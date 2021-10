MTG lance une diatribe déchaînée contre AOC parce qu’elle refuse de débattre d’elle

Juste un jour après que la membre du Congrès Marjorie Taylor Greene (R-GA) a été révélée dans un article de Rolling Stone comme faisant partie des membres du Congrès qui ont rencontré les organisateurs du « Stop The Steal Rally » du 6 janvier et de l’insurrection qui a suivi dans les jours précédents. l’incursion violente du Capitole, la législatrice géorgienne a ressuscité sa querelle en cours sur les réseaux sociaux avec la députée progressiste Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY).

Greene, dont la position précaire au Congrès en tant que personne qui a déjà été retirée de toutes les tâches du comité en raison de son comportement scandaleux (y compris le harcèlement criminel des survivants de la fusillade dans l’école de Parkland, en Floride), a publié un fil Twitter épique en 11 parties en réponse à un message de Ocasio-Cortez commentant les révélations de l’article de Rolling Stone et appelant à l’expulsion de « tout membre du Congrès qui a aidé à préparer une attaque terroriste contre la capitale de notre pays ».

Tout membre du Congrès qui a aidé à préparer une attaque terroriste contre la capitale de notre nation doit être expulsé. Il s’agissait d’un attentat terroriste. 138 blessés, près de 10 morts. Les responsables restent un danger pour notre démocratie, notre pays et la vie humaine à proximité de notre Capitole et au-delà. https://t.co/D0qLlaFjTh – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 25 octobre 2021

Dans ce que certains considéreraient comme une tactique d’aveu de culpabilité, la représentante Greene a répondu par un défi à AOC de participer à un débat avec elle tout en accusant la démocrate de New York du type exact d’infraction dans laquelle elle a elle-même été fortement impliquée.

2. Vous voyez @AOC alors que la plupart des personnes J6 ont été arrêtées et inculpées pour la plupart des délits, TOUS les milliers de fantassins Antifa/BLM du Parti communiste démocrate qui ont attaqué des Américains innocents, pillé et incendié des entreprises privées, et plus de crimes n’a pas été… – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 25 octobre 2021

La députée Greene semble croire que le recours à de fausses équivalences l’absoudra en quelque sorte de toute responsabilité pour sa conspiration avec les planificateurs de l’insurrection pour empêcher la certification de l’élection de Joe Biden en tant que président.

4. J’ai vu votre message sur vos réseaux sociaux @AOC. La plateforme de collecte de fonds démocrate ActBlue a financé BLM en collectant des dons. Le sympathisant terroriste @IlhanMN a publié le lien de la caution MFF pour renflouer les criminels qui ont incendié sa propre ville. Et le vice-président @KamalaHarris aussi. Suite – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 25 octobre 2021

Greene a soigneusement terni sa réputation de nationaliste blanche impénitente en attaquant BLM, ce qui implique essentiellement que la vie des Noirs n’a pas d’importance.

6. Des démocrates comme vous @AOC ont déclaré, mené, financé, soutenu et promu la guerre civile contre le peuple américain et les villes américaines avec des émeutes quotidiennes et nocturnes Antifa/BLM et une violence terrorisante tout au long de 2020. Plus de 1 000 milliards de dollars de dégâts et de nombreux morts dans votre guerre contre l’Amérique. – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 25 octobre 2021

Ensuite, Greene invoque les pères fondateurs et suscite un faux sentiment de patriotisme tout en accusant son repoussoir progressiste d’exactement le genre de trahison qu’elle a elle-même été accusée d’avoir fomenté, tout en prouvant son incapacité à numéroter correctement ses tweets.

7. Vous échouez @AOC. Vous êtes tous. Vous voyez que l’Amérique n’aime pas l’inflation incontrôlable, les illégaux, la drogue et le trafic d’enfants à la frontière que vous refusez tous de sécuriser, et abandonner les Américains en Afghanistan tout en armant les talibans et en tuant les nôtres 13. – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 25 octobre 2021

La litanie de bugaboos standard de droite de Grene est aussi remplie de mensonges que tout ce qui sort de sa bouche trop prolifique. Avec une rhétorique anticommuniste arrachée directement des pages du répréhensible Cold Warrior Joe McCarthy, Greene veut ramener les États-Unis dans les années 1950, l’ère de la ségrégation et du pouvoir blanc incontesté.

La femme maintenant accusée d’avoir aidé et encouragé les planificateurs de l’insurrection ratée du 6 janvier essaie – et échoue – de décrire la députée démocrate née dans le Bronx comme un échec massif à part entière alors qu’elle répand de la désinformation sur l’efficacité des masques faciaux et le Vaccins COVID contre la pandémie.

9. Et les entreprises privées finiront par se lasser de faire le sale boulot des démocrates – les tactiques communistes des amendes menaçantes si elles n’imposent pas les vaccins à leurs employés. Oh, nous n’avons même pas vu les poursuites qui découlent des blessures et des décès vax. – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 25 octobre 2021

Eh bien, nous avons vu les poursuites judiciaires venant de l’insurrection et, espérons-le, son acte d’accusation sera bientôt inclus dans cette rafale d’actions en justice.

La représentante Greene conclut son fil avec une menace implicite de rébellion continue et une chute qui appelle à nouveau son adversaire progressiste à débattre d’elle.

11. Alors pendant que vous jetez des cailloux, j’attends avec impatience votre réponse si vous êtes capable de trouver le courage de me débattre. Ou continuerez-vous à vous cacher dans votre bureau à faire des vidéos et à demander à vos troupes au sol de continuer à harceler les particuliers et les entreprises qui me soutiennent ? – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 25 octobre 2021

Au moment de mettre sous presse, la députée Ocasio-Cortez n’avait pas encore répondu au défi de son collègue du GOP.

Espérons qu’AOC soit assez sage pour s’abstenir de s’engager avec son homologue séditieux de droite qui ne chercherait qu’à exploiter la rencontre pour d’autres points politiques au sein de sa base.

