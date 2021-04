MTV arrête la production de la série après qu’un ancien concurrent allègue une agression sexuelle

Gianna Hammer a également déclaré que la production aurait continué à filmer tout le temps et, même si elle était invitée à signer une NDA sur l’incident (ce qu’elle a fait), cela était également censé garantir que les images de cette nuit ne soient jamais vues. Lors de la préparation d’une émission spéciale sur les saisons passées, Beyond the Boom Boom Room, où les candidats actuels et passés ont réagi à des images inédites, Hammer affirme que quelques autres membres de la distribution lui ont dit qu’on leur avait montré une vidéo de cette nuit-là, et quand elle a tenté de obtenir la production pour lui montrer la même vidéo, ils ont prétendu ne rien savoir à ce sujet.