MSNBC se demande toujours si l’administrateur de Trump a utilisé la théorie des fuites de laboratoire comme « bouc émissaire » ⋆ 10z viral

L’hôte invité d’Andrea Mitchell Reports, Peter Alexander, a été contraint de reconnaître vendredi que les responsables de l’administration Trump avaient peut-être raison, ou à tout le moins, pas les théoriciens du complot, en déclarant que COVID-19 était le résultat d’une fuite de laboratoire. Pourtant, Alexander s’est demandé si l’ancienne administration cherchait un bouc émissaire, une notion que l’ancienne membre du personnel de Pence devenue héroïne des MSM, Olivia Troye, était impatiente d’affirmer.

Alexander a demandé à Troye de commenter le fait que « le président Trump a déclaré il y a un an qu’il avait vu des preuves solides – il avait un haut degré de confiance qu’il y avait eu une fuite de laboratoire. Il réclame maintenant la justification. Que se passait-il alors dans les coulisses ? Le président Trump et votre ancien patron, le vice-président, étaient-ils plus concentrés sur la recherche d’un bouc émissaire que sur la formulation d’une réponse ? »

Troye n’était pas sur le point d’admettre qu’elle avait tort, “Oui, je pense que le problème était qu’ils essayaient de rejeter la faute sur quelqu’un d’autre et donc la Chine devient le récit.”

Selon Troye, «le vice-président, le chef de cabinet du vice-président demandait à plusieurs reprises si cela venait du laboratoire? Est-ce une arme biologique ? Et à chaque fois, je réfutais cela, mais cela revenait sans cesse et j’ai réalisé quand j’ai reçu un article du Washington Times parlant de la fuite du laboratoire et de certains articles de Breitbart que c’était de là que provenaient ces informations.

Bien sûr, cela vient également de journalistes libéraux, mais reconnaître que cela signifierait la fin des 15 minutes de gloire de Troye. Pourtant, Troye a affirmé:

La communauté du renseignement a fait son évaluation et a dit, a pris que nous ne pouvons vraiment pas – nous n’avons pas de preuves concrètes d’une manière ou d’une autre. C’est ce sur quoi ils ont été informés. Je me suis inquiété du fait que la désinformation était poussée à l’intérieur de la Maison Blanche à partir d’autres sources, comme Peter Navarro et d’autres, et je ne voulais certainement pas que le vice-président Pence répète cela au public.

Finalement, Alexander a interrompu pour demander: «Alors, le président Trump se basait-il sur autre chose qu’un article ou une information qu’il avait lu ou entendu?»

Troye a répondu : « Non, je ne crois pas qu’il l’était. Le fait est que si c’était là, sachant ce que nous savons de l’administration Trump et de son fonctionnement, ils l’auraient déclassifié. »

Elle a ensuite noté que l’évaluation de l’IC n’avait pas changé, ce qui est vrai, mais elle a refusé de mentionner que l’opinion des experts s’éloigne de la thèse de l’occurrence naturelle. C’est aussi fallacieux parce qu’en l’absence d’un changement fondamental de la part du PCC, personne ne le saura jamais avec certitude.

Troye a ensuite semblé admettre qu’elle ne se préoccupait pas de la vérité, mais plutôt que la thèse de la fuite du laboratoire “conduirait à une augmentation des crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique. C’est fondamentalement pourquoi chaque fois que ce truc de complot ou ces questions se posaient, j’essayais de les écraser immédiatement.

C’est ce que les médias ont choisi de présenter comme un révélateur de la vérité qui sonne l’alarme, luttant contre les mensonges et l’incompétence de la réponse COVID de l’administration Trump.

Ce segment a été parrainé par HughesNet. Leurs coordonnées sont liées à la page de riposte des conservateurs.

Voici une transcription de l’émission du 28 mai :

MSNBC

Rapports d’Andrea Mitchell

12 h 51 HE

PETER ALEXANDER : Olivia, permettez-moi de vous poser une question sur le temps que vous avez passé au sein de l’administration Trump où vous avez travaillé pour Mike Pence. Le président, le président Trump a déclaré il y a un an qu’il avait vu des preuves solides – il avait un haut degré de confiance qu’il y avait eu une fuite de laboratoire. Il réclame maintenant la justification. Que se passait-il alors dans les coulisses ? Le président Trump et votre ancien patron, le vice-président, étaient-ils plus concentrés sur la recherche d’un bouc émissaire que sur la formulation d’une réponse ?

OLIVIA TROYE : Oui, je pense que le problème était qu’ils essayaient de rejeter la faute sur quelqu’un d’autre et donc la Chine devient le récit. Fondamentalement, j’avais été vraiment inquiet parce qu’ils n’arrêtaient pas de me demander, le vice-président, le chef de cabinet du vice-président demandait à plusieurs reprises si cela venait du laboratoire? Est-ce une arme biologique ? Et à chaque fois, je réfutais cela, mais cela revenait sans cesse et j’ai réalisé quand j’ai reçu un article du Washington Times parlant de la fuite du laboratoire et de certains articles de Breitbart que c’était de là que venaient ces informations. Cela ne venait pas de quoi que ce soit que nous informions au nom de la communauté du renseignement. La communauté du renseignement a fait son évaluation et a dit, a pris que nous ne pouvons vraiment pas – nous n’avons pas de preuves concrètes d’une manière ou d’une autre. C’est ce sur quoi ils ont été informés. Je me suis inquiété du fait que la désinformation était poussée à l’intérieur de la Maison Blanche à partir d’autres sources, comme Peter Navarro et d’autres, et je ne voulais certainement pas que le vice-président Pence répète cela au public. Ce serait dangereux. J’étais aussi inquiet, allez-y…

ALEXANDER: Je ne voulais pas vous interrompre, j’allais juste dire, pour plus de clarté, quand le président Trump a dit il y a un an qu’il avait un haut degré de confiance, même s’il ne pouvait pas détailler où il l’avait vu, clairement même maintenant, la communauté du renseignement a reconnu qu’elle ne savait pas s’il s’agissait d’une fuite ou d’un contact animal-humain infecté. Alors, le président Trump se basait-il sur autre chose qu’un article ou une information qu’il avait lu ou entendu ?

TROYE : Non, je ne crois pas qu’il l’était. Le fait est que, si c’était là, sachant ce que nous savons de l’administration Trump et de son fonctionnement, ils l’auraient déclassifié. Ils l’auraient eu au premier plan si c’était là et que Pompeo en parlait également, affirmant qu’il y avait des preuves complètes. Eh bien, où était-ce ? Parce qu’en tant que membre de l’IC, et sachant ce que nous savons et les rapports publics, ils sont encore arrivés à la même conclusion et regardez, ce que j’allais dire, c’est que ma plus grande préoccupation était que je craignais qu’ils commencent pousser les termes péjoratifs comme ils l’ont fait, ce qui me craignait, en tant que personne de la patrie, que cela n’entraîne une augmentation des crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique. C’est fondamentalement pourquoi chaque fois que ce complot ou ces questions survenaient, j’essayais de les écraser immédiatement et je me suis vraiment battu pour m’assurer autant que je pouvais contrôler de mon ressort que Pence n’accepterait pas cela et pousser ce genre de choses quand j’ai vu le président de l’époque, Trump, s’avancer et dire ces termes, parce que je savais à quoi cela mènerait.