Mucormycose: l’Inde compte plus de 8800 cas de champignons noirs, selon la ministre de l’Union Sadananda Gowda

«Après un examen détaillé de la hausse non. des cas de #Mucormycose dans divers États, un total de 23 680 flacons supplémentaires de # Amphotéricine-B ont été attribués à tous les États / UT aujourd’hui », a tweeté Gowda, ministre des produits chimiques et des engrais.

Il y a 8 848 cas de mucormycose ou d’infection à «champignon noir» à travers le pays, a déclaré samedi la ministre de l’Union Sadananda Gowda.

Le ministre a ajouté que 23 680 flacons supplémentaires d’amphotéricine-B, le médicament utilisé pour traiter l’infection, ont été attribués aux États et territoires de l’Union concernés.

«Après un examen détaillé de la hausse non. des cas de #Mucormycose dans divers États, un total de 23 680 flacons supplémentaires de # Amphotéricine-B ont été attribués à tous les États / UT aujourd’hui », a tweeté Gowda, ministre des produits chimiques et des engrais.

Des États comme l’Andhra Pradesh, le Gujarat, l’Haryana, le Karnataka, le Madhya Pradesh, le Maharashtra, le Rajasthan et le Telangana – tous gravement touchés – se sont vu attribuer 75% des flacons supplémentaires, a ajouté le ministre. Les 25% restants seront alloués après vérification du nombre de patients. Le Gujarat a le plus grand nombre d’infections avec 2 281 cas et a reçu 5 800 flacons, tandis que le Maharashtra, avec 2 000 cas, a reçu 5 090 flacons.

L’Andhra Pradesh a signalé 910 cas de mucormycose avec 2310 flacons attribués, tandis que le Madhya Pradesh compte 720 patients et recevra 1830 flacons. Le nombre de cas au Karnataka est de 500, Telangana 350, tandis que Haryana a signalé 250 cas et Delhi 197. Parmi les autres États, l’Uttar Pradesh compte 112 cas, le Pendjab 95, le Chhattisgarh 87 cas et le Bihar 56 cas.

Le Kerala (36), le Jharkhand (27) et Goa (12) sont les autres États signalant l’infection fongique causée par l’utilisation de stéroïdes pour traiter le COVID-19, en particulier chez les personnes souffrant de diabète avec des taux de sucre incontrôlés ou ceux prenant des immunosuppresseurs.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.