Mucormycose: Tout ce qu’il faut savoir sur le champignon noir observé chez les patients COVID-19

Le champignon noir en lui-même est une maladie rare, mais certains groupes peuvent y être plus vulnérables.

Mucormycose: Au milieu d’une deuxième vague agressive de coronavirus, les médecins détectent maintenant parmi les patients COVID-19, une mucormycose ou un champignon noir. La mucormycose est une maladie rare, mais grave, et est détectée dans certains États, notamment le Gujarat, le Maharashtra et Delhi. La maladie est grave car elle se manifeste dans la peau du patient et a la capacité d’affecter le cerveau ainsi que les poumons, selon un rapport publié par IE. Maintenant, sur la base des cas détectés dans ces États, un avis fondé sur des preuves à cet égard a été partagé par les experts du groupe de travail national COVID-19.

Mucormycose: la maladie expliquée

L’infection est rare, mais grave si on la contracte. Les mucormycètes sont un groupe naturel de moisissures présentes dans l’environnement et ces groupes de moisissures provoquent cette infection chez les personnes qui ont des problèmes de santé et prennent des médicaments qui abaissent leur immunité contre les agents pathogènes présents dans l’environnement.

Si les spores fongiques sont inhalées de l’air, les poumons ou les sinus de la personne peuvent être touchés. Il est de plus en plus observé chez les patients atteints de COVID-19 qui ont été hospitalisés ou qui s’en sont remis, et certains ont même dû se faire opérer pour cette raison. Habituellement, cependant, ces moisissures n’ont pas d’impact majeur sur les personnes ayant un système immunitaire sain, indique le rapport.

Signes de mucormycose

Si quelqu’un a contracté le champignon noir, il y a quelques signes avant-coureurs à surveiller, y compris une douleur autour des yeux ou du nez ou une rougeur dans ces zones avec un essoufflement, des vomissements contenant du sang, des maux de tête, de la fièvre, un changement mental. condition ainsi que la toux. L’avis stipule que les personnes doivent rechercher l’infection si elles ont une sinusite, une décoloration noirâtre sur l’arête du nez, un engourdissement unilatéral, une douleur ou un gonflement du visage ou une douleur thoracique. En dehors de cela, si les dents d’une personne commencent à se desserrer ou si ses symptômes respiratoires s’aggravent, elle doit également être à l’affût de cette infection.

Traitement

Habituellement, la mucormycose est traitée avec des antifongiques, mais dans certains cas, le patient peut avoir besoin d’une intervention chirurgicale. Selon les médecins, contrôler le diabète, réduire l’utilisation de stéroïdes et arrêter les médicaments immunomodulateurs sont très importants dans de tels cas. De plus, dans le cadre du traitement, le patient est perfusé avec une solution saline normale ou IV, puis avec de l’amphotéricine B et un traitement antifongique pendant une période d’un à un mois et demi, de sorte que l’hydratation systémique est maintenue.

S’adapter à la vie après la chirurgie

Lors d’une intervention chirurgicale due à une mucormycose, les patients peuvent perdre leur mâchoire supérieure ou même les yeux dans certains cas, et ils devraient s’adapter à la façon de fonctionner sans eux après la chirurgie. Outre la mastication et la déglutition, l’esthétique du visage et l’estime de soi peuvent également être affectées chez les patients. Cependant, pour l’œil et la mâchoire, des substituts artificiels sont disponibles, selon le rapport cité par les médecins. De plus, le remplacement des substituts artificiels peut commencer une fois que le patient s’est stabilisé après la chirurgie, mais en attendant, rassurer l’individu de telles interventions peut être très important car sinon, il pourrait paniquer en raison de la perte soudaine.

Prévention du champignon noir

Le champignon noir en lui-même est une maladie rare, mais certains groupes peuvent y être plus vulnérables. Les personnes souffrant de diabète incontrôlé, celles qui sont restées aux soins intensifs pendant une longue période, les personnes qui prennent des stéroïdes et les personnes souffrant de comorbidités y sont plus vulnérables. Il a été indiqué que si ces personnes vulnérables visitent des chantiers de construction, elles doivent porter des masques et porter des chaussures, des gants, des pantalons longs ainsi que des chemises à manches longues lorsqu’elles manipulent de la terre, du fumier ou de la mousse. De plus, les bains de gommage sont importants pour maintenir l’hygiène personnelle.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.