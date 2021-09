Muddy Waters buvait du TNT et fumait de la dynamite

« Les charts R&B des années 1950 étaient un territoire rentable pour Des eaux boueuses. Après avoir marqué son premier top dix dans ce format en 1951, avec « Louisiana Blues », il a atteint cet échelon supérieur du compte à rebours à pas moins de 13 reprises jusqu’en 1958.

Le neuvième de ces meilleurs tenners, comme toujours sur Chess Records, était “Je suis prêt,” la composition de Willie Dixon dont Muddy’s était le premier enregistrement, enregistrée le 1er septembre 1954. Fin octobre, elle figurait sur les listes R&B et grimpait au n°4 en un séjour de neuf semaines.

“I’m Ready” était la chanson contenant le morceau classique de phraséologie du blues de Dixon, “Je bois de la TNT, je fume de la dynamite.” Willie lui-même était sur la session, jouant de la basse dans un groupe de tous les talents qui comprenait Little Walter à l’harmonica, Jimmy Rogers à la guitare, Otis Spann au piano et Fred Below à la batterie.

De nombreuses reprises blues

Spann lui-même enregistrera une version de la chanson en 1968, alors qu’elle devenait un incontournable du blues très couvert avec des enregistrements des deux côtés de l’Atlantique. copain gars et son collaborateur fréquent Junior Wells l’ont chacun fait, tout comme humble tarte sur leur troisième album éponyme en 1970. Un autre passionné de blues britannique, Long John Baldry, a sorti le sien en 1971, et Frankie Miller, le favori du rock écossais R&B, l’a abordé en 1973.

Les lectures ultérieures de « I’m Ready » suivies de George Thorogood et les Destructeurs ; par Paul Rodgers, avant son mandat avec reine mais avec Brian May à la guitare ; et par le chef d’orchestre britannique et personnalité de la télévision Jools Holland, avec son Rhythm & Blues Orchestra, sur l’album de 2002 Jools Holland’s Big Band Rhythm & Blues, avec une apparition en tant qu’invité de Steve Winwood. Waters lui-même est revenu à la chanson en tant que chanson principale et chanson principale de son album de 1978, qui a remporté un Grammy et a été produit par Johnny Winter.

