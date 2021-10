Mt. Gox est prêt à verser plus de 9 milliards de dollars en BTC à ses créanciers.

Dans un mouvement qui pourrait enfin mettre fin aux sagas les plus anciennes de l’industrie de la monnaie numérique, Mt. Gox est prêt à verser plus de 9 milliards de dollars à ses créanciers. Le syndic de l’échange cryptographique aujourd’hui disparu a révélé que les créanciers avaient approuvé son plan de distribution du BTC récupéré du piratage il y a des années.

Mt. Gox était à une époque le plus grand échange BTC au monde.

Lancé en 2010 par le développeur de blockchain Jed McCaleb et acquis plus tard par Mark Karpeles, Mt. Gox était à une époque le plus grand échange BTC au monde. Cependant, au début de 2014, il a été piraté et environ 850 000 BTC, d’une valeur de 500 millions de dollars à l’époque, ont été volés. Il reste l’un des plus gros hacks de toute l’histoire des crypto-monnaies. Depuis le piratage de 2014, les investisseurs qui ont perdu leur fortune se sont lancés dans des batailles juridiques sans fin alors qu’ils tentaient de récupérer leurs fonds.

Cette longue bataille pourrait enfin prendre fin.

Dans un communiqué de presse la semaine dernière, le syndic de réhabilitation de la bourse japonaise a révélé qu’une grande majorité de créanciers avait approuvé un plan qui avait été proposé pour la première fois il y a environ un an. 99% des créanciers ont voté en faveur du plan, a révélé le syndic, Nobuaki Kobayashi. « Selon la situation, l’ordre de confirmation devrait devenir définitif et contraignant dans environ un mois à compter d’aujourd’hui », a noté le syndic. Dans les années qui ont suivi le piratage, une partie du BTC a été récupérée, et c’est cette cachette que les créanciers sont censés partager. Selon des documents sur son site Web, Mt. Gox est en possession de 141 686 BTC, d’une valeur de 8,9 milliards de dollars au moment de la rédaction.