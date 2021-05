Mucormycose : un médecin explique les types de champignons noirs, des tests médicaux pour les diagnostiquer

La prévalence de ces deux types a été signalée chez des patients qui se sont déjà rétablis du coronavirus ainsi que chez ceux qui suivent actuellement un traitement Covid-19.

La panique avec l’augmentation soudaine des cas de mucormycose (également connue sous le nom de champignon noir) a saisi le pays avec des personnes souffrant de coronavirus particulièrement vulnérables à la maladie. L’infection fongique cible principalement les patients qui ont une faible immunité corporelle car ils prennent des médicaments ou souffrent de comorbidités. L’auto-immunité chez ces patients est si faible que les agents pathogènes environnementaux affectent leurs poumons et leurs sinus après avoir été inhalés par le corps pendant la respiration.

Qui sont les plus vulnérables aux champignons noirs?

Le Dr Minal Vohra, endocrinologue consultant, BeatO, a déclaré à l’Indian Express que les personnes atteintes de diabète non contrôlé et d’une faible immunité en raison de la prise de stéroïdes et d’un long séjour en soins intensifs sont plus vulnérables à la maladie. Le Dr Vohra a également déclaré que les patients qui ont subi des greffes récentes, des tumeurs malignes et un traitement au voriconazole sont également sensibles à la maladie.

Le Dr Vohra a expliqué que l’utilisation de stéroïdes, qui sont prescrits aux patients atteints de coronavirus modérés à sévères, réduisait l’immunité corporelle. Elle a également déclaré que bien que les stéroïdes soient très efficaces pour contrôler l’inflammation corporelle dans les poumons, le médicament augmente le taux de sucre dans le sang chez les patients diabétiques et non diabétiques.

Mise en garde contre un comportement complaisant chez les patients vulnérables à l’infection par le champignon noir, le Dr Vohra a déclaré qu’au moment où les patients reconnaissent réellement l’infection, elle a déjà atteint les organes vitaux du corps et que, par conséquent, il devrait y avoir une forte suspicion d’infection par le champignon noir chez les patients susceptibles de contracter la maladie.

Existe-t-il des types courants d’infection par le champignon noir?

Selon le rapport d’Indian Express, parmi les patients atteints de coronavirus, deux types d’infection par le champignon noir ont été signalés, à savoir la mucormycose rhino-orbito-cérébrale (ROCM) et la mucormycose pulmonaire. La prévalence de ces deux types a été signalée chez des patients qui se sont déjà rétablis du coronavirus ainsi que chez ceux qui suivent actuellement un traitement Covid-19.

En ce qui concerne l’infection de type ROCM, l’infection affecte généralement le nez, les yeux et le cerveau des patients. L’infection commence sa progression à partir du nez et atteint rapidement la cavité osseuse autour de l’œil. Les patients peuvent lire les signes d’une infection à RCOM en trois étapes. Au cours de la première étape, le patient ressent une obstruction et une congestion nasales ainsi qu’une douleur à l’intérieur du nez. Le patient peut également développer un gonflement et un engourdissement sur son visage.

Au cours de la deuxième étape de l’infection, lorsque l’infection atteint la cavité osseuse autour de l’œil, le patient ressent également des maux de tête et des douleurs orbitaires. Le patient aura l’impression que l’arrière et l’avant de l’œil causent de la douleur. Étant donné que la gravité de l’infection a augmenté dans la deuxième étape, les patients peuvent même rencontrer une vision floue, une cécité partielle ou une cécité complète dans un ou les deux yeux.

Au cours de la troisième étape, l’infection atteint la mâchoire de la bouche et les patients commencent également à ressentir des picotements, des frissons ou des sensations de brûlure dans tout leur corps. De la fièvre, une marche instable, une perte de conscience et des taches noires sur la peau près du nez ou des yeux peuvent également se manifester chez les patients dont l’infection s’est propagée au cerveau.

Mucormycose pulmonaire

Le deuxième type d’infection par le champignon noir affecte principalement les poumons et le système respiratoire et est le plus répandu chez les patients dont l’immunité a été affaiblie en raison d’un certain nombre de facteurs.Les symptômes courants de la mucormycose pulmonaire sont la fièvre, la toux, l’essoufflement et une douleur thoracique intense. . À mesure que l’état de la mucormycose pulmonaire s’aggrave, certains patients peuvent également ressentir la présence de sang dans leur toux.

Quels tests sont effectués pour confirmer les cas de champignon noir?

Dans le cas du type d’infection ROCM, les patients doivent subir l’IRM PNS (sinus para-nasaux) avec étude de contraste cérébral. D’autre part, pour les patients atteints de mucormycose pulmonaire, il suffit de subir un scanner simple.

