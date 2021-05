MUBI ouvrira son premier cinéma physique à Mexico – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Depuis des années, la plateforme de streaming MUBI se vante dans son catalogue du Mexique et du monde d’un cinéma d’auteur, alternatif ou indépendant que l’on trouverait à peine dans d’autres espaces. Aujourd’hui, la marque se réchauffe pour passer du simple numérique au tangible, à travers ce qui sera son premier cinéma physique en CDMX. À travers les réseaux sociaux, le serveur a partagé les premières images de ce projet de construction qui excite déjà non seulement les cinéphiles mexicains mais toute l’Amérique latine.

Le studio milanais associé – mentionné dans l’article ci-dessus – est Armature Globale, une entreprise émergente d’architectes et d’urbanistes, qui “a des conversations approfondies avec MUBI sur les besoins, les technologies physiques et la transformation future des environnements conçus pour abriter les médias visuels” (passant par).

La construction du cinéma aura lieu dans un ancien complexe industriel à Mexico. Si bien MUBI no reveló una ubicación exacta, un nuevo reporte expone (con base en las imágenes difundidas por la plataforma) que la edificación estaría situada en la calle Dr. Erazo, de la colonia Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc, ocupando un espacio de 400 mètres carrés.

La structure prévue se présente sous la forme d’un pont, qui répond «au contexte architectural environnant» de la capitale mexicaine. À l’intérieur, il abritera quatre écrans et des sièges avec une disposition flexible, afin de profiter pleinement de l’ensemble des perspectives que ce cinéma à venir promet d’offrir.

«Le but est de créer un cinéma qui ne soit pas un environnement fermé, mais une structure multifonctionnelle qui exploite les possibilités illimitées offertes par les quatre écrans», lit-on sur le site MUBI. “Alors que les deux écrans principaux appartiennent au format de projection traditionnel, destiné principalement à la projection de longs métrages, les deux faces latérales sont conçues pour des formats plus expérimentaux, tels que l’art vidéo et les installations.”

La même note garantit que tous les écrans peuvent être utilisés simultanément et séparément, multipliant ainsi les perspectives et repensant le concept de multiplex. Excité?

Source: CinePremier