Mudhoney? Sir Digs-A-Lot? Des surnoms de musique dans le mélange alors que Seattle vote sur le nom de la machine à tunnel

(Image des services publics de Seattle)

Les racines musicales profondes de Seattle remontent à la surface dans la quête du nom du tunnelier qui sera utilisé dans le projet de qualité de l’eau du canal des navires de la ville.

Après avoir reçu plus de 1 200 candidatures pour des noms de la communauté, Seattle Public Utilities et King County ont réduit le champ à cinq finalistes. Le vote du public a débuté cette semaine et se poursuivra jusqu’à la fin mars.

Les noms potentiels à être liés au dernier exploit d’ingénierie de Seattle incluent Mudhoney, un clin d’œil au légendaire groupe de Seattle qui était un élément clé de la scène grunge de la ville, et Sir Digs-A-Lot, en hommage au rappeur emblématique Sir Mix-a -Parcelle. «Nous aimons les gros exercices et nous ne pouvons pas mentir», lit-on dans la description à côté du nom.

D’autres en lice sont Daphné, Molly the Mole et Boris the Plunger.

« Il y a tellement de génies créatifs parmi vous, avec des jeux de mots merveilleux et des noms réfléchis, qu’il était difficile de restreindre les choix à une poignée », a déclaré SPU.

Les services publics de Seattle et la division de traitement des eaux usées du comté de King commenceront cet été sur un tunnel de stockage de 2,7 miles de long, 18 pieds et 10 pouces de diamètre, sous plusieurs quartiers, dans le cadre du Ship Canal Water Quality Project. L’objectif ultime, d’ici 2025, est d’empêcher plus de 75 millions de gallons d’eaux usées et d’eaux pluviales polluées, en moyenne chaque année, de pénétrer dans le Lake Washington Ship Canal, Salmon Bay et Lake Union.

SPU annonce qu’elle annoncera le nom du gagnant en avril.