenu de ce que nous savons actuellement », a-t-il souligné.

Sherman a déclaré à propos de l’adresse de Biden : «La base veut qu’il ait ce combat. C’est un combat qu’il va perdre presque certainement, mais il doit le faire….Alors Biden va à Atlanta pour essayer de faire ce discours pour montrer un combat qu’il finira par perdre.

Quelques minutes plus tard, après que Diaz-Balart se soit demandé si Biden essayait de créer un « impact positif d’ici novembre » et les élections de mi-mandat, Sherman a répondu avec scepticisme : « Je ne sais pas. Je ne suis pas tout à fait sûr….la Maison Blanche comprend la réalité à Capitol Hill que cela ne va pas passer, mais ils doivent montrer un combat. »

Il a réitéré : « Et c’est une situation peu enviable pour une Maison Blanche, pour être honnête avec vous, devoir entrer et se pencher sur un combat qu’il a – qu’il sait qu’il n’a absolument aucune chance de gagner dans un avenir proche.

Lorsque même les présentateurs et les experts de MSNBC reconnaissent la réalité que les démocrates n’ont aucune chance de forcer leur programme radical par le biais du Congrès, vous savez que les choses vont mal pour la Maison Blanche de Biden.

Voici une transcription d’extraits de la couverture du 11 janvier :

Rapports Stéphanie Ruhle

9 h 12 HE

(…)

STEPHANIE RUHLE: Autant l’administration Biden veut accélérer ce discours, parler de toutes les personnes influentes qui seront là, peu importe si Joe Biden amène Steve Jobs, Jesus et Marilyn Monroe, s’il ne peut pas embarquez Joe Manchin et Kyrsten Sinema, les choses ne bougeront pas.

JEAN BRESNAHAN [PUNCHBOWL NEWS CO-FOUNDER]: Ouais, ça ne va pas changer. Comme vous l’avez noté dans votre avance, tout d’abord, il y a 50 républicains contre, il n’y a pas un seul vote républicain, alors ils commencent par là. Donc, vous ne pouvez pas perdre – avec 50 démocrates du Sénat, vous ne pouvez pas perdre un seul démocrate. Ils n’ont pas Manchin, ils n’ont pas Sinema. Ils n’ont peut-être pas – il y a peut-être d’autres sénateurs, nous ne le savons pas, car ils n’ont jamais poussé un vote.

(…)

Rapports José Diaz-Balart

10 h 13 HE

(…)

JOSE DIAZ-BALART : Jake, il y a la réalité d’une possible érosion du pouvoir politique, non ? Je veux dire, après aujourd’hui, le Congrès sera-t-il proche de l’action tangible que ces défenseurs des droits de vote veulent voir ?

JAKE SHERMAN [PUNCHBOWL NEWS CO-FOUNDER]: Non, l’effort sur les droits de vote est un spectacle. Ça ne va nulle part. Joe Manchin vient de dire aujourd’hui, ce matin, pour la 100e ou 200e fois, nous avons perdu le compte, qu’il ne va pas changer les règles du Sénat sans l’adhésion des républicains, point final. Il n’arrête pas de répéter cela encore et encore, je ne comprends pas pourquoi les gens ne le croiront pas. Laissez de côté le bien-fondé ou le fond de savoir si cette législation est nécessaire pendant une seconde. Joe Manchin et Kyrsten Sinema ont dit, maintes et maintes fois, qu’ils ne changeront pas les règles pour permettre à cette chose de passer sans l’adhésion des républicains. Sinema – soit dit en passant, hier, Jon Tester a déclaré qu’il n’était pas intéressé par une exclusion. Il est un peu sceptique quant à une exclusion des droits de vote.

Il n’y a aucune chance que ce projet de loi sur le droit de vote démocrate soit adopté, compte tenu de ce que nous savons actuellement. Maintenant, les choses pourraient-elles changer ? Bien sûr, il pourrait passer de 20 degrés à 80 degrés à Washington aujourd’hui. Nous ne pensons pas que cela va arriver, mais cela pourrait arriver. Deuxièmement, il y a un autre effort en cours, un effort bipartite, sur un ensemble de droits de vote très différent et allégé et moins ambitieux, auquel Manchin est impliqué.

Donc, une fois que ce processus se déroulera, et c’est clair pour la plupart des gens maintenant, mais une fois qu’il sera clair pour tout le monde, que cet effort sur les droits de vote ne fonctionnera pas, ils pourraient passer à ce paquet bipartite. Il faudra voir. Ce qui est très, très adapté. Il traite de la façon dont le Congrès certifie les élections et d’autres choses que nous avons rapportées ce matin dans Punchbowl News AM. Et cela pourrait être, si la Maison Blanche l’embrasse, cela pourrait être une victoire.

Mais écoutez, Carol a tout à fait raison. La base veut qu’il mène ce combat. C’est un combat qu’il va perdre presque certainement, mais il doit le faire. Parce que sinon il est assis sur ses mains. Biden va donc à Atlanta pour essayer de faire ce discours pour montrer un combat qu’il va finir par perdre.

(…)

10 h 17 HE

JOSE DIAZ-BALART : Alors, Jake, est-ce que ce qui se passe en janvier, du point de vue de la Maison Blanche, espérons-le, aura un impact positif sur l’élan d’ici novembre, mais est-ce de bons calculs ?

SHERMAN : Je ne sais pas. Je ne suis pas tout à fait sûr. Je veux dire, je suppose que s’il s’agit d’un exercice pour améliorer votre base, alors peut-être que cela aide sur les bords. Mais, au fond, ce que la Maison Blanche a décidé ici, et encore une fois, je comprends leur stratégie. Ils veulent que leur base soit dynamisée. Ils ont reçu beaucoup de critiques pour ne pas avoir suffisamment poussé les droits de vote. Ce qu’ils espèrent, c’est que leur base voit un combat, ce qu’ils veulent.

Mais d’un autre côté, quand vous dites que vous attendez une facture sur votre bureau, je veux dire, je ne suis pas sûr, pour les personnes qui ne font que regarder et défiler sur Twitter ou quelle que soit la manière dont les gens consomment des informations ces jours-ci, vous pourriez penser que cela va se passer. Et la raison pour laquelle cela ne se produit pas, oui, les républicains sont contre, mais les démocrates sont contre aussi, et Joe Manchin et Kyrsten Sinema vont en assumer une grande partie, alors qu’en réalité, la Maison Blanche comprend la réalité sur Capitol Hill que ça ne va pas passer, mais ils doivent montrer un combat.

Et c’est une situation peu enviable pour une Maison Blanche, pour être honnête avec vous, de devoir entrer et se pencher sur un combat qu’elle a – qu’elle sait qu’elle n’a absolument aucune chance de gagner dans un avenir proche.

(…)