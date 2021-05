Muchova retire Osaka du tournoi

05/02/2021 à 14:25 CEST

La Japonaise Naomi Osaka, deuxième tête de série, a dit au revoir au tournoi de Madrid dans leur deuxième match, quand ils sont tombés en huitièmes de finale contre le Tchèque Karolina Muchova par 6-4, 3-6 et 6-1.

En attendant encore de remporter son premier titre sur terre, Osaka ne pourra pas y aspirer dans la capitale espagnole, où aujourd’hui il lui était difficile de trouver la force de son droit. Ce n’est que lorsque ce coup a fonctionné pour lui, à la fin du deuxième set, qu’il a pris la tête du match.

Muchova, qui cette semaine fait ses débuts dans le top 20 du classement WTA, il a pris les devants avec une pause de 2-1 dans le premier set et a conservé cette avance jusqu’à la fin du set.

Il a répété le scénario dans le second, mais Osaka a renvoyé la «pause», égalisé 3-3 et mis son coup droit au travail, ce qui pour la première fois a blessé son rival et lui a permis de niveler.

Mais dans le troisième set un Muchova agressif, également patient quand c’était à son tour de soutenir les échanges, a de nouveau mis Osaka en crise, qui déjà avec le 5-1 a fait un geste presque de capitulation, se lamentant la tête entre les jambes.

Il ne pouvait plus faire un autre point et le Tchèque a fermé la cible avec son service.

Muchova était finaliste du dernier Open d’Australie, mais il a ensuite été absent du circuit pendant plusieurs semaines pour soigner une blessure abdominale. Il est revenu la semaine dernière à Stuttgart, où il a perdu au premier tour.

Elle jouera au deuxième tour contre la Grecque Maria Sakkari ou l’Estonien Anett Kontaveit.

L’équipe féminine du Mutua Madrid Open a déjà perdu le tenant du titre, le Néerlandais Kiki Bertens, et le deuxième favori, Osaka.