MTV Reality Star enceinte d’un deuxième enfant

La star de télé-réalité Lateysha Grace est sur le point d’être maman de deux enfants ! La star de Valleys, 29 ans, a partagé la nouvelle passionnante dans une interview avec Closer publiée cette semaine qu’elle est enceinte de son deuxième enfant. Grace, qui a joué dans l’émission de télé-réalité britannique de 2012 à 2014, attend son deuxième enfant avec son petit ami de deux ans et demi. Le petit sur le chemin rejoindra la fille de Grace, Wynter, 6 ans.

Grace a déclaré qu’elle allait accoucher en avril 2022, et en réfléchissant aux premiers mois de sa grossesse, la star de télé-réalité a admis qu’ils étaient difficiles. En disant qu’elle se sentait « bénie » d’être à nouveau enceinte, Grace, selon le Daily Mail, a révélé que même si sa première grossesse était « un jeu d’enfant », le premier trimestre de sa grossesse actuelle était difficile. Grace a déclaré qu’elle pouvait « à peine sortir du lit ou manger » et que son petit ami, qui n’a pas encore été identifié, « a dû tout faire pour moi – je n’étais pas physiquement malade mais j’avais juste la nausée tout le temps ». Heureusement, les choses se sont améliorées maintenant qu’elle est dans son deuxième trimestre, Grace disant au média qu’elle « se sent mieux » maintenant. En partageant la nouvelle passionnante, Grace a également parlé de ses difficultés à tomber enceinte, révélant qu’elle et son petit ami avaient essayé de concevoir pendant plus d’un an avant d’obtenir un test de grossesse positif.

« Chaque mois, je faisais un test de grossesse et il était négatif. Cela commençait vraiment à me décourager, nous avons arrêté d’essayer pendant un certain temps, nous sommes partis en vacances pour faire une pause et à mon retour, j’ai découvert que j’étais enceinte. J’étais tellement choquée », a déclaré Grace au point de vente, admettant qu’elle était initialement nerveuse à propos de sa grossesse en raison de la naissance difficile de Wynter en 2015. « C’était horrible – j’avais tellement peur, je voulais vraiment un accouchement naturel dans l’eau mais cela n’a pas fonctionné J’espère faire une césarienne planifiée cette fois – je ne veux pas recommencer. «

Alors que Grace envisage d’accueillir son bébé, elle a expliqué qu’elle prévoyait de faire les choses un peu différemment. Grace a juré de ne pas passer sous le couteau, disant à Closer: « Je me sens tellement bénie d’être à nouveau enceinte. Mais j’ai appris ma leçon d’avant et je ferai les choses différemment cette fois. » Grace a déclaré qu’elle « était tellement mécontente de mon corps après avoir eu Wynter, je me suis précipitée en chirurgie quelques mois après sa naissance et j’ai eu un lifting des fesses et des implants mammaires ». Cette fois-ci, cependant, Grace reconnaît que son « corps va changer », déclarant que cela ne la dérange « honnêtement » pas et qu’elle est juste « reconnaissante d’être enceinte ».

Les amateurs de télé-réalité reconnaîtront Grace pour son passage dans The Valleys. La série de téléréalité britannique MTV suit des jeunes des vallées du sud du Pays de Galles alors qu’ils déménagent à Cardiff pour vivre leurs rêves avec l’aide de leurs nouveaux patrons, AK et Jordan. Grace est apparue dans la série de 2012 à 2014. Elle est également apparue dans Big Brother, Million Dollar Baby et Celebrity Ex on the Beach.