MTV de Viacom18 conclut un partenariat stratégique avec LaLiga

Viacom18 tirera parti de ses atouts télévisuels, numériques et sociaux pour promouvoir la Liga en Inde.

La marque pour les jeunes de Viacom18 Media, MTV, s’est associée à LaLiga pour amener la Ligue espagnole de football exclusivement sur le sous-continent indien pour les trois prochaines années. Activé et pris en charge par Rise Worldwide, LaLiga sera diffusé exclusivement sur MTV en Inde, avec certaines chaînes de réseaux nationaux et régionaux et diffusé en direct sur les plateformes Voot et Jio. “Le partenariat renforcera encore le fandom de LaLiga à une base de fans de football en constante augmentation en Inde. Après avoir établi l’un des standards de football les plus élevés au monde et l’Inde prenant un élan formidable, nous sommes convaincus que nous atteindrons et engagerons le public jeune auquel MTV en tant que destination fait appel », a déclaré Oscar Mayo, directeur exécutif de LaLiga.

LaLiga débutera le 13 août 2021 et verra Viacom18 mettre la puissance du réseau derrière le renforcement de la portée et de la résonance de la ligue parmi les téléspectateurs indiens. Viacom18 se connectera avec les fans de football à travers une campagne de marketing et de communication massive, renforçant ainsi le fandom et la sensibilisation de la Liga en Inde. Les médias sociaux et l’influence numérique de MTV viseront à garantir que LaLiga engage les fans grâce à une approche multiplateforme, faisant potentiellement du football une partie des conversations à table dans les foyers indiens et élargissant davantage l’offre de MTV et Viacom18 à ses téléspectateurs.

La Liga en particulier est un phénomène culturel dans le monde entier, a déclaré Anshul Ailawadi, chef d’entreprise – jeunesse, musique et divertissement en anglais. « Chez MTV, nous avons toujours su que le football bénéficie d’un large soutien parmi les jeunes Indiens de cœur. Lorsque RISE Worldwide nous a présenté l’équipe de LaLiga, nous avons réalisé qu’il s’agissait d’un partenariat qui attendait de se concrétiser », a-t-il ajouté.

LaLiga est une association sportive privée composée des 20 sociétés sportives anonymes (SAD) et clubs de LaLiga Santander et des 22 de LaLiga SmartBank, et est responsable de l’organisation des compétitions de football professionnel en Espagne. Au cours de la saison 2019/20, la Liga a atteint 2,8 milliards de personnes dans le monde. Avec son siège à Madrid (Espagne), elle est présente dans 41 pays à travers onze bureaux et 44 délégués.

