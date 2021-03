MSP pour le paddy, la noix de coco, le lait, le caoutchouc, le poivre, la cardamome: les promesses de Rahul Gandhi au Kerala

Élection de l’Assemblée du Kerala 2021: Rahul Gandhi a déclaré que le LDF arrachait ce qui est légitimement au Kerala et que le Congrès-UDF ne permettra pas que cela se produise.

Élection de l’Assemblée du Kerala 2021: L’ancien président du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré aujourd’hui que si le gouvernement UDF dirigé par le Congrès est voté au pouvoir au Kerala, il augmentera le montant de la pension de bien-être en plus de fournir aux MSP dans plusieurs exploitations des produits. mois, il y aura MSP pour le paddy, la noix de coco, le lait, le caoutchouc, le poivre et la cardamome. Les prix du caoutchouc seront portés à Rs 250 le kilo et celui du paddy à 30 Rs le kilo », a déclaré Rahul Gandhi.

Notamment, les agriculteurs du Pendjab, de l’Haryana et de l’Uttar Pradesh manifestent à Delhi depuis environ quatre mois pour exiger une garantie légale pour le MSP et l’abrogation des nouvelles lois agricoles.

La pension de bien-être sera portée à 3000 ₹ par mois, il y aura MSP pour le paddy, la noix de coco, le lait, le caoutchouc, le poivre et la cardamome. Caoutchouc 250 ₹ / kilo et paddy 30 ₹ / kilo: Shri @ RahulGandhi # UDFforKerala pic.twitter.com/hzA37o3n8I – Congrès (@INCIndia) 27 mars 2021

Rahul Gandhi a également réitéré sa promesse de mettre en œuvre le programme NYAY dans l’État. «Nous avons demandé ce que vous vouliez, vous nous avez dit de vous donner un minimum d’argent chaque année, d’où NYAY. Vous avez demandé un budget distinct pour les agriculteurs, les conducteurs automobiles pour la subvention, vous nous avez dit de réformer l’ESP. Tout cela est dans notre manifeste, chaque point sera mis en œuvre », a-t-il déclaré.

Rahul a déclaré: «La première chose que nous ferons est d’amener NYAY Yojana. Ce n’est pas un cadeau ou une œuvre de bienfaisance, c’est ainsi que nous allons démarrer l’économie du Kerala. C’est une acceptation que seuls les habitants du Kerala peuvent démarrer son économie. Nous mettrons 6 000 roupies par mois sur les comptes bancaires des pauvres. »

Il a déclaré que l’économie indienne était aujourd’hui un désastre et a ajouté que l’argent donné dans le cadre de NYAY aidera à relancer les activités économiques. «Notre économie qui était notre force est aujourd’hui un désastre. Le chômage est à la hausse, les jeunes du Kerala n’ont plus de travail. Quel type d’avenir allons-nous donner aux jeunes du Kerala, pourrons-nous leur donner des emplois?… Sans argent entre les mains des gens, l’économie ne peut pas démarrer. NDA et LDF ont pris de l’argent des mains des gens – par la démonétisation, la TPS, les factures agricoles et chaque fois que vous payez pour le carburant, ils retirent de l’argent de vos poches. Comment s’attendent-ils à ce que l’économie fonctionne? » questionna Rahul Gandhi.

Il a ajouté: «Que se passera-t-il lorsque nous mettrons cet argent dans le système. Vous irez acheter des choses. Lorsque vous achetez, les gens devront produire plus, les usines recommenceront à fonctionner, ces usines créeront des emplois et l’économie du Kerala démarrera.

Rahul Gandhi a déclaré que le LDF arrache ce qui est légitimement au Kerala et que le Congrès-UDF ne permettra pas que cela se produise. Il a déclaré que le Congrès-UDF avait 55% de jeunes candidats et 45% de candidats expérimentés au Kerala, ce qui aidera le Kerala à prospérer. «Les jeunes donneront une nouvelle vision aux habitants du Kerala et les candidats expérimentés guideront le Kerala. La vision de ses jeunes et la sagesse de ses expériences conduiront le Kerala vers la paix et la prospérité », a-t-il déclaré.

Il a exhorté les gens à voter pour un avenir prospère pour le Kerala et les a exhortés à ne pas voter pour les gens qui répandent la haine et qui divisent l’Inde.

Le Kerala votera le 6 avril tandis que le décompte des voix aura lieu le 2 mai.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.