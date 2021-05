Mucormycose ou champignon noir: les médecins expliquent les causes, les symptômes, le traitement et les mesures de précaution

La gravité de la situation peut être comprise du fait que le médicament utilisé pour traiter cette infection est en pénurie dans le pays

Infection fongique noire: Les cas d’infection fongique noire, appelée mucormycose, augmentent rapidement dans le pays, en particulier chez les patients infectés par le COVID-19. La situation s’aggrave dans tout le pays, c’est pourquoi le ministère de la Santé et de la Famille de l’Union a rendu cette infection à déclaration obligatoire, ce qui signifie que chaque cas confirmé ou suspecté de champignon noir devrait être signalé par les États. La gravité de la situation peut être comprise du fait que le médicament utilisé pour traiter cette infection est en pénurie dans le pays, car en temps normal, un stock limité doit être maintenu. Mais quelle est exactement cette infection et quels sont ses symptômes et ses traitements? Pour comprendre cette maladie en détail, Financial Express Online s’est entretenu avec plusieurs médecins.

Champignon noir: qu’est-ce que c’est et pourquoi l’infection se produit-elle?

Expliquant en détail ce qu’est la mucormycose, le Dr Laxman Jessani, consultant, Maladies infectieuses, Apollo Hospitals Navi Mumbai, a déclaré: «La mucormycose, également connue sous le nom de« champignon noir », est une infection causée par la moisissure ou le champignon Mucorales, qui est souvent observée dans le système immunitaire. -les patients compromis (dans ce cas, les patients COVID). Les patients COVID sont particulièrement sensibles car non seulement le virus affecte le système immunitaire, mais les médicaments utilisés pour le traitement suppriment également leurs réponses immunitaires. La couleur noire est en fait le tissu mort résultant de l’infection fongique qui envahit les vaisseaux sanguins et les détruit, causant la mort des tissus.

Le Dr Jessani a ajouté: «La moisissure se trouve naturellement dans le sol, l’air et même dans les voies nasales et le mucus des humains. Cependant, il est contrôlé par les mécanismes de défense de l’organisme qui sont affectés par le COVID. Le champignon commence alors à se développer et à se propager dans les voies nasales où il peut affecter les yeux, le palais et même le cerveau en érodant les structures du visage. Il peut également affecter les voies respiratoires. Il peut être mortel s’il n’est pas traité à temps avec des médicaments antifongiques et une intervention chirurgicale pour enlever les parties touchées. La maladie n’est pas contagieuse et ne se propage pas d’une personne à une autre. La mucormycose, également connue sous le nom de champignon noir, est en fait un abus de langage. Ce n’est pas un vrai champignon noir car il ne produit pas de pigment de mélanine contrairement à d’autres champignons noirs comme les champignons dématiacés. Dans le langage commun de l’homme, on l’appelle champignon noir car il produit une nécrose tissulaire de couleur noire.

Expliquant un peu plus, Fortis Hospital Bannerghatta Road, spécialiste ORL consultant de Bengaluru, le Dr Susheen Dutt, a déclaré: «Il s’agit d’une infection fongique opportuniste et rarement observée dans la population générale. Si vous souffrez d’une forme quelconque d’immunodéficience, vous courez un risque. Lorsque vous êtes immunodéprimé, les défenses de votre système immunitaire sont faibles, ce qui affecte sa capacité à combattre les infections et les maladies. Cela inclut le diabète sucré, ou certaines formes de cancer, ou les personnes qui suivent une thérapie stéroïdienne pour tout autre problème.

Le directeur de Jiva Ayurveda, le Dr Partap Chauhan, a énuméré les causes qui entraînent une augmentation des cas de champignons noirs dans le pays, en déclarant: «Utilisation excessive de stéroïdes, taux de sucre dans le sang incontrôlés, tubes insalubres à travers lesquels l’oxygène est fourni aux patients et mauvaise qualité nasale et orale les soins pourraient être les raisons qui mènent à une infection fongique. L’utilisation de masques sales est également considérée comme l’une des causes de cette infection fongique. »

Le Dr Ashvin Agarwal, directeur exécutif du Dr Agarwal Group of Eye Hospital, a ajouté: «Le champignon noir affecte la peau, les poumons, les yeux, la bouche et le cerveau. Quand ils infectent, ils se développent dans les sinus. Dans certains cas, ils peuvent se propager à partir des sinus autour de l’œil ou, dans certains cas, dans l’œil.

Mucormycose: Comment identifier le champignon noir

Le Dr Agarwal a énuméré certains symptômes qui peuvent être utilisés pour identifier l’infection. «Les symptômes de la mucormycose comprennent des douleurs et des rougeurs autour des yeux et du nez, de la fièvre, des maux de tête, de la toux, des vomissements avec du sang, des écoulements nasaux noirs et sanglants, des douleurs d’un côté du visage et des sinus, une décoloration noirâtre du nez , des douleurs dentaires et une vision douloureuse et floue, une vision double, une protrusion du globe oculaire La majorité des infections à mucormycose ont été observées chez les patients atteints de diabète Covid ou ceux avec une glycémie sous-jacente et non détectée », a déclaré le médecin.

Le Dr Dutt a également dit quelque chose dans le même sens. «Les symptômes de la mucormycose comprennent un bloc nasal unilatéral, des taches de sang, une sécrétion de couleur brune par le nez accompagnée d’un gonflement des joues, un gonflement lent et progressif du globe oculaire, des maux de tête, une diminution de la vision, puis éventuellement, cela peut entraîner un accident vasculaire cérébral. ou hémiplégie. Éduquer les patients sur les symptômes est crucial car cela aidera à la détection précoce de la maladie.

Le Dr Chauhan a déclaré: «Il est important d’identifier l’infection fongique à un stade précoce. L’infection commence généralement par le nez, puis se propage aux pommettes, au palais, aux yeux et peut pénétrer dans le cerveau. Une consultation immédiate avec le médecin est nécessaire pour éviter les complications »

Précautions à prendre

«Les patients, en particulier ceux qui souffrent de diabète, ceux qui prennent des immunosuppresseurs et des stéroïdes, ou toute affection qui affecte le système immunitaire, doivent prendre des précautions telles que le contrôle de l’hyperglycémie, la surveillance régulière de la glycémie et l’utilisation de stéroïdes et de médicaments antifongiques uniquement sur prescription du médecin. », A déclaré le Dr Jessani.

Le Dr Agarwal a également donné d’autres mesures de précaution que les gens doivent suivre, en disant: «Compte tenu de la connexion Covid-œil forte et croissante, les gens devraient commencer à distanciation physique et lavage fréquent des mains avec du savon. Parallèlement à cela, l’immunité est également d’une importance vitale. Il joue également un rôle clé dans l’accélération de la récupération, même en cas d’infection. Par conséquent, ne faites aucun compromis sur la bonne nourriture, restez hydraté, faites de l’exercice régulièrement, dormez suffisamment et cultivez un esprit sans stress. Les personnes atteintes de diabète doivent surveiller leur glycémie. »

«Certaines des autres mesures de protection que le public peut prendre contre la mucormycose consistent à éviter les chantiers poussiéreux et à ne manipuler le sol, la mousse et le fumier qu’avec des gants. Il faut porter des chaussures, des pantalons longs et des chemises à manches longues lors d’activités telles que le jardinage. Le maintien de l’hygiène personnelle des bains de gommage est également utile », a-t-il ajouté.

Le Dr Chauhan a donné quelques précautions ayurvédiques qui peuvent être suivies. «Si vous souffrez de COVID, il est important de maintenir une bonne hygiène buccale et nasale. La cuisson à la vapeur est conseillée. Mettre 2 gouttes d’huile d’Anu dans chaque narine une fois par jour est également bon. L’extraction d’huile est recommandée pour l’hygiène bucco-dentaire. Vous pouvez le pratiquer en prenant une cuillerée à soupe d’huile de sésame dans votre bouche et en la faisant tourner pendant quelques minutes, puis en la recrachant. Mettez 2 gouttes d’eau de rose dans chaque œil. Vous pouvez également mettre une goutte de ghee de vache pur dans chaque œil. L’utilisation de gouttes oculaires ayurvédiques et de dentifrice ayurvédique est bonne. Faites une pâte de sel gemme et d’huile de moutarde et frottez-la doucement sur vos gencives et vos dents. Une pâte de curcuma dans l’huile de sésame peut également être utilisée pour les soins bucco-dentaires et l’hygiène », a déclaré le Dr Chauhan. Mais il a également mis en garde les patients en disant: «Ne vous soignez pas. Consultez toujours un médecin. Beaucoup de gens font de l’automédication et dans ce processus, la maladie atteint un stade avancé lorsqu’elle devient mortelle. »

«Éduquer les patients sur les symptômes est crucial car cela aidera à la détection précoce de la maladie. Les médecins doivent faire preuve d’une extrême prudence lors de l’utilisation de stéroïdes. Évitez les stéroïdes pour les patients atteints de maladies bénignes gérées à domicile ou même à l’hôpital. Nous devons faire un traitement attentif ou vigilant en évitant les stéroïdes », a déclaré le Dr Dutt. Il a également expliqué pourquoi les médecins s’inquiétaient de l’infection. «Lorsque ces champignons forment des caillots dans les vaisseaux sanguins, ils ont tendance à se comporter comme un accident vasculaire cérébral. Il y a des chances que vous ne puissiez pas faire revivre le patient. La principale raison pour laquelle nous nous inquiétons du mucor est la rapidité avec laquelle il se propage. Cette nature de propagation rapide est due à une invasion vasculaire », a-t-il déclaré.

Traitement pour le champignon noir

«Un diagnostic précoce et un traitement agressif sont nécessaires. Le champignon noir est traité avec des médicaments antifongiques spécifiques qui doivent être administrés par voie intraveineuse. Le médicament le plus courant comprend l’amphotéricine B qui est utilisée pour traiter les infections fongiques graves. Les patients peuvent nécessiter jusqu’à six semaines de traitement pour récupérer. Leur guérison dépend de la rapidité avec laquelle la maladie a été diagnostiquée et traitée. Souvent, une intervention chirurgicale est nécessaire pour couper les tissus morts ou infectés », a déclaré le Dr Jessani.

Le Dr Dutt a en outre expliqué les médicaments antifongiques utilisés dans l’infection. «L’amphotéricine B est le seul médicament antifongique éprouvé qui agit sur ce type de champignon invasif. Il existe trois types d’amphotéricine B. L’amphotéricine B liposomale est la meilleure qualité, donc elle est chère. Les effets indésirables de l’amphotéricine B liposomale sont très faibles, ce qui en fait la forme la plus préférée. Il y a une pénurie sur le marché pour ce médicament. »

Le Dr Agarwal a expliqué comment la vision affectée par le champignon noir pouvait être traitée. «En cas de perte de vision, si les patients peuvent joindre les ophtalmologistes à temps – la vue peut être très bien sauvegardée avec un traitement approprié au plus tôt pour voir le médecin. Même en cas d’infection à mucormycose touchant les yeux, elle peut être traitée soit sous forme de médicaments (amphotéricine B antifongique), soit de chirurgie. Encore une fois, un diagnostic opportun ou rapide peut toujours sauver l’œil et donc la vision. »

