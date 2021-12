« MTV Unplugged In New York »: l’album live de Nirvana déterminant pour la carrière

Le premier – et sans doute le plus essentiel – Nirvana libération suite au décès de Kurt Cobain, MTV Unplugged In New York a fait ses débuts à la première place du Billboard 200, est devenu quintuple de platine aux États-Unis et a remporté un Grammy Award du meilleur album de musique alternative en 1996.

Écoutez MTV Unplugged à New York sur Apple Musique et Spotify.

Les statistiques parlent d’elles-mêmes et l’album a continué à recevoir des éloges depuis sa sortie initiale, le 1er novembre 1994, la critique rétrospective de The Atlantic le qualifiant même de « l’un des plus grands albums live de tous les temps » en 2013. l’éloge élevé est tout à fait justifié, l’histoire de la performance estimée de MTV Unplugged de Nirvana est celle d’un groupe arrachant la victoire aux mâchoires de la défaite.

« Nous avions vu d’autres émissions Unplugged et ne les aimions pas »

Initialement, le Seattle grunge les stars étaient dans deux esprits quant à savoir s’ils devaient même accepter leur invitation à apparaître sur MTV Unplugged, notamment parce qu’ils pensaient que le format du programme n’était tout simplement pas pour eux.

« Nous avions vu d’autres émissions Unplugged et n’en aimions pas beaucoup », le batteur Dave Grohl dit plus tard à Rolling Stone. « La plupart des groupes les traiteraient comme des concerts de rock – jouaient leurs tubes comme s’il s’agissait du Madison Square Garden – sauf avec des guitares acoustiques ! »

Kurt Cobain et son équipe avaient également des réserves sur la façon dont leur rock’n’roll viscéral se traduirait dans un cadre aussi dépouillé et à faible puissance. Cependant, le groupe a commencé à accepter l’idée lorsqu’ils se sont souvenus que l’un de leurs albums préférés – le premier album solo du chanteur de Screaming Trees, Mark Lanegan, The Winding Sheet – faisait l’objet d’une approche tout aussi intime.

Jamais moins que l’affirmation de la vie

Nirvana a finalement acquiescé lorsque MTV a accepté qu’ils apportent leur In utero partenaires de tournée, les rockers alternatifs de l’Arizona, The Meat Puppets, pour apparaître en tant qu’invités spéciaux. Mais l’anxiété ne s’est pas arrêtée là. MTV s’inquiétait du manque de chansons à succès que Nirvana proposait de jouer dans leur set, tandis que Cobain – qui était angoissé et souffrait de maux d’estomac récurrents – semblait moins qu’amoureux pendant deux jours de répétitions tendues avant le spectacle à New York. Studios de musique Sony.

« Il n’y avait aucune blague, aucun sourire, aucun amusement venant de lui », se souvient Jeff Mason, directeur de production de MTV, dans la biographie de Charles R Cross, Heavier Than Heaven. « Par conséquent, tout le monde était plus qu’un peu préoccupé par la performance. »

Cependant, toutes les tensions ont été balayées lorsque Nirvana a atteint la scène MTV pour de vrai le 18 novembre 1993, filmant une performance qui serait diffusée un mois plus tard, le 16 décembre. Cobain a peut-être demandé un décor funéraire décoré de lys stargazer, des bougies noires et un lustre en cristal, mais sa performance n’a jamais été qu’une affirmation de vie.

« Ils font allusion à où Nirvana aurait pu aller ensuite »

Augmenté par les anciens élèves de tournée Pat Smear (guitare) et Lori Goldston (violoncelle), Nirvana est passé à une version consommée de Eau de Javel ressortir « À propos d’une fille » et n’a jamais regardé en arrière. MTV a peut-être déploré l’omission de « Smells Like Teen Spirit » et « Lithium », mais un « Come As You Are » convaincant a plus que compensé, tandis que le cadre acoustique clairsemé n’a fait qu’améliorer les subtilités inhérentes au groupe plus réfléchissant. In Utero matériel tel que « Dumb » et « Toutes les excuses ».

Ailleurs, la setlist a trouvé les stars de Seattle revisitant leur triomphant Ça ne fait rien album avec des versions de choix de « Polly », « On A Plain » et un sinistre « Something In The Way ». Arrivé à mi-parcours du set, ce puissant triumvirat était présagé par des reprises sonores du groupe indépendant écossais The Vaselines « Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam » et David Bowie« The Man Who Sold The World » de , et a succédé à la place d’invité de The Meat Puppets, avec Nirvana accompagnant Cris et Curt Kirkwood du groupe d’Arizona sur des interprétations originales de trois morceaux de leur Meat Puppets II infusé de psyché.

« Un moment déterminant pour la carrière »

Kurt Cobain, cependant, a gardé le moment le plus époustouflant de la performance pour le rappel final, pour lequel il a choisi l’air folklorique traditionnel « Where Did You Sleep Last Night ? » Avec Nirvana suivant l’arrangement de la chanson par Lead Belly, Cobain l’a interprété les yeux fermés; sa voix se brisa sous l’effet de l’émotion pendant le refrain final. Époustouflant et d’un autre monde, c’était un spectacle absolument fascinant à voir et a fourni le point d’arrêt parfait à l’un des albums live les plus transcendants du rock.

Malgré les applaudissements généreux et la joie de vivre de ses camarades de groupe, Cobain serait resté déçu par sa performance. Selon le biographe Charles R. Cross, il ne s’est éclairci que lorsque la directrice Janet Billig lui a dit que la série resterait dans les mémoires comme « un moment déterminant pour sa carrière ».

Toutes les personnes présentes ont eu le sentiment d’avoir assisté à quelque chose de spécial cette nuit-là, et le grand public était également convaincu lorsque le set complet de MTV Unplugged In New York est sorti sept mois seulement après la mort de Cobain en avril 1994. Aller directement au n ° 1 du Billboard 200, l’album est devenu une épitaphe appropriée pour un talent singulier. Comme la critique d’Entertainment Weekly l’a si bien observé, « Unplugged suscite un sentiment de perte musicale – la délicatesse et l’intimité de ces réarrangements acoustiques suggèrent où Nirvana aurait pu aller ensuite. »

Une édition 2LP élargie de MTV Unplugged In New York, contenant des enregistrements de répétitions uniquement disponibles auparavant sur DVD, peut être achetée ici.