MSNBC : Thanksgiving à propos des colons blancs qui ont provoqué un « génocide et des violences »

Le samedi The Cross Connection, l’animatrice MSNBC obsédée par la race, Tiffany Cross, a servi le genre de vitriol contre les Américains blancs auxquels les téléspectateurs réguliers de l’émission s’attendent en permettant à un invité fréquent de prononcer une diatribe contre l’Amérique – et les Américains blancs, dans particulier – pour marquer les prochaines vacances de Thanksgiving.

Après avoir salué le militant amérindien libéral Gyasi Ross comme un « favori de l’émission », elle est ensuite passée à ce qui semblait être un « essai » préenregistré de sa part avec ses réflexions sur les vacances. MSNBC n’a alors pas à prendre la responsabilité de remettre en question ses arguments incendiaires.

Ross a commencé par affirmer que c’est une « pathologie de l’Amérique blanche » de voir leurs ancêtres améliorer l’Amérique du Nord après leur arrivée, il a ensuite ajouté : « Mais j’essaie toujours de savoir ce que les peuples autochtones ont reçu de valeur. Au lieu d’apporter des farces et des biscuits, ces colons ont apporté le génocide et la violence.

Ross est également favorable à la destruction du mont Rushmore.

Il a invoqué la violence policière en ajoutant :

Ce génocide et cette violence sont toujours au menu, car la violence parrainée par l’État contre les Amérindiens et les Noirs américains est courante. Et la suprématie blanche privée violente est célébrée et subventionnée. De Stonechild Chiefstick à Mike Brown à Renee Davis à Breonna Taylor à Eric Garner, les peuples autochtones et noirs sont toujours assassinés par ceux qui sont payés pour nous protéger.

Même si les statistiques du FBI et du Washington Post démontrent que les Amérindiens et les Afro-Américains sont abattus par des policiers à un taux proportionné aux schémas criminels – y compris beaucoup plus de Blancs, qui sont rarement remarqués par les médias – à l’écran ont été vus un certain nombre des victimes de tirs de la police appartenant à ces groupes raciaux.

Et même si les Blancs commettent des homicides à travers les lignes raciales à un taux par habitant relativement faible par rapport aux autres groupes, il a ensuite décrit les Blancs comme des tueurs de minorités. C’est un peu étrange de dire que les assassins accusés d’Ahmaud Arbery ne font pas l’objet de représailles à l’heure actuelle :

D’Ahmaud Arbery à Trayvon Martin, les Américains blancs tuent toujours les Amérindiens et les Noirs américains sans crainte de représailles. Ils ont apporté l’esclavage aux Africains et aux Autochtones qui se produit encore à travers le complexe carcéral-industriel qui emprisonne les descendants d’Africains et d’Autochtones réduits en esclavage à des nombres très disparates. C’est la réalité de Thanksgiving.

Sa plainte au sujet du « complexe carcéral industriel » ignore le fait que les taux d’incarcération en prison correspondent généralement aux taux de criminalité. En fait, les Amérindiens représentent environ 2,9 % des résidents américains, mais seulement 2,5 % des personnes incarcérées. De plus, même au cours d’une année relativement élevée (comme 2017), pas plus de 2% des personnes abattues par des policiers sont des Amérindiens.

L’activiste libéral a ensuite demandé des réparations en concluant :

Beaucoup d’entre nous attendent toujours que les Américains blancs apportent une certaine valeur – attendent toujours que les Américains blancs correspondent à la mythologie de Thanksgiving. Liberté, justice, égalité, réparations pour deux milliards et demi d’acres de terres autochtones volées -r réparations pour 246 années de travail volé — réparations pour le vol d’enfants autochtones. Arrêtez de tuer, ça continue. Arrêtez le vol – il se produit toujours. Retournez la terre – faites correspondre la mythologie. Alors, et alors seulement, nous pourrons tous être également reconnaissants. Paix.

La transcription suit :

La connexion croisée de MSNBC

20 novembre 2021

10 h 48, heure de l’Est

TIFFANY CROSS (avant la pause publicitaire) : Et ne va nulle part à la maison parce que le mythe du premier Thanksgiving n’est que ça, mon ami. C’est un mythe. Je retourne le micro pour montrer le favori et mon ami, Gyasi Ross, pour expliquer. C’est à venir.

(…)

10h52

CROSS : Avec Thanksgiving au coin de la rue, je voulais passer le micro au favori de Cross Connection et à mon ami Gyasi Ross pour « Essay » de cette semaine et son interprétation de la véritable histoire de Thanksgiving et d’une histoire que vous n’avez probablement jamais lue dans vos manuels scolaires. .

GYASI ROSS, MILITANT AMÉRICAIN : … La mythologie de Thanksgiving reflète étroitement la mythologie de l’Amérique. Cette mythologie est l’image que les Américains blancs aiment se voir. Les colons blancs arrivent de bonne foi sur une terre étrangère, apportant quelque chose de grande valeur qui enrichit les gens qui sont déjà ici. Les indigènes apportent également quelque chose d’une valeur immense : un échange égal. Qui imite de près le pathologie de l’Amérique blanche. C’est ainsi que l’Amérique veut se voir.

La vérité, bien sûr, de Thanksgiving est bien différente. La vérité est que les pèlerins n’ont pas apporté de dinde, de tarte aux patates douces ou de canneberges à Thanksgiving. Ils ne pouvaient pas. Ils étaient fauchés. Ils étaient brisés, ils avaient les mains tendues, ils mendiaient, ils n’apportaient rien de valeur. Mais ils ont été nourris – ils ont été scolarisés. Thanksgiving – c’est logique. Les Américains blancs ont de quoi être reconnaissants.

Mais j’essaie toujours de découvrir ce que les peuples autochtones ont reçu de valeur. Au lieu d’apporter des farces et des biscuits, ces colons ont apporté le génocide et la violence. Ce génocide et cette violence sont toujours au menu, car la violence parrainée par l’État contre les Amérindiens et les Noirs américains est courante. Et la suprématie blanche privée violente est célébrée et subventionnée. De Stonechild Chiefstick à Mike Brown à Renee Davis à Breonna Taylor à Eric Garner, les peuples autochtones et noirs sont toujours assassinés par ceux qui sont payés pour nous protéger.

D’Ahmaud Arbery à Trayvon Martin, les Américains blancs tuent toujours les Amérindiens et les Noirs américains sans crainte de représailles. Ils ont apporté l’esclavage aux Africains et aux Autochtones qui se produit encore à travers le complexe industriel pénitentiaire qui emprisonne les descendants d’Africains et d’Autochtones réduits en esclavage à des nombres très disparates. C’est la réalité de Thanksgiving.

Beaucoup d’entre nous attendent toujours que les Américains blancs apportent une certaine valeur – attendent toujours que les Américains blancs correspondent à la mythologie de Thanksgiving. Liberté, justice, égalité, réparations pour deux milliards et demi d’acres de terres autochtones volées — réparations pour 246 ans de travail volé — réparations pour le vol d’enfants autochtones. Arrêtez de tuer, ça continue. Arrêtez le vol – il se produit toujours. Retournez la terre – faites correspondre la mythologie. Alors, et alors seulement, nous pourrons tous être également reconnaissants. Paix.

CROSS : Mes remerciements à Gyasi Ross.