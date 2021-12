MSNBC utilise Dem Attacking Pro-Life GOP pour colporter des informations erronées sur les armes à feu et l’avortement

Au lendemain du sénateur démocrate Chris Murphy accusant les républicains d’hypocrisie d’être « pro-vie » en réponse à la fusillade dans une école dans le Michigan, plusieurs animateurs de MSNBC se sont emparés du discours et l’ont utilisé pour colporter de la désinformation anti-armes. Aux heures de grande écoute, Chris Hayes et Joy Reid avaient même invité le sénateur du Connecticut.

Et, même si la vague de criminalité actuelle a commencé en mai 2020 alors que les médias libéraux et les militants du BLM tentaient de saper la confiance dans les policiers du pays, Murphy a tenté d’attribuer la vague de criminalité à une augmentation des ventes d’armes à feu et même au président Donald Trump.

Mercredi, alors que Reid avait le sénateur Murphy sur The ReidOut, elle s’est engagée dans son discours poubelle typique sur les républicains, affirmant qu’ils veulent le droit de tousser sur les gens et de les rendre malades, et d’avoir des armes à feu pour « tirer dessus » :

Après que Murphy ait répété ses affirmations selon lesquelles les républicains ne se soucient pas de sauver la vie des gens, Reid a déclaré :

Mercredi Morning Joe, Joe Scarborough a également repris le discours anti-républicain du sénateur Murphy et, même si l’arme utilisée lors de la fusillade dans le Michigan était une arme de poing (comme la plupart des crimes liés aux armes à feu) récemment achetée par son père après une vérification des antécédents , l’hôte de MSNBC a répété des appels à davantage de vérifications des antécédents et de restrictions sur les AR-15, et des sondages répétés discrédités affirmant que le contrôle des armes à feu est populaire auprès du public.

Et, alors que Scarborough a fait grand cas de l’exigence de vérification des antécédents pour les achats d’armes à feu entre individus, des études ont révélé que l’écrasante majorité des armes à feu utilisées par des criminels ont été acquises dans des circonstances déjà illégales, comme le vol ou l’achat de paille.

Aucune reconnaissance n’a été faite que les ventes d’armes à feu par les marchands d’armes à feu nécessitent déjà une vérification des antécédents, car Al Sharpton, apparaissant en tant qu’invité, a affirmé qu’un AR-15 peut être acheté sans vérification des antécédents.

Mika Brzezinski a pris un coup de départ aux républicains alors qu’elle terminait le segment:

All In de MSNBC avec Chris Hayes

30 novembre 2021

8 h 53, heure de l’Est

CHRIS HAYES : C’est un problème américain. Des tournages comme celui-ci se produisent sinon fréquemment, du moins régulièrement, plus régulièrement qu’ils ne le devraient à travers le pays, c’est pourquoi le sénateur Chris Murphy, dont l’État d’origine, le Connecticut, a été le théâtre de l’horrible fusillade de Sandy Hook en 2012, s’est rendu au Sénat ce soir, visiblement en colère.

SÉNATEUR CHRIS MURPHY (D_CT) : Ne nous faites pas la leçon sur la sainteté – l’importance de la vie quand 100 personnes chaque jour perdent la vie à cause des armes à feu…C’est intentionnel. C’est un choix par le Sénat des États-Unis de s’asseoir sur nos mains et de ne rien faire pendant que les enfants meurent.

(…)

HAYES : Cela se produit dans tout le pays – jour après jour – lorsque des centaines de personnes se font tirer dessus par balle. Et cela se produit à un niveau qui ne se produit nulle part ailleurs, comme vous l’avez dit, dans les démocraties riches.

SÉNATEUR MURPHY : Et cela se produit à un rythme, Chris, en ce moment, que nous n’avons pas vu depuis des décennies – 2020 a été l’année la plus meurtrière de notre vie. Nous avons constaté une augmentation de 40 % des meurtres par arme à feu, ce qui n’était pas une coïncidence avec une augmentation de 25 % des ventes d’armes à feu. Nous inondons donc le marché d’armes à feu que nous choisissons de ne pas réglementer comme le font tous les autres pays à revenu élevé.

Nous avons un parti républicain, comme nous en avons parlé plus tôt dans l’émission, qui est engagé dans la célébration et la fétichisation de la violence, et nous avons un président, notre ancien président, qui a passé quatre ans en quelque sorte à nous faire peur les uns des autres, nous faisant penser que nous devons nous armer pour nous protéger des autres. C’est une combinaison toxique qui a conduit aux taux de violence armée les plus élevés de notre vie.

(…)

Morning Joe de MSNBC

1er décembre 2021

6 h 05, heure de l’Est

JOE SCARBOROUGH : Un sénateur du Connecticut a prononcé un discours très émouvant, Willie, sur la culture de la vie. Et ceux-là mêmes qui courent partout en se frappant la poitrine avec suffisance, en parlant de soutenir les problèmes pro-vie sont ceux-là même qui, bien sûr, ne feront pas ce que 90 pour cent des Américains veulent et n’obtiendront pas de vérifications d’antécédents universelles – ne le feront pas. rendre plus difficile pour les personnes mentalement inaptes d’avoir des armes, des armes dangereuses, d’avoir des armes et d’aller abattre des écoles et des synagogues et des églises et des concerts de musique country. Ils sont redevables à des intérêts particuliers à Washington, DC, pas redevables à la vie.

(…)

6h31

Près de 90 pour cent des Américains soutiennent les vérifications d’antécédents étendues. Vérifications universelles des antécédents. Des vérifications des antécédents qui iront aussi loin que nous le devons pour nous assurer que les personnes qui achètent des armes à feu sont des citoyens respectueux des lois.

(…)

Je pense qu’une grande partie de cela se résume à la sécurité de base des armes à feu. Si la NRA n’avait pas cessé, par exemple, de faire son travail et de prêcher la sécurité des armes à feu comme elle l’avait fait dans les années 50 et 60, et à la place de devenir un groupe de lobbying fou…

(…)

AL SHARPTON : C’est intéressant pour moi, l’hypocrisie. Vous ne voulez pas de vérification des antécédents des personnes portant des armes qui pourraient tuer des gens, mais vous voulez toutes sortes d’identités d’électeur pour que les gens votent. Je veux dire, ça n’a pas de sens. Vous avez besoin de toutes ces pièces d’identité pour voter, mais vous n’en avez pas besoin pour acheter un AR-15. Je veux dire, donne-moi une pause.

(…)

SCARBOROUGH : Lorsque vous revenez à l’hypocrisie, les personnes qui prétendent être le parti pro-vie sont les mêmes que celles qui ne sont pas contre la sécurité des armes à feu – contre toute sécurité des armes à feu – contre les vérifications universelles des antécédents pour protéger nos enfants.

(…)

La question que j’ai depuis Newtown est : qui pourrait être contre les vérifications d’antécédents universels ? Qui de bonne foi pourrait être contre les chèques universels ? Près de neuf Américains sur 10 soutiennent cela ?

(…)

MIKA BRZEZINSKI : L’anxiété avec laquelle nos enfants, avec lesquels cette génération grandit, est incompréhensible. Et les républicains, ils le possèdent en quelque sorte. Je veux dire, je ne sais pas ce qu’ils veulent posséder d’autre à ce stade. Tout ce bloc de télévision de 40 minutes a porté sur le danger que le parti républicain fait peser sur le public américain. Et ils ne feront rien à ce stade, et ils ne diront rien. Il faut que ça s’arrête.

(…)

Le ReidOut de MSNBC

1er décembre 2021

19 h 54, heure de l’Est

JOY REID: Nous entendons un silence presque total de la part des républicains sur une autre épidémie qui sévit dans notre pays, la violence armée mortelle dans nos écoles. Malheureusement, un quatrième élève est décédé après qu’un adolescent de 15 ans a ouvert le feu hier dans un lycée du Michigan. C’était la 28e fusillade dans une école cette année. Je suis maintenant accompagné du sénateur Chris Murphy du Connecticut.

Vous savez, et, sénateur, cela me frappe que les républicains soient prêts à aller jusqu’au mur pour certaines choses. Leur droit d’avoir autant d’armes que vous voulez, et vous pouvez tirer où vous voulez, faites-le. Le droit de tousser sur autant de personnes que vous le souhaitez avec COVID et de rendre malade autant de personnes que vous le souhaitez avec COVID, et vos enfants tombent malades autant de personnes qu’ils le souhaitent. Mais ils veulent fermer le gouvernement parce que Joe Biden aimerait que les gens ne meurent pas de COVID. Vos avis sur tout ça ?

SÉNATEUR CHRIS MURPHY (D-CT) : Oui, c’est assez incroyable. Je veux dire, le manque de souci de la vie des républicains compte tenu de leur attitude cavalière envers les 700 000 Américains qui sont morts, compte tenu de leur attitude totalement indifférente envers les 100 personnes tuées chaque jour par la violence armée. Je veux dire, c’est, vous savez, vraiment incroyable de voir jusqu’où les républicains sont prêts à aller pour permettre à COVID de gagner – à quel point ils sont prêts à être insensibles aux familles du Michigan en ce moment qui font face à une quantité incalculable de deuil.

Et donc, vous savez, c’est vraiment assez irréel d’écouter les républicains parler de leur souci du caractère sacré de la vie alors que cette affaire d’avortement est portée devant la Cour suprême des États-Unis parce que, lorsqu’il s’agit des vies que nous essayons de sauver d’un pandémie et violence armée, ils sont introuvables.

REID : Ouais, je veux dire, J’ai commencé à les appeler juste la fête « Get’em born and then it’s your problem » parce que, d’accord, ils sont très intéressés par la naissance, mais ils ne semblent pas s’intéresser à la vie, c’est-à-dire à l’éducation des enfants, à la santé prendre soin de nos citoyens, empêcher les gens de mourir de la violence armée, empêchant les enfants de ne pas (sic) avoir à faire des exercices de tir à l’école, n’est-ce pas, et de savoir comment réagir quand ils pensent qu’il y a un tireur de masse, Ils ne se soucient pas de garder les gens en vie. C’est quelque chose.