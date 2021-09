MTV VMA 2021 : découvrez tous les looks du tapis rouge à l’arrivée des stars

Les MTV Video Music Awards 2021 ont prouvé une fois de plus pourquoi c’est la remise des prix à regarder. Après tout, la cérémonie annuelle est connue pour encourager des performances audacieuses et repoussantes, une mode qui fait tourner les têtes et plus encore.

Le dimanche sept. Le 12 décembre, les plus grandes et les plus brillantes stars de la musique ont fait exactement cela en frappant toutes les bonnes notes au Barclays Center de New York. Et même si la Fashion Week de New York a pris fin le même soir, cela ne signifie pas que les stars ont hésité à apporter le faste et le glamour.

Exemple concret ? Camila Cabello avait l’air jolie en rose dans une robe Alexis Mabille plus grande que nature, tandis que l’hôte chat doja a embrassé son côté audacieux avec un look exagéré d’Andreas Kronthaler qui comprenait des cuissardes en latex et une robe corset moulante.

Dans l’ensemble, les styles des MTV Video Music Award de cette année ont dépassé nos attentes les plus folles. Mais c’est assez d’action sur les lèvres.