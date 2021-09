MTV Video Music Awards 2021 : quelle heure, quelle chaîne ?

. Tout ce que vous devez savoir sur les MTV Video Music Awards 2021.

Les MTV Video Music Awards 2021 seront diffusés aujourd’hui, dimanche 12 septembre sur MTV. Le principal réseau de télévision commencera à diffuser à 20 h 00, heure de l’Est.

L’événement de cette année sera animé par la chanteuse américaine Doja Cat de l’emblématique Barclays Center de New York.

Le chanteur canadien Justin Bieber est en tête de la liste des nominés pour les MTV Video Music Awards 2021 avec un total de sept nominations, suivi du rappeur Megan Thee Stallion avec six nominations.

Camila Cabello, Shawn Mendes, Lil Nas X, Ozuna, Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly et Travis Barker sont quelques-unes des personnalités qui offriront des présentations musicales tout au long de la cérémonie de remise des prix.

Les MTV Video Music Awards 2021 seront diffusés simultanément sur MTV, CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TV Land, VH1 et The CW Network.

La grande célébration de MTV est l’un des premiers prix à avoir un public entièrement en direct depuis la réouverture de la ville de New York en raison de la pandémie de coronavirus.

« Les MTV Video Music Awards deviendront l’une des premières remises de prix à New York depuis la réouverture de la ville. La santé et la sécurité des artistes, des fans et du personnel restent la priorité numéro un. MTV et le Barclays Center travaillent en étroite collaboration avec les autorités nationales et locales pour mettre en œuvre les meilleures pratiques afin de rassembler en toute sécurité les fans de musique du monde entier », ont déclaré les organisateurs de l’événement dans un communiqué de presse.

DATE DE TRANSMISSION : Dimanche 12 septembre.

HEURE DE TRANSMISSION : 20 h 00, heure de l’Est

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT : Barclays Center à Brooklyn, New York.

CANAL DE TRANSMISSION : MTV, consultez votre guide local pour vous connecter au réseau de télévision.

CANAUX QUI TRANSMETTRONT SIMULTANÉMENT : CMT, Comedy Central, Logo, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TV Land, VH1 et The CW Network

PRÉSENTATEUR PRINCIPAL DU GALA : La chanteuse américaine Doja Cat, lauréate de la statuette du “Meilleur nouvel artiste” lors de l’édition 2020 des MTV Video Music Awards.

PRÉSENTATIONS MUSICALES : Normani, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Chloe Bailey, Camila Cabello, Shawn Mendes et d’autres grandes stars de la musique.

ARTISTE AVEC LE PLUS GRAND NOMBRE DE NOMINATIONS : Justin Bieber avec un total de sept nominations.

PRIX SPÉCIAUX : Le groupe de rock Foo Fighters recevra la statuette “Global Icon” pour sa précieuse contribution à l’industrie musicale mondiale.

Selon les informations revues par le New York Daily News, la reconnaissance de “Global Icon” est décernée à un artiste ou un groupe avec une carrière incomparable qui sert d’inspiration ou d’exemple pour les nouvelles générations musicales.

PRÉSENTATEURS INVITÉS : Billie Eilish, Hailey Bieber, Cyndi Lauper, Billy Porter, Avril Lavigne, Lance Bass, Megan Fox et Simone Biles sont quelques-unes des stars qui présenteront les lauréats des différentes catégories des MTV Video Music Awards 2021.

