MTG s’effondre après que le juge a déclaré que ses fantasmes de Trump étaient entièrement sans fondement, encore une fois

Les mensonges gagnent en crédibilité avec une répétition constante.

C’est peut-être la raison pour laquelle Donald Trump et son armée d’alliés républicains politiquement opportunistes continuent de bombarder le public jour après jour de fausses déclarations, d’insinuations et de mensonges purs et simples sur le déroulement de l’élection présidentielle de 2020.

Le long jeu qu’ils semblent jouer est d’utiliser le doute qu’ils sèment sur l’équité des élections et l’exactitude du décompte des bulletins de vote pour promulguer des lois électorales restrictives qui supprimeront le vote des groupes démographiques traditionnellement démocrates et donneront au GOP une victoire qui ils ne peuvent pas atteindre en attirant une majorité réelle de soutien de l’électorat.

Dans ce contexte, le récent tweet de la membre du Congrès Marjorie Taylor Green attaquant la décision d’un juge d’annuler pour des raisons de procédure une autre expédition de pêche républicaine sous la forme d’un nouvel audit des votes – ceux exprimés dans le comté de Fulton, en Géorgie – fait simplement partie d’un stratégie plus large pour affaiblir la foi de la foule crédule de MAGA dans l’intégrité du processus électoral, une étape importante dans leur objectif à long terme d’instituer une oligarchie autoritaire pour remplacer notre démocratie actuelle.

Cas d’audit du comté de Fulton rejeté pour manque de qualité !! ?? Nous devons avoir des vérifications judiciaires complètes. Aucun tribunal n’entendra les preuves réelles. L’inflation, l’invasion des frontières, l’échec en Afghanistan, sont la preuve du préjudice de la fraude électorale en 2020. Répréhensible que le juge l’ait rejeté ! pic.twitter.com/Hb4tDQOiUr – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 13 octobre 2021

Heureusement, la missive manipulatrice de la représentante Greene est tombée dans l’oreille de nombreux sourds, à en juger par la réaction dans les commentaires sur son message finalement séditieux.

En fait, cela semble être plus ou moins ce qu’ils font… – Patrice (@PatriceDaley15) 13 octobre 2021

de nouveau – George (@george20382960) 13 octobre 2021

Malheureusement, malgré le statut du représentant Greene en tant que membre du Congrès, le républicain de Géorgie n’a pas une compréhension de base des procédures légales et de la loi électorale.

La loi, cependant, est probablement la chose la plus éloignée de l’esprit de Marjorie Taylor Greene lorsqu’elle publie des tweets comme celui-ci.

L’accumulation de pouvoir et la mise en œuvre de son idéologie d’extrême droite sont ce qu’elle essaie vraiment de réaliser avec ses postes.

Elle et ses semblables doivent être arrêtés avant qu’ils ne détruisent les véritables idéaux américains de liberté, d’égalité et de tolérance.

