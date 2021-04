MTG envisage d’introduire une résolution pour expulser Maxine Waters du Congrès ‘.

Auparavant, nous avions signalé que la représentante de la Chambre des représentants des États-Unis, Maxine Waters (D-CA), avait été vue dans une vidéo hier soir parlant à des journalistes et à d’autres personnes. Elle dit des choses répréhensibles en tant que membre du congrès.

«Nous recherchons un verdict de culpabilité», dit-elle à propos du procès Derek Chauvin en cours actuellement. Chauvin est l’ancien policier accusé d’avoir tué George Floyd.

«Si nous ne le faisons pas [get a guilty verdict], nous ne pouvons pas partir », dit-elle à propos des gens dans les rues. «Nous devons rester dans la rue. Nous devons devenir plus actifs, nous devons devenir plus conflictuels », ajoute-t-elle.

La représentante de la Chambre des communes américaine, Marjorie Taylor Greene, a répondu à la nouvelle en annonçant son intention de prendre des mesures contre Waters pour la rhétorique incitante.

“Très bientôt, je présenterai une résolution pour expulser @RepMaxineWaters du Congrès pour son incitation continue à la violence contre des Américains innocents”, a proposé Greene dans un tweet et a insisté, “Rep Waters est un danger pour notre société.”

Greene a poursuivi: «Après avoir traversé les frontières de l’État pour inciter à des émeutes, ses ordres enregistrés sur vidéo la nuit dernière au Brooklyn Center, ont directement conduit à plus de violence et à une conduite en tirant sur les gardes nationaux du Minnesota tôt ce matin.»

«En tant que membre du Congrès américain en exercice, @MaxineWaters a menacé un jury exigeant un verdict de culpabilité et menacé de violence si Chauvin était déclaré non coupable. C’est aussi un abus de pouvoir », a expliqué Greene.

Le conservateur Greg McMullen a répondu à Greene et a déclaré: «J’incorporerais certainement dans la résolution, la violation suivante de la loi pénale fédérale – Titre 18 USC Sec. 2101. »

Cette section fait référence à ce à quoi Greene a fait référence et dit:

«Quiconque voyage dans le commerce interétatique ou étranger ou utilise une installation de commerce interétatique ou étranger, y compris, mais sans s’y limiter, le courrier, le télégraphe, le téléphone, la radio ou la télévision, avec intention—(1)pour inciter à une émeute; ou alors(2)d’organiser, de promouvoir, d’encourager, de participer ou de perpétrer une émeute; ou alors(3)commettre tout acte de violence à la suite d’une émeute; ou alors(4)pour aider ou encourager toute personne à inciter ou à participer ou à mener une émeute ou à commettre un acte de violence dans la poursuite d’une émeute; et qui, soit au cours d’un tel voyage ou utilisation, soit par la suite effectue ou tente d’exécuter tout autre acte manifeste agir à toute fin spécifiée aux sous-paragraphes (A), (B), (C) ou (D) du présent paragraphe—[1]Sera condamné à une amende sous ce titre, ou emprisonné pas plus de cinq ans, ou les deux.

