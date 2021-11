MTV EMAs 2021 : Yungblud répond aux rumeurs du biopic de Boy George

Inscrivez Yungblud pour le rôle dès que possible (Photo : . pour MTV)

Yungblud a répondu aux appels pour qu’il succède à Harry Styles dans le rôle de Boy George dans un prochain biopic.

L’ancien chanteur de One Direction, Harry, serait en lice pour incarner la star du Culture Club, Boy George, dans un film sur sa vie.

Cependant, il n’est plus dans la course et Boy George a personnellement nommé Yungblud, de son vrai nom Dominic Richard Harrison, comme option appropriée.

Parler à Metro.co.uk aux MTV EMA 2021 concernant la bénédiction de l’homme lui-même, Yungblud a simplement déclaré: » Il y a des rumeurs de f *****, j’adorerais le faire. Voyons, allons-y !’

En attendant, Yungblud travaille sur un court métrage de sa chanson Mars qui se concentre sur le voyage transgenre d’un jeune garçon.

Il a déclaré à propos du projet : » Je voulais littéralement produire ce film parce que j’ai rencontré des artistes incroyables.

Boy George aimerait que Yungblud dépeigne la version plus jeune de lui (Photo: .)



Yungblud était parmi les stars des MTV EMA 2021 à Budapest, Hongrie (Photo : . pour MTV)

» En fin de compte, cette production va être plus diversifiée, plus authentique que je pense que quiconque à la télévision et au cinéma en ce moment et il n’y a aucune excuse – il va être obligatoire que vous prononciez les pronoms des gens correctement, vous peut avoir un casting diversifié et inclusif de tout le monde et nous allons simplement y aller et le faire.

Liste complète des gagnants de MTV EMA 2021

Meilleur artiste

Ed Sheeran

Meilleur Pop

BTS

Meilleure chanson

Ed Sheeran – Mauvaises habitudes

Meilleure vidéo

Lil Nas X – MONTERO (Appelez-moi par votre nom)

Meilleure collaboration

Doja Cat ft. SZA – Embrasse-moi plus

Meilleur nouveau

Saweetie

Meilleur électronique

David Guetta

Meilleur rocher

Moneskin

Meilleure alternative

Yungblud

Meilleur latin

Maluma

Meilleur hip-hop

Nicki Minaj

Meilleure K-Pop

BTS

Meilleur groupe

BTS

Meilleure poussée

Olivia Rodrigo

Les plus grands fans

BTS

Vidéo pour de bon

Billie Eilish – Votre pouvoir

Prix ​​du changement de génération MTV EMA

Amir Ashour

Matthieu Blaise

Sauge Dolan-Sandrino

Erika Hilton

Viktoria Radvanyi

‘J’ai hâte que tu le vois. De l’écrivain au réalisateur à l’équipe, ça va être foutrement incroyable.’

Les MTV EMA 2021 seront diffusées sur MTV UK le dimanche 14 novembre à 21h GMT et sur Channel 5 à 23h GMT.

