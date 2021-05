Mucormycose: Alembic obtient une licence du Gujarat FDCA pour le médicament anti-fongique noir Amphotéricine-B

À l’heure actuelle, Cipla, Sun Pharmaceuticals, Abbott India, Bharat Serums and Vaccins et Celon Labs fabriquent le médicament.

Alembic Pharmaceuticals (APL) est prêt à fabriquer de l’amphotéricine-B, un médicament utilisé pour traiter les patients atteints de mucormycose, après avoir reçu une licence pour le faire de la Food & Drug Control Authority (FDCA), Gujarat.

«Nous avons délivré une licence à APL pour fabriquer le médicament antifongique dans les installations de la société près du village de Karakhadi, à environ 40 km de son siège de Vadodara», a déclaré HC Koshia, commissaire du FDCA du Gujarat.

La semaine dernière, Alembic et cinq autres sociétés, dont Natco Pharma, Lyka Labs, Emcure Pharma, Gufic Biosciences et Protech Telelinks, ont reçu l’approbation du groupe d’experts du contrôleur général des médicaments de l’Inde pour commencer les essais cliniques du médicament.

«Il faudrait au moins un mois pour commencer à fabriquer le médicament antifongique noir dans notre usine de Karakhadi. Nous achetons la matière première nécessaire et effectuons d’autres formalités. Au départ, la société cible 50 000 flacons par mois », a déclaré RK Baheti, directeur financier et directeur financier d’APL.

APL dispose actuellement de six usines de formulation et de trois usines de fabrication d’API. Sur les six installations de formulation, cinq se trouvent à Vadodara et dans ses environs – trois à Panelav et deux à Karakhadi – et une à Sikkim. Alembic fabrique actuellement des solides oraux généraux dans Panelav et met en place des installations pour les solides oraux en oncologie et des installations injectables en oncologie au même endroit. Les usines de Karakhadi de la société sont équipées pour fabriquer des produits injectables et ophtalmiques. APL est la société phare du groupe Alembic, vieux de plus de 100 ans.

Les injections liposomales d’amphotéricine-B sont très demandées en raison d’une augmentation soudaine des cas de champignons noirs. Actuellement, le médicament est rare. À l’heure actuelle, Cipla, Sun Pharmaceuticals, Abbott India, Bharat Serums and Vaccins et Celon Labs fabriquent le médicament.

