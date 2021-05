Mucormycose : les patients se rendent dans différentes villes pour se faire soigner, prendre des médicaments

Afin de traiter la mucormycose, il est généralement nécessaire d’avoir une équipe multi-spécialités.

La mucormycose, une nouvelle infection fongique chez les patients Covid-19 s’est avérée assez dangereuse et avec une augmentation des cas, les gens ont du mal à accéder au traitement et aux médicaments. Un rapport d’IE a souligné qu’en raison de la pénurie d’injections d’Amphotéricine B (utilisée dans le traitement de la mucormycose) ainsi que de la pénurie de médecins spécialistes dans certains cas, les patients ont dû voyager entre les villes ou entre les États pour un traitement de voyage. En conséquence, l’ensemble du processus est devenu coûteux, où les coûts de traitement «atteignent des lakhs».

Selon le médecin consultant Dr Gautam Bhansali, un hôpital de Bombay a traité 27 cas de mucormycose dont 10 étaient des personnes venues de l’extérieur de la ville. Il a ajouté que la cause profonde de la mucormycose n’est toujours pas claire car elle pourrait être soit l’utilisation de stéroïdes, le diabète ou la contamination. Quelle que soit la cause, le nombre de cas en Inde laisse perplexe. De même, à l’hôpital KEM, une salle spéciale de 60 lits a été créée pour le traitement des patients atteints de mucormycose et la salle est pleine. Le médecin-chef adjoint, le Dr Pravin Bangar, qui s’occupe des patients dans le service, a également souligné que de nombreux patients venaient de toute la ville/l’État.

Le rapport a cité des cas de personnes du Cachemire et du Gujarat se rendant à Mumbai à la recherche d’un traitement spécialisé ainsi que de médicaments antifongiques Amphotéricine B. De nombreuses personnes dans la ville sont également confrontées à des problèmes et sont vues dans de longues files d’attente devant le centre du gouvernement afin acheter de l’amphotéricine. Beaucoup de gens rentrent aussi les mains vides car au moment où leur tour arrive, le stock de médicaments est épuisé.

Il est à noter que pour traiter la mucormycose, il faut généralement une équipe multi-spécialités qui comprend un neurochirurgien, un ORL, un chirurgien généraliste, un ophtalmologiste, un médecin ainsi qu’un anesthésiste, étant donné que la croissance de l’infection est élevée et se propage au cerveau et au visage.

Les personnes infectées par la mucormycose peuvent ressentir des douleurs et des rougeurs autour des yeux ou du nez. Ils peuvent également avoir de la fièvre, des maux de tête, un essoufflement, de la toux ou des vomissements sanglants. Dans certains cas, un état mental altéré peut également être observé. Certains signes avant-coureurs peuvent indiquer la présence d’une infection. Cela comprend une vision floue ou double avec douleur, déchaussement des dents, maux de dents, écoulement noirâtre/sanglant du nez, douleur faciale unilatérale ou gonflement des pommettes, lésion cutanée et douleurs thoraciques.

L’infection peut être grave car sur 100 cas, il existe une possibilité de décès de 30 à 40 patients atteints de mucormycose associée au Covid. Le ministère des Produits chimiques et des Engrais a publié des données mettant en évidence les décès de 8 848 personnes en Inde dus à des cas de mucormycose jusqu’au 22 mai.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.